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    В разборках западных аутсайдеров два очка срубит «Аризона»

    «Аризона» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч НХЛ 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Анахайм»
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    Трэвис Бойд
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Маллетт Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 00:30 мск. «Аризона» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Апреля 2023 года

    «Аризона»

    В текущем сезоне «Аризона» поднялась чуть выше списка главных неудачников Западной конференции. В данный момент она занимает 13-ю строчку с 67 очками после 79 сыгранных матчей.

    В середине марта «Аризона» оказалась одним из главных хайлайтеров чемпионата благодаря 4-матчевой беспроигрышной серии. Для скромного клуба из Темпе это был настоящий момент величия.

    Однако за циклом побед последовала катастрофа — минусовая серия, в которую входят восемь матчей. В семи встречах команда Андре Туриньи осталась без набранных очков, а в пяти играх пропустила по 4+ гола.

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    В апреле «Аризона» откатала четыре матча и получила в сумме 24 шайбы. На своей территории «Койотис» отлетели от «Далласа» (2:5) и «Сан-Хосе» (2:7), а в гостях дважды срезались «Сиэтлу» (1:8, 2:4).

    «Анахайм»

    Калифорнийцы из Оринджа остаются главным разочарованием западного лагеря. В 78 играх они собрали 56 очков и законсервировались на 16-м месте в таблице, отстав от «Чикаго» по вторичной статистике.

    Даже на фоне трупной «Аризоны» «Анахайм» выглядит жалко. Его текущая минусовая серия дошла до девяти матчей. Каждая игра была слита в основное время, в пяти встречах «Дакс» принимали в свои ворота по 5+ голов.

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    • В период с 31 марта по 3 апреля команда Далласа Икинса откатала гостевой отрезок, состоявший из трех матчей. Первой локацией оказалась «Клаймат Пледж Арена», где калифорнийцы были разорваны «Сиэтлом» (1:4).

    Позже «Анахайм» прогулялся по Альберте. В Канаде он нарвался на жесткий прием от «Эдмонтона» (0:6) и «Калгари» (4:5). По возвращении домой «Дакс» получили возможность дать сдачи «Ойлерз». Традиционно все закончилось неудачно (1:3).

    Коэффициенты

    Победу «Аризоны» букмекеры рассматривают за 2.43, ничью — за 4.04, а победу «Анахайма» — за 2.81.

    Прогноз

    На текущие слабые результаты «Аризоны» повлиял тяжелейший календарь, в который вошли матчи с топ-ребятами с Запада. Разумеется, такой темп «Койотис» физически не вывезли.

    Однако встреча с «Анахаймом» остается одним из последних шансов срубить +2 в конце регулярки. «Дакс» — мертвейшие аутсайдеры лиги. В Темпе их можно спокойно выносить.

    Ставка

    В пяти последних очных матчах, включая предсезонку, выигрывали калифорнийцы. Кажется, сейчас настал идеальный момент прервать плюсовую серию «Анахайма». Наши прогноз и ставка — «Аризона» победит за 2.43.

    Еще в марте «Койотис» забрасывали по 3+ шайбы соперникам уровня «Ванкувера», «Чикаго» и даже «Миннесоты». Почему бы не раскрутить результативность до аналогичных показателей в раунде с самым слабым клубом конференции? Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 3.5 за 2.36.

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    «Аризона» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на хоккей. В разборках западных аутсайдеров два очка срубит «Аризона»
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