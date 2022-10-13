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    «Салават Юлаев» не проиграет команде, у которой проблемы с гостевыми победами

    «Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Торпедо»
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    Алексей Пустозёров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 13 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2022 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Салават Юлаев»

    За уфимцами по-прежнему сохраняется третья строчка на Востоке, которую команда занимает благодаря 20 очкам, накопленным в 16 встречах. Четвертый «Ак Барс» она держит на дистанции в 1 балл,

    27-го сентября «Салават Юлаев» был унижен на своем льду как раз упомянутым выше «Ак Барсом» (0:3). Крупное поражение в «зеленом дерби» врубило в команде режим автопилота, с которым уфимцы влетели в три следующих раунда.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Торпедо

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    В каждом матче из трех команда Виктора Козлова победила с форой в 3+ шайбы и ни разу не пропустила. В ходе мощной мини-серии соперниками «Юлаева» оказались «Трактор» (3:0), «Автомобилист» (4:0) и «Авангард» (5:0).

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    После трех матчей на максималках «Салават Юлаев» проиграл. Поражение накрыло его в драке с «Металлургом» Мг, где уфимцы вели 2:0 (2:3). В последней встрече парни Козлова уложили «Динамо» Москва в серии буллитов (3:2 Б).

    «Торпедо»

    В 16 матчах торпедовцам прилетело 21 очко, с которым он занимает четвертое место в Западной конференции. Столько же баллов собрали «Локомотив», «Спартак», ЦСКА.

    В этом месяце «Торпедо» успело зарубиться в четырех матчах, два из которых закончились поражениями. Первый луз из двух торпедовцы поймали в домашней игре с «Динамо» Минск (2:3 ОТ).

    В следующих встречах в «Нагорном» команда Игоря Ларионова выглядела свежее. Сперва она разобрала «Барыс» (3:1), а затем получила полноценный реванш в драке с минским «Динамо» (5:2).

    С хорошим настроением после физического уничтожения минчан «Торпедо» отправилось на Урал с мыслями о разгроме «Автомобилиста», однако на площадке в Екатеринбурге нижегородцев погасили с крупным счетом (1:4).

    Коэффициенты

    Поймать победу «Салавата Юлаева» букмекеры предлагают за 1.85, ничью — за 4.14, а победу «Торпедо» — за 3.52.

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    Прогноз

    Только в одном матче из пяти последних «Салават» проиграл, но уступил он сильному «Металлургу», да еще и минимально.

    У торпедовцев же беда с гостевыми встречами — четыре поражения в шести раундах, причем трижды нижегородцы пропустили по 3+ шайбы. Пока парни Ларионова стесняются показывать топ-хоккей на чужом льду, «Салават» казнит нерешительного соперника.

    Ставка

    В Уфе «юлаевцы» хапнут два балла, сделав комфортный запас. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 2.35.

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    «Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» не проиграет команде, у которой проблемы с гостевыми победами
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