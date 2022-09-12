«Ак Барс»
Суперклуб из Казани успел зарубиться в трех матчах и забрать в них 4 очка. Забросила дрим-тим Знарка 7 голов, а пропустила 4. В Восточной конференции это пятое место.
Дебютировать в новом сезоне «Ак Барсу» «посчастливилось» в столице, где на «ВТБ Арене» гости не смогли справиться с молодежью из «Динамо» Москва (0:2).
Коэффициенты матча Ак Барс — Динамо Минск
К счастью для Олега Знарка, хилый старт кампании не сказался негативно на дальнейших результатах. Более того, в следующем матче казанцы без стеснения размазали ЦСКА на его площадке (5:1).
Первую домашнюю встречу «Ак Барс» провел против «Адмирала». Проходной матч с андердогом чуть не стал катастрофой — за победу бригаде Знарка пришлось драться в овертайме. Решающий гол зарядил Вадим Шипачев (2:1 ОТ).
«Динамо» Минск
Минская команда проводит крутое начало сезона. В четырех матчах она смогла взять 6 баллов и успела зарядить 17 голов. Правда, пропустили белорусы тоже многовато — 11. В Западной конференции клуб идет шестым.
Первая встреча «Динамо» Минск стала одной из ярчайших на старте сезона. В Белоруссии команда рубилась с «Барысом», которого сумела уложить на лед только в серии буллитов (4:3 Б).
Не менее продуктивно бригада Крэйга Вудкрофта провела и встречу с «Авангардом». Ее минский клуб затащил благодаря шикарному третьему периоду. Матч закончился победой динамовцев — 6:3.
Избежать первой потери очков «Динамо» Минск не сумело в домашней игре с «Салаватом» (2:4), но за предыдущую неудачу парни Вудкрофта отыгрались на «Нефтехимике» в матче 10-го сентября (5:1).
Коэффициенты
Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.41, а на «Динамо» Минск они грузят кэф 6.00. На ничью можно зарядить за 5.25.
Прогноз
В данный момент результаты «Ак Барса» максимально непредсказуемы — команда уступила не самому сильному «Динамо», размазала действующего чемпиона и с горем пополам разделалась с андердогом.
Раз достойный матч в Казани скатал «Адмирал»,
Ставка
Возможно, очки белорусам в этой игре не светят, но фаворит свою вероятную победу возьмет с тонким перевесом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск победит с форой +1.5 за 2.04.