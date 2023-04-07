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    «Сан-Хосе» — «Колорадо». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 07 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «САП Центре» 07 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2023 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 05:30 Колорадо Колорадо
  • НХЛ
    •

    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» проводил свой последний поединок непосредственно с «Колорадо» и мало кто мог предположить, что получится такая упорная игра, какая случилась на самом деле.

    «Акулы» нагнетали на протяжении всего матча и абсолютно по долу завели игру в овертайм, где им попросту не повезло. Однако в предстоящем матче будет совсем иная игра.

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Колорадо

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    У калифорнийской команды 60 очков за 77 сыгранных матчей, и уже не последнее место в конференции, а 14. В пяти из шести последних очных противостояний калифорнийский клуб проигрывал своему сопернику.

    «Колорадо»

    «Колорадо» за 13 последних матчей проиграл всего лишь два раза. В последнем матче против «Сан-Хосе» клубу Беднара было довольно туго, но он все же смог победить.

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    Можно не сомневаться, что коллектив из Денвера провел работу над ошибками и в предстоящем поединке не оставит от «акул» ни следа.

    Сейчас «лавины» находятся на шестой строчке в своей конференции, имея в своем активе 98 очков после 76 сыгранных матчей. Клуб из Денвера затратит минимум усилий, но добьется максимум усилий.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 4.50, на гостей — 1.77.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости налегке разберутся со своим соперником и одержат убедительную победу.

    Альтернативный прогноз: Матч будет изобиловать голами, поэтому можно смело брать «верх».

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.65.

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    «Сан-Хосе» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Лавины» не заметят своего соперника
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