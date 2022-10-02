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    «Нефтехимик» готов к новым сенсациям?

    «Трактор» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Нефтехимик»
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    Кирилл Воробьёв
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Трактор Арене» 2 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трактор»

    В 13 матчах текущей кампании челябинскому клубу удалось получить всего 10 очков, из-за чего ему сейчас светит максимум восьмая строчка на Востоке. В этот временной отрезок «медведи» успели зарядить 30 голов и пропустить в свои ворота 36 шайб.

    Сейчас «Трактор» переживает в регулярке мрачные времена. Если взглянуть на его статистику недавних матчей, то можно получил легкий шок от четырех поражений в шести предыдущих заходах.

    Буквально недавно команда Анвара Гатиятулина дома проиграла «Авангарду» (3:1) именно в тот момент, когда началась реинкарнация омичей, а следом было поражение от «Торпедо» (3:4), решившего провести беспроигрышную серию.

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    Разбавив неудачи победой над «Нефтехимиком» (5:3), «Трактор» нарвался на «Ак Барс», биться с которым он не в состоянии (2:3). Далее челябинцы вынесли слабый «Куньлунь» (3:1), а затем сами серьезно пострадали от «Салавата Юлаева» (0:3).

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы в 12 играх на характере выгрызли 5 очков. Увы, но с такими хилыми данными команда пока заслуженно идет последней в Восточной конференции, имея жирный минусовый баланс по голам — 29:48.

    После мегаматча 3-го сентября с ЦСКА (4:5 ОТ) «Нефтехимик» рухнул в безвыигрышную яму. Просидев в ней в течение девяти игровых дней, аутсайдер Востока не набрал ни единого балла.

    Серия поражений «Нефтехимика» была закрыта на его льду. Своевременно кризисом команды Олега Леонтьева воспользовались «Трактор» (3:5) и «Авангард» (2:3).

    Долгожданную же победу «Нефтехимик» отметил 27-го сентября, когда дома вырубил «Сибирь» в овертайме (2:1 Б). А самый солидный бонус «нефть» урвала тремя днями позже, выиграв в Магнитогорске в супербитве с «Металлургом» Мг (6:5).

    Коэффициенты

    Взять победу «Трактора» в этой игре букмекеры предлагают за 1.66, поставить на ничью можно за 4.50, а на «Нефтехимик» — за 4.14.

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    Прогноз

    После супершоу в Магнитогорске количество побед «Нефтехимика» доросло до двух подряд. Команда наконец-то начала делать голы из десятков холостых бросков.

    Кажется, «нефть» теперь способна разбирать другие проблемные команды. Нынешний «Трактор» относится сейчас к таковым, и без пары шайб в свои ворота он не покинет площадку в воскресной игре.

    Ставка

    Возможно, нижнекамцы вновь закроют встречу с нулем очков, однако нулевой реализации точно не будет. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2 за 2.06.

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    «Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» готов к новым сенсациям?
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