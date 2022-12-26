В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 26 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В 43 встречах «Локо» собрал 60 очков, с которыми зарулил на вторую позицию в Западной конференции. В данный момент он обгоняет третий ЦСКА на 3 балла, проведя при этом на две игры больше.

Со «Спартаком» «Локомотив» пересекался относительно недавно — 6 декабря. В том матче ярославцы одержали верх. Встреча проходила на льду красно-белых. После игры в столице «Локо» ждала домашняя серия.

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В первом матче на «Арене-2000» команда Игоря Никитина принимала «Куньлунь». Однако вместо разрыва андердога Запада хозяева потерпели поражение, причем уступили всухую из-за одной пропущенной шайбы (0:1).

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На унылом прокате против «Ред Стар» регулярка для «Локомотива» приостановилась. Зато после паузы ярославцы выдали три матча без единой осечки. Соперничала команда Никитина с «Сочи» (2:1), «Ак Барсом» (2:1) и ЦСКА (3:1).

«Спартак»

В активе спартаковцев 43 сыгранных матча, в которых им удалось поднять 46 очков. В таблице Западной конференции народная команда удерживает шестую позицию, опережая на 2 балла седьмой «Витязь».

В декабре «Спартак» провел пять матчей, в которых удалось зацепиться всего за одну победу. Единственный в этом месяце успешный по результату раунд прошел в Балашихе, где гости размазали «Витязь» (4:1).

После выезда на арену «богатырей» команда Игоря Гришина высадилась дома, где принимала «Локомотив». В контролируемой в начале игре красно-белые проспали камбэк ярославцев и остались без очков (2:3).

Дальше «Спартак» ждали стыки с «Динамо» Москва. Перед паузой парни Гришина урвали 1 балл, уступив по буллитам (1:2 Б), а после отдыха они проиграли в одну калитку (2:5). В последней встрече спартаковцы ожидаемо слились СКА (2:4).

Коэффициенты

На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью — 3.80, а на победу «Спартака» — 3.78.

Прогноз

Еще перед паузой в КХЛ «Спартак» сбросил свой турборежим, из-за чего его вновь накрыли серийные поражения. Теперь команда Гришина испытывает трудности во встречах с топ-бригадами .

В безвыигрышный цикл красно-белых въехал и матч с «Локо», который вновь набрал хороший ритм и проводит кампанию без потерь. За счет крепкой обороны и чрезмерной осторожности ярославцы вытащат и предстоящий раунд, у «Спартака» не хватит сил на динамичную борьбу.

Ставка

В драке на «Арене-2000» интриги не намечается. Хозяева, являющиеся фаворитами, возьмут свое. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит с форой -1 за 2.15.

Ни в одном из трех последних матчей с участием ярославцев не было забито больше 4 голов, поэтому в очередной раз команда Никитина зацепится за победу через «низ». Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» не проиграет + ТМ 4.5 с кэфом 2.30.