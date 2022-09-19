ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияКак обновление «Наполи» сделало его реальной силой Сон Хын Мин14-минутный хет-трик. Засуха Сона закончилась, падение «Лестера» продолжается «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Грилиш ответил критикам. «Манчестер Сити» наказал «Вулверхэмптон» за грубость
  • 08:45
    • «Лестер» может уволить Роджерса
  • 08:36
    • Бальде останется в России на время дисквалификации
  • 08:08
    • Источник: Малком и Клаудиньо получат российское гражданство
    Все новости спорта

    Динамовцы должны разбираться с «Локо»

    «Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 19 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Кудрявцев
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •

    «Динамо» Москва

    В распоряжении московского клуба десять очков, которые он отвоевал в семи матчах. За этот период команда успела оформить хороший запас голов (19:10), дающий право приземлиться на второе место на Западе.

    Первую сложную задачу «Динамо» Москва решило уже в дебюте сезона, разобрав на своем льду «Ак Барс» (2:0). После казанцев сине-белые поочередно хлопнули «Нефтехимик» (6:1) и «Сочи» (4:2).

    Коэффициенты матча Динамо — Локомотив

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.852.70Фрибет$40
    •

    В игре 9-го сентября команду Алексея Кудашова пригласили на труднейший выезд в Питер, где она безрезультатно дралась со СКА и ничего не могла противопоставить суперформе «армейцев» (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Забыв о первом в сезоне поражении, «Динамо» без пропущенных голов закрыло встречи с «Витязем» (2:0) и «Сочи» (2:0). В последнем раунде москвичам снова пришлось устраивать разборки со СКА. В очередной раз парням Кудашова нечего было предъявить питерцам (2:3).

    «Локомотив»

    Ярославцы зарубились семи матчах, в которых взяли семь очков и оформили плюсовую разницу забитых и пропущенных — 18:17. Правда, таких показателей достаточно только для девятой строчки на Западе.

    На первую игру сезона «Локомотива» рванул в Екатеринбург, где врезался в мощный «Автомобилист», которому уступил, пытаясь выложиться на максимум (2:4).

    Но поражение на старте дало дополнительный стимул команде Игоря Никитина, и та успешно закрыла пару следующих матчей. Щелкнули ярославцы «Трактор» (4:0) и «Нефтехимик» (4:3).

    Правда, после замеса с нижнекамцами «Локо» накрыла мини-серия поражений. В ее период соперниками были «Витязь» (3:4 ОТ), ЦСКА (2:3) и СКА (2:3). Вернуться же к максимальному набору очков команде помог еще один матч с «Витязем». Победу ярославцы вытащили по буллитам (1:0 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Москва в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.30, ничья оценивается в 3.94, а победа «Локомотива» — в 2.62.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    В текущей кампании динамовцы проиграли только СКА, но это не страшно — питерцы сейчас на уровень выше остальных, поэтому в разборках с проходной командой парни Кудашова вернутся к набору очков. «Локо» стоит приготовиться катать матч вторым номером.

    Ставка

    Для хозяев предстоящих разборок ярославский клуб — комфортный соперник. Поэтому без турнирных баллов столичные ребята дома не останутся. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит в матче за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Уфа — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кремонезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тим — Умбер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:15
    •  2.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на хоккей. Динамовцы должны разбираться с «Локо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры