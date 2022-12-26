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    Серия «Локомотива» дойдет до четырех матчей без поражений

    «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Спартак»
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    Иван Чехович
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 26 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Локомотив»

    В 43 встречах «Локо» собрал 60 очков, с которыми зарулил на вторую позицию в Западной конференции. В данный момент он обгоняет третий ЦСКА на 3 балла, проведя при этом на две игры больше.

    Со «Спартаком» «Локомотив» пересекался относительно недавно — 6 декабря. В том матче ярославцы одержали верх. Встреча проходила на льду красно-белых. После игры в столице «Локо» ждала домашняя серия.

    Коэффициенты матча Локомотив — Спартак

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    В первом матче на «Арене-2000» команда Игоря Никитина принимала «Куньлунь». Однако вместо разрыва андердога Запада хозяева потерпели поражение, причем уступили всухую из-за одной пропущенной шайбы (0:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    На унылом прокате против «Ред Стар» регулярка для «Локомотива» приостановилась. Зато после паузы ярославцы выдали три матча без единой осечки. Соперничала команда Никитина с «Сочи» (2:1), «Ак Барсом» (2:1) и ЦСКА (3:1).

    «Спартак»

    В активе спартаковцев 43 сыгранных матча, в которых им удалось поднять 46 очков. В таблице Западной конференции народная команда удерживает шестую позицию, опережая на 2 балла седьмой «Витязь».

    В декабре «Спартак» провел пять матчей, в которых удалось зацепиться всего за одну победу. Единственный в этом месяце успешный по результату раунд прошел в Балашихе, где гости размазали «Витязь» (4:1).

    После выезда на арену «богатырей» команда Игоря Гришина высадилась дома, где принимала «Локомотив». В контролируемой в начале игре красно-белые проспали камбэк ярославцев и остались без очков (2:3).

    Дальше «Спартак» ждали стыки с «Динамо» Москва. Перед паузой парни Гришина урвали 1 балл, уступив по буллитам (1:2 Б), а после отдыха они проиграли в одну калитку (2:5). В последней встрече спартаковцы ожидаемо слились СКА (2:4).

    Коэффициенты

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью — 3.80, а на победу «Спартака» — 3.78.

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    Прогноз

    Еще перед паузой в КХЛ «Спартак» сбросил свой турборежим, из-за чего его вновь накрыли серийные поражения. Теперь команда Гришина испытывает трудности во встречах с топ-бригадами.

    В безвыигрышный цикл красно-белых въехал и матч с «Локо», который вновь набрал хороший ритм и проводит кампанию без потерь. За счет крепкой обороны и чрезмерной осторожности ярославцы вытащат и предстоящий раунд, у «Спартака» не хватит сил на динамичную борьбу.

    Ставка

    В драке на «Арене-2000» интриги не намечается. Хозяева, являющиеся фаворитами, возьмут свое. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит с форой -1 за 2.15.

    Ни в одном из трех последних матчей с участием ярославцев не было забито больше 4 голов, поэтому в очередной раз команда Никитина зацепится за победу через «низ». Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» не проиграет + ТМ 4.5 с кэфом 2.30.

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    «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на хоккей. Серия «Локомотива» дойдет до четырех матчей без поражений
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