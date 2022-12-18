В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Роджерс Плейс Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 00:00 мск. «Эдмонтон» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

«Нефтяники» за последние пять матчей проиграли два раза. В одном случае победителем стала «Миннесота» (5:3), а во втором «Сент-Луис» (4:3), выиграв у канадского клуба по буллитам.

Ситуация с поражениями не критическая, но при этом иногда становится тревожно за лидеров, которые на себе тащат весь груз ответственности за результат. Но в игре против «Анахайма», тем более на своем льду, нужно легко забирать победу.

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Сейчас Макдэвид и компания занимают 7 место в своей конференции, имея в своем активе 35 очков после 31 матча. В трех последних матчах с «утками» подопечные Вудкрофта легко одерживали победу над своим соперником

«Анахайм»

«Анахайм» выбрался на предпоследнее место, обогнав «Чикаго» на одно очко, благодаря победе в последнем матче. Сейчас калифорнийская команда имеет в своем активе 19 очков после 31 сыгранного матча.

Команда Икинса наконец-то победила в гостях, и это случился первый выигрыш за 10 последних матчей. Победа была одержана над довольно крепким «Монреалем» (5:2). Однако это слабое утешение для калифорнийского клуба, поскольку до этого поединка он в трех гостевых матчах из пяти вообще не смог отличиться, а пропустил при этом 15 голов.

В трех последних поединках против «Эдмонтона» «утки» пропустили 19 голов, что весьма удручающий показатель.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.51, на ничью — 5.10, на гостей — 5.20.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Эдмонтон» выиграет этот матч с солидной форой.

Альтернативный прогноз: «Анахайм» пропускает максимально много от «Эдмонтона» в последних матчах, поэтому никто не удивится, если он разгромно проиграет и в предстоящей игре.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.31.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.69.