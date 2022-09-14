В матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 14 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкой команде в пяти матчах удалось взять 6 очков и зарядить 16 голов. Всего на две шайбы меньше она пропустила — 14. В таблице Запада «сталь» упала на седьмое место.

Войти в новый сезон «Северстали» было предложено тремя выездными матчами с крепкими соперниками. Во время гостевых выяснений команда успела разобрать «Трактор» (4:2), проиграть «Автомобилисту» (3:4) и сделать мегакамбэк в игре с «Металлургом» Мг (4:3 ОТ).

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После суперразвязки в Магнитогорске команда Андрея Разина наконец-то приехала домой, где ждала в своих стенах ЦСКА. Московских «армейцев» «сталь» влегкую размазала (4:1).

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Спустя три дня после выноса ЦСКА в Череповец приехали «армейцы» из Питера. Увы, но СКА сейчас слишком хорош, «Северсталь» гости подписали на разгром (1:4).

«Динамо» Минск

Белорусский клуб после пяти игр занимает пятое место на Западе с 8 очками в запасе. На эту минуту команда является одной из самых результативных во всей регулярке благодаря двум десятками заброшенных шайб.

В новые хоккейные разборки «Динамо» Минск вошло с тремя домашними матчами, два из которых закончились победами. На старте кампании белорусы вырубили «Барыс» (4:3 Б) и «Авангард» (6:3).

Первое и пока единственное поражение в чемпионате команда Крэйга Вудкрофта схлопотала в игре 7-го сентября против «Салавата Юлаева» (2:4). Причем дважды динамовцы вели в счете, но ничтожно откатали третий период.

В гостевой календарь «Динамо» Минск вклинилось мощно — в Нижнекамске был казнен «Нефтехимик» (5:1). А в игре в Казани 12-го сентября белорусские туристы устроили хорошую драку с «Ак Барсом», которого выключили в овертайме — шайба Седерика Пакетта зарешала (3:2 ОТ).

Коэффициенты

Расклады букмекеров говорят нам о том, что «Северсталь» будет фаворитом с кэфом на победу 2.07. Зарядить на «Динамо» Минск можно за 2.95, а на ничью — за 4.14.

Прогноз

На Западе и «Северсталь» и «Динамо» Минск входят в элитный клуб результативных коллективов, матчи которых в большинстве своем пробивают верх.

Шансы в очном пересечении у них будут равные, поэтому и игра станет событийной в спортивном плане .

Ставка

Обычно от таких афиш ожидается большое количество заброшенных шайб, залетающих обоюдно, поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.08.