В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 8 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Баффало» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

В 77 играх железный середняк из Нью-Йорка достал 83 очка, с которыми приклеился к десятой строчке в Восточной конференции. На 5 баллов он отстает от девятого «Питтсбурга», на 6 — от восьмых «Айлендерс».

В апреле «Баффало» успел откатать четыре встречи, две из которых прописал в свою пользу. Дважды «Сейбрз» забросили соперникам по 6 шайб и снесли конкурентов в статусе предматчевых андердогов.

В игре 1-го числа «Баффало» в «КиБанк Центре» принимал «Рейнджерс». В разборках с соседями по штату «Сейбрз» уронили фору в 2 шайбы, но вырвали победу в овертайме (3:2 ОТ). Увереннее команда Дона Гранато разобралась с «Филадельфией» в гостях (6:3).

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Единственное в этом месяце поражение накрыло «Баффало» 5 апреля. Вхолостую ньюйоркцы сгоняли во «Флориду» (1:2). Последней игровой локацией «Сейбрз» оказался Мичиган, где гости срубили «Детройт» в серии буллитов (7:6 Б).

«Каролина»

«Каролина» продолжает успешно отбиваться от претендентов на ее вторую строчку на Востоке. После 78 матчей на баланс «Кейнс» упали 109 очков. На 1 балл клуб из Роли обходит третий «Нью-Джерси».

В конце марта в играх «Каролины» были заметны глитчи, ставшие причиной трех подряд поражений. Но после апгрейда прошивки она вернулась в привычный режим и выдала три плюсовые встречи.

Новый вин-стрик «Харрикейнз» был начат в Канаде, где команда Рода Бриндамора прикончила «Монреаль» (3:0). Вернувшись на родную «PNC-арену», «Каролина» протаранила «Айлендерс» (2:1) и «Оттаву» (3:2 ОТ).

Последнюю в данный момент игру «Кейнс» оттарабанили в Теннесси. Однако на территории «Нэшвилла» «Каролина» вновь смотрелась плюшево на фоне соперника, показавшего хорошую реализацию (0:3).

Коэффициенты

Победу «Баффало» букмекеры рассматривают за 3.30, ничью — за 4.24, а победу «Каролины» — за 2.10.

Прогноз

Несмотря на решенную основную задачу на сезон, «Каролина» предпочла бы квалифицироваться в Кубок Стэнли со второй позиции, на которую могут замахнуться несколько конкурентов. Поэтому держать себя в тонусе и собирать по +2 в проходных матчах — приоритет команды Бринадамора на остаток чемпионата.

Прошлая вылазка в «КиБанк Центр» оказалась для «Харрикейнз» успешной — 5:1 . С того момента в форме они не сбавили, поэтому наказать «Сейбрз» еще раз — вполне проходной челлендж.

Ставка

В гостях «Кейнс» будут фаворитами, но растрачивать силы ради шанса грохнуть «Баффало» по-крупному они не станут. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТМ 6.5 за 3.30.

В двух очных встречах в текущем сезоне хоккеисты из Роли ввалили 10 голов в сумме и не столкнулись с серьезными проблемами по ходу. Вероятно, в предстоящей игре у «Харрикейнз» также будет минимум неприятных ситуаций. Наш альтернативный прогноз — «Каролина» не проиграет ни одного периода за 2.70.