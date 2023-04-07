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    «Флорида» — «Оттава». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 07 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Оттава»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 07 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2023 года

    «Флорида»

    «Флорида» последние матчи проводит крайне убедительно и одержала четыре победы подряд, это позволило подопечным Мориса попасть на промежуточное восьмое месте в своей конференции.

    Чтобы оттуда снова не вылететь, нужно продолжать побеждать вплоть до завершения регулярного сезона, а соперник в лице «Оттавы» очень даже непростой.

    После 78 сыгранных матчей у «Флориды» 87 очков в активе седьмое место в восточной конференции. Борьба за выход в плей-офф ожидается ожесточенная.

    «Оттава»

    «Оттавы» ни для кого не является простым соперником, и даже при том, что она не попадает в плей-офф в этом сезоне, вполне способна напакостить тем, кто туда собрался.

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    Хотя в последних встречах у «сенаторов» явно дела не клеятся, и клуб Смита проиграл три матча подряд.

    Сейчас у клуба из столицы Канады 81 балл, после 78 сыгранных матчей. Это всего лишь 11 место в конференции. Шансов на улучшение турнирного положения крайне мало, поскольку у «Баффало» на 10 месте в таблице очков столько же, но сыграно на две встречи меньше.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.76, на ничью — 5.25, на гостей — 3.86.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева обязаны выигрывать предстоящий поединок.

    Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что в этом матче мы увидим осторожную игру без обилия заброшенных шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.76.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 3.05.

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    «Флорида» — «Оттава»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева одержат пятую победу подряд?
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