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    Серия поражений «Витязя» останется в прошлом?

    «Витязь» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Сибирь»
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    «Витязь» против «Локо»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Балашиха» 25 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Витязь» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2022 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 14:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Витязь»

    «Витязи» поучаствовали в девяти матчах, в которых урвали 10 очков. С плюсовым балансом голов (19:18) команда занимает девятое место в Западной конференции.

    Новая регулярка стартовала для «Витязя» идеально — четыре подряд победы, в которых он забрасывал минимум 3 шайбы в рамку каждого соперника.

    Коэффициенты матча Витязь — Сибирь

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    К сожалению, после серии побед ребята Вячеслава Буцаева пережили 5-матчевую волну поражений. Началась она со встречи с «Динамо» Москва в Балашихе (0:2).

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    Далее на чужой площадке «Витязь» уступил ЦСКА (2:4), «Локомотиву» (0:1 Б) и «Торпедо» (1:2 Б). 21-го сентября команда Буцаева снова устроила разборки с «Локо» и сдалась на своем льду в основное время (1:2).

    «Сибирь»

    Новосибирцы скатали десять игр, в результате которых им досталось 11 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет четвертой с нулевой разницей забитых и пропущенных — 21:21.

    Чемпионат для «Сибири» начался бодро — в трех раундах из четырех она победила. Позже сибирки чаще заканчивали матчи в статусе лузеров.

    В период с 11-го по 22-е сентября команда Андрея Мартемьянова откатала шесть поединков, в четырех из которых потеряла очки.

    В ходе упомянутого временного отрезка «Сибирь» уступила «Трактору» (2:3 Б), вырубила «Авангард» (3,2 Б), отдала очки «Авто» (2:5) и «Барысу» (0:2), хлопнула «Нефтехимик» (3:2) и снова попала под каток «Автомобилиста» (3:5).

    Коэффициенты

    На «Витязь» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью можно поставить за 3.80, а на победу «Сибири» — за 2.38.

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    Прогноз

    К разборкам с «Сибирью» «Витязь» подлетает с 5-матчевой серией поражений. Правда, не во всех играх бригада Буцаева выглядела безнадежно. В драке с проблемной «Сибирью» луз-стрик подмосковной команды получит все шансы на обнуление.

    Ставка

    Кажется, хозяева в Балашихе обязательно зацепятся минимум за один балл. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит с форой 0 за 1.98.

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    «Витязь» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на хоккей. Серия поражений «Витязя» останется в прошлом?
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