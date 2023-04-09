В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Маллетт Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 00:30 мск. «Аризона» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

В текущем сезоне «Аризона» поднялась чуть выше списка главных неудачников Западной конференции. В данный момент она занимает 13-ю строчку с 67 очками после 79 сыгранных матчей.

В середине марта «Аризона» оказалась одним из главных хайлайтеров чемпионата благодаря 4-матчевой беспроигрышной серии. Для скромного клуба из Темпе это был настоящий момент величия.

Однако за циклом побед последовала катастрофа — минусовая серия, в которую входят восемь матчей. В семи встречах команда Андре Туриньи осталась без набранных очков, а в пяти играх пропустила по 4+ гола.

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В апреле «Аризона» откатала четыре матча и получила в сумме 24 шайбы. На своей территории «Койотис» отлетели от «Далласа» (2:5) и «Сан-Хосе» (2:7), а в гостях дважды срезались «Сиэтлу» (1:8, 2:4).

«Анахайм»

Калифорнийцы из Оринджа остаются главным разочарованием западного лагеря. В 78 играх они собрали 56 очков и законсервировались на 16-м месте в таблице, отстав от «Чикаго» по вторичной статистике.

Даже на фоне трупной «Аризоны» «Анахайм» выглядит жалко. Его текущая минусовая серия дошла до девяти матчей. Каждая игра была слита в основное время, в пяти встречах «Дакс» принимали в свои ворота по 5+ голов.

В период с 31 марта по 3 апреля команда Далласа Икинса откатала гостевой отрезок, состоявший из трех матчей. Первой локацией оказалась «Клаймат Пледж Арена», где калифорнийцы были разорваны «Сиэтлом» (1:4).

Позже «Анахайм» прогулялся по Альберте. В Канаде он нарвался на жесткий прием от «Эдмонтона» (0:6) и «Калгари» (4:5). По возвращении домой «Дакс» получили возможность дать сдачи «Ойлерз». Традиционно все закончилось неудачно (1:3).

Коэффициенты

Победу «Аризоны» букмекеры рассматривают за 2.43, ничью — за 4.04, а победу «Анахайма» — за 2.81.

Прогноз

На текущие слабые результаты «Аризоны» повлиял тяжелейший календарь, в который вошли матчи с топ-ребятами с Запада. Разумеется, такой темп «Койотис» физически не вывезли.

Однако встреча с «Анахаймом» остается одним из последних шансов срубить +2 в конце регулярки. «Дакс» — мертвейшие аутсайдеры лиги . В Темпе их можно спокойно выносить.

Ставка

В пяти последних очных матчах, включая предсезонку, выигрывали калифорнийцы. Кажется, сейчас настал идеальный момент прервать плюсовую серию «Анахайма». Наши прогноз и ставка — «Аризона» победит за 2.43.

Еще в марте «Койотис» забрасывали по 3+ шайбы соперникам уровня «Ванкувера», «Чикаго» и даже «Миннесоты». Почему бы не раскрутить результативность до аналогичных показателей в раунде с самым слабым клубом конференции? Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 3.5 за 2.36.