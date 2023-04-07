В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «САП Центре» 07 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» проводил свой последний поединок непосредственно с «Колорадо» и мало кто мог предположить, что получится такая упорная игра, какая случилась на самом деле.

«Акулы» нагнетали на протяжении всего матча и абсолютно по долу завели игру в овертайм, где им попросту не повезло. Однако в предстоящем матче будет совсем иная игра.

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У калифорнийской команды 60 очков за 77 сыгранных матчей, и уже не последнее место в конференции, а 14. В пяти из шести последних очных противостояний калифорнийский клуб проигрывал своему сопернику.

«Колорадо»

«Колорадо» за 13 последних матчей проиграл всего лишь два раза. В последнем матче против «Сан-Хосе» клубу Беднара было довольно туго, но он все же смог победить.

Можно не сомневаться, что коллектив из Денвера провел работу над ошибками и в предстоящем поединке не оставит от «акул» ни следа.

Сейчас «лавины» находятся на шестой строчке в своей конференции, имея в своем активе 98 очков после 76 сыгранных матчей. Клуб из Денвера затратит минимум усилий, но добьется максимум усилий.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 4.50, на гостей — 1.77.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости налегке разберутся со своим соперником и одержат убедительную победу.

Альтернативный прогноз: Матч будет изобиловать голами, поэтому можно смело брать «верх».

Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.65.