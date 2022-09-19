В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В распоряжении московского клуба десять очков, которые он отвоевал в семи матчах. За этот период команда успела оформить хороший запас голов (19:10), дающий право приземлиться на второе место на Западе.

Первую сложную задачу «Динамо» Москва решило уже в дебюте сезона, разобрав на своем льду «Ак Барс» (2:0). После казанцев сине-белые поочередно хлопнули «Нефтехимик» (6:1) и «Сочи» (4:2).

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В игре 9-го сентября команду Алексея Кудашова пригласили на труднейший выезд в Питер, где она безрезультатно дралась со СКА и ничего не могла противопоставить суперформе «армейцев» (1:4).

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Забыв о первом в сезоне поражении, «Динамо» без пропущенных голов закрыло встречи с «Витязем» (2:0) и «Сочи» (2:0). В последнем раунде москвичам снова пришлось устраивать разборки со СКА. В очередной раз парням Кудашова нечего было предъявить питерцам (2:3).

«Локомотив»

Ярославцы зарубились семи матчах, в которых взяли семь очков и оформили плюсовую разницу забитых и пропущенных — 18:17. Правда, таких показателей достаточно только для девятой строчки на Западе.

На первую игру сезона «Локомотива» рванул в Екатеринбург, где врезался в мощный «Автомобилист», которому уступил, пытаясь выложиться на максимум (2:4).

Но поражение на старте дало дополнительный стимул команде Игоря Никитина, и та успешно закрыла пару следующих матчей. Щелкнули ярославцы «Трактор» (4:0) и «Нефтехимик» (4:3).

Правда, после замеса с нижнекамцами «Локо» накрыла мини-серия поражений. В ее период соперниками были «Витязь» (3:4 ОТ), ЦСКА (2:3) и СКА (2:3). Вернуться же к максимальному набору очков команде помог еще один матч с «Витязем». Победу ярославцы вытащили по буллитам (1:0 Б).

Коэффициенты

На победу «Динамо» Москва в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.30, ничья оценивается в 3.94, а победа «Локомотива» — в 2.62.

Прогноз

В текущей кампании динамовцы проиграли только СКА, но это не страшно — питерцы сейчас на уровень выше остальных, поэтому в разборках с проходной командой парни Кудашова вернутся к набору очков. «Локо» стоит приготовиться катать матч вторым номером .

Ставка

Для хозяев предстоящих разборок ярославский клуб — комфортный соперник. Поэтому без турнирных баллов столичные ребята дома не останутся. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит в матче за 1.90.