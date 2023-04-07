«Флорида»
«Флорида» последние матчи проводит крайне убедительно и одержала четыре победы подряд, это позволило подопечным Мориса попасть на промежуточное восьмое месте в своей конференции.
Чтобы оттуда снова не вылететь, нужно продолжать побеждать вплоть до завершения регулярного сезона, а соперник в лице «Оттавы» очень даже непростой.
После 78 сыгранных матчей у «Флориды» 87 очков в активе седьмое место в восточной конференции. Борьба за выход в плей-офф ожидается ожесточенная.
«Оттава»
«Оттавы» ни для кого не является простым соперником, и даже при том, что она не попадает в плей-офф в этом сезоне, вполне способна напакостить тем, кто туда собрался.
Хотя в последних встречах у «сенаторов» явно дела не клеятся, и клуб Смита проиграл три матча подряд.
Сейчас у клуба из столицы Канады 81 балл, после 78 сыгранных матчей. Это всего лишь 11 место в конференции. Шансов на улучшение турнирного положения крайне мало, поскольку у «Баффало» на 10 месте в таблице очков столько же, но сыграно на две встречи меньше.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.76, на ничью — 5.25, на гостей — 3.86.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева обязаны выигрывать предстоящий поединок.
Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что в этом матче мы увидим осторожную игру без обилия заброшенных шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.76.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 3.05.