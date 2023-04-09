В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «ТиДи Гарден» 09 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» выиграл четыре последних матча и в отличном настроении движется к завершению сезона. «Брюинз» не собираются останавливаться на достигнутом в матче против «Нью-Джерси»

Хоть три из четырех побед и были одержаны лишь в овертаймах или по буллитам, но победный дух никуда не пропадает и именно за счет него у хозяев будет преимущество в предстоящем поединке против «Нью-Джерси».

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«Брюинс» со 127 очками уверенно возглавляет не только конференцию, но и всю лигу. Коллектив из Массачусетса выиграл два последних поединка между этими соперниками и постарается сделать все возможное, чтобы серия продлилась до трех победных матчей кряду.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» за пять последних поединков проиграл всего лишь один раз, который пришёлся на встречу против «Виннипега» (1:6). Поэтому в предстоящей игре против лидера сезона у гостей весьма неплохие шансы на победу.

За два последних поединка подопечные Раффа оформили 13 голов в ворота своих соперников, поэтому «Бостону» точно не будет сладко.

Коллектив из Ньюарка продолжает удерживать третью строчку в восточной конференции и набрал уже 108 очков за 79 сыгранных матчей. В игре против Нью-Джерси определенные шансы на успех имеются, но для этого нужно выложиться на 100 процентов в предстоящей игре.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.00, на гостей — 2.65.

Прогноз и ставка

Прогноз: Предположим, что в этой встрече выиграют гости.

Альтернативный прогноз: Матч вполне претендует на игру с овертаймом.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.65.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.40.