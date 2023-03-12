В шестом матче серии 1/4 финала Запада «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 12 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

После пяти раундов огненного противостояния «Динамо» уступает — 2:3. При этом серия стартовала с победы столичного гранда в «Нагорном» — 3:1. За три периода бело-голубые ввалили всего 21 удар в створ ворот, зато точность раскрутили до солидных 14.29%.

Во втором матче «Динамо» Москва отлетело крупно — 2:5, а в следующем снова показало хай-класс — 3:0. В игре с тотальным превосходством по счету команда Алексея Кудашова выдала относительно скромные атакующие цифры — 25 попаданий в цель. Точность бросков была поднята до 12%.

Добить «Торпедо» дома на фоне крупной победы команда Алексея Кудашова не смогла. Несмотря на старания канадских звезд и Рашевского, нижегородцы не только не отпускали динамовцев, но и прибили их в овертайме — 4:5 ОТ.

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Мстить «Динамо» Москва собиралось в «Нагорном», но и там все пошло не по плану. Сперва гости пропустили, затем выскочили в лидеры, а в итоге сдулись в овертайме, причем срезались в меньшинстве, откатав 18 минут — 3:4 ОТ.

«Торпедо»

Из-за отсутствия опыта игры в плей-офф торпедовцы вошли в лист аутсайдеров четвертьфинала конференции. В первом матче нижегородцы забили первыми, но проиграли, подтвердив таким образом обидный статус — 1:3.

На второй матч «Торпедо» настроилось максимально. Атака нижегородцев выдала мегаперфоманс, подписав «Динамо» на разгром — 5:2. Нападающие из Нижнего нанесли всего 26 бросков. Их точность была поднята до 19.23%.

После атомной встречи дома команда Игоря Ларионова в одну калитку срезалась на «ВТБ Арене» — 0:3. Крупное поражение растрясло раздевалку и заставило о многом задуматься. Уже в следующем матче в столице «автозаводцы» победили — 5:4 ОТ. В бойне упорных соперников победную шайбу всадил Даниил Бокун на 8-й минуте овертайма.

Аналогичный по событийности раунд прошел в «Нагоном» 10 марта. Там торпедовцы и вели в счете, и были в роли отрывающихся. От поражения команду оттащил Владислав Фирстов, а в овертайме принес победу Деннис Ян на 18-й минуте в большинстве — 4:3 ОТ.

Коэффициенты

Победу «Динамо» Москва букмекеры рассматривают за 2.03, ничью — за 3.95, а победу «Торпедо» — за 3.30.

Прогноз

Два последних матча доказали готовность команд рубиться в максимально результативный хоккей. В таком стиле серия перешла в пользу «Торпедо», которое любило катать похожие встречи и в регулярке. Теперь аутсайдер пары находится в миллиметрах от пропуска в следующий раунд.

«Динамо» же такой расклад не устраивает по умолчанию, поэтому на своем льду москвичи намерены откатать агрессивно атакующий раунд, который позволит слегка осадить «Торпедо» и сделать в серии 3:3. В двух равных играх 8 и 10 марта соперники в сумме накидали по 6+ голов . Такая результативность влегкую повторится в матче с высочайшей долей ответственности, лежащей на обоих.

Ставка

Очередной раунд «Динамо» и «Торпедо» в лайв-режиме перерастет в событийный перфоманс. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.20.

В матче, к которому стороны подходят с запредельной мотивацией и большими целями, выноса в одну калитку ждать не приходится, голы партиями получат все. Наш альтернативный прогноз — обе команды забьют больше 1.5 гола с коэффициентом 1.98.