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    Хозяева смогут остановить разогнавшегося соперника?

    «Сиэтл» — «Виннипег». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 19 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Виннипег»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 19 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сиэтл» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Декабря 2022 года

    «Сиэтл»

    Команда с западного побережья в последних играх выглядит крайне неубедительно и за шесть последних поединков выиграла всего лишь один раз у «Флориды» (5:2).

    Дома «Сиэтл» не могут выиграть уже два матча кряду, в которых дружина Хэкстола пропустила 9 шайб. Плюс ко всему все четыре поединка в своей истории против «Виннипега» клуб с западного побережья проиграл.

    На данный момент времени в активе клуба из Сиэтла 35 очков после 29 сыгранных матчей. Коллектив Хэкстола опустился на шестую строчку своей конференции. Вероятность того, что хозяева смогут победить серьезного соперника крайне низкая.

    «Виннипег»

    В активе «Виннипега» 41 очко, после 30 сыгранных матчей, и уже третье места в западной конференции. Клуб из Манитобы начинает постепенно возвращать утраченные позиции после прошлогоднего падения, и приход Боунесса здесь основополагающий фактор последних успехов «реактивщиков».

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    Канадская команда не проигрывает в гостях уже на протяжении пять поединков кряду и «Сиэтлу» будет крайне тяжело изменить сложившуюся тенденцию.

    За последние пять выездных встреч «Виннипег» забросил 25 (!) голов, поэтому коллективу Хэкстолу придется серьезно подготовиться к игре с таким серьезным соперником.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.30, на гостей — 2.75.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Виннипег» на подъеме и постарается одолеть «Сиэтл» в пятый раз подряд.

    Альтернативный прогноз: Матч обещает быть максимально результативным, поскольку «Виннипег» максимально эффективен в гостях.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.33.

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