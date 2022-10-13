В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 13 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

После 16 матчей «Авангард» имеет 13 очков, которые дали пропуск к девятому месту Восточной конференции, правда, от восьмого «Трактора» омичи отстают всего на 1 балл.

С конца сентября «Авангард» шатает в разные стороны. Команда не может найти свою игру, из-за чего спонтанные победы она чередует непредсказуемыми поражениями.

Коэффициенты матча Авангард — Амур 1X2Новым игрокам 1.484.706.10Фрибет$40

Такие качели больше не могли устраивать боссов клуба, которые решили отправить в отставку тренера Дмитрия Рябыкина. В данный момент командой временно рулит Михаил Кравец.

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В октябре «Авангард» провел четыре матча, в которых переиграл «Сибирь» (2:1), был унижен «Салаватом» (5:0), грохнул дома «Металлург» Мг (5:1) и откатал позорную игру против «Куньлуня» на «G-Drive Арене» (0:4), что и стало финальной точкой экс-коуча.

«Амур»

«Амур» после 16 матчей имеет столько же очков, сколько накопил «Авангард» — 13, однако из-за худшей дополнительной статистики дальневосточный клуб свалился на последнее место конференции.

Последнюю гостевую серию «Амур» провел в конце сентября. Она состояла из четырех матчей, три из которых закончились поражениями. «Сочи» был единственным клубом, с которым разобрались хабаровчане на выезде (2:1 ОТ).

После выяснений лузеров команда Вадима Епанчинцева проиграла «Витязю» (1:3), «Динамо» Москва (0:5) и «Ак Барсу» (2:3 ОТ), а вернувшись в родной Хабаровск, «Амур» первым делом еще раз вырубил «Сочи» (4:3).

Последние игры восточный андердог также провел на «Платинум Арене» и ожидаемо закончил их в статусе неудачника, уступив «Локомотиву» (1:3) и ЦСКА (2:3 Б).

Коэффициенты

Зарядить на «Авангард» букмекеры дают возможность за 1.47, на ничью — за 4.84, а на «Амур» — за 5.55.

Прогноз

«Авангард» на своем льду получит запредельную мотивацию после разгрома от «Куньлуня» . Вовремя в хищные лапы омичей попадает «Амур», являющийся одним из самых слабых как в обороне, так и в наборе очков.

Ставка

Тысячи гостей «G-Drive Арене» кайфанут от результативного хоккея, который, прежде всего, стороны откатают по инициативе хозяев. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.05.