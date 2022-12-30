В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Австрия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Скотиабанк Центре» 30 декабря. Начало запланировано на 02:30 мск. Австрия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

После двух матчей Австрия осталась без набранных баллов и заброшенных шайб. С набором из 20 пропущенных голов она занимает последнее место в группе A, отставая по дополнительным показателям от четвертой Германии.

На старте турнира Австрии пришлось встретиться с двумя топ-представителями группы. В первом матче аутсайдера размазала Швеция (0:11). Увы, 13 ударов в створ — это все, чего добились «орлята» за три периода.

Ничуть не лучше команда Кирка Фьюри откатала и встречу с Чехией, в которой также не забила (0:9). В этом раунде с опасными моментами у Австрии было совсем все мрачно — 8 ударов в створ.

Все прогнозы на хоккей

Прошлую групповую кампанию австрийцы закончили последними. Очков они не набрали, зато забили 4 шайбы и 20 пропустили. Кажется, в текущей кампании сборная готова поставить очередной антирекорд.

Канада

Канадцы после шумной победы во второй игре запрыгнули на третье место в группе A. В данный момент они имеют 3 очка в распоряжении и отстают на 3 балла от лидеров — Чехии и Швеции.

В первом матче на МЧМ-2023 Канаду оставили без накоплений. В раунде с Чехией фаворит турнира устроился на крупное поражение (2:5). В этой игре за «кленовых» забивали Шейн Райт и Коннор Бедард — одни из главных звезд чемпионата.

За три периода упомянутой встречи команда Дэнниса Уильямса нанесла 38 бросков в створ ворот Чехии. Несмотря на тотальное превосходство по количеству, реализация оказалась низкой (5.26%).

Устраивать шоу и участвовать во второй сенсации Канада не стала. В раунде с Германией она показала атаку во всей красе (11:2). Гиперактивную встречу выдал Коннор Бедард, который оформил хет-трик и сделал 4 ассиста.

Коэффициенты

На Австрию букмекеры дают коэффициент 55.0, на ничью — 20.0, а на Канаду — 1.01.

Прогноз

После мощного перфоманса с бундестим «кленовых» ждет раунд с главным неудачником всего чемпионата, который в среднем за матч пропускает 10 голов .

Для канадских форвардов встреча с Австрией — это хорошая возможность не только принести команде 3 очка, но и набить персональную статистику. Других вариантов тут быть не может.

Ставка

Австрию еще до матча подписали на разгром. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -9.5 за 1.94.

Учитывая то, сколько австрийцы пропускали до этого, в качестве альтернативного варианта можно поставить на индивидуальный тотал Канады больше 10.5 с кэфом 2.13.