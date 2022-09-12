В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Суперклуб из Казани успел зарубиться в трех матчах и забрать в них 4 очка. Забросила дрим-тим Знарка 7 голов, а пропустила 4. В Восточной конференции это пятое место.

Дебютировать в новом сезоне «Ак Барсу» «посчастливилось» в столице, где на «ВТБ Арене» гости не смогли справиться с молодежью из «Динамо» Москва (0:2).

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К счастью для Олега Знарка, хилый старт кампании не сказался негативно на дальнейших результатах. Более того, в следующем матче казанцы без стеснения размазали ЦСКА на его площадке (5:1).

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Первую домашнюю встречу «Ак Барс» провел против «Адмирала». Проходной матч с андердогом чуть не стал катастрофой — за победу бригаде Знарка пришлось драться в овертайме. Решающий гол зарядил Вадим Шипачев (2:1 ОТ).

«Динамо» Минск

Минская команда проводит крутое начало сезона. В четырех матчах она смогла взять 6 баллов и успела зарядить 17 голов. Правда, пропустили белорусы тоже многовато — 11. В Западной конференции клуб идет шестым.

Первая встреча «Динамо» Минск стала одной из ярчайших на старте сезона. В Белоруссии команда рубилась с «Барысом», которого сумела уложить на лед только в серии буллитов (4:3 Б).

Не менее продуктивно бригада Крэйга Вудкрофта провела и встречу с «Авангардом». Ее минский клуб затащил благодаря шикарному третьему периоду. Матч закончился победой динамовцев — 6:3.

Избежать первой потери очков «Динамо» Минск не сумело в домашней игре с «Салаватом» (2:4), но за предыдущую неудачу парни Вудкрофта отыгрались на «Нефтехимике» в матче 10-го сентября (5:1).

Коэффициенты

Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.41, а на «Динамо» Минск они грузят кэф 6.00. На ничью можно зарядить за 5.25.

Прогноз

В данный момент результаты «Ак Барса» максимально непредсказуемы — команда уступила не самому сильному «Динамо», размазала действующего чемпиона и с горем пополам разделалась с андердогом.

Раз достойный матч в Казани скатал «Адмирал», то и много забивающий клуб из Минска может замахнуться на мини-сенсацию .

Ставка

Возможно, очки белорусам в этой игре не светят, но фаворит свою вероятную победу возьмет с тонким перевесом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск победит с форой +1.5 за 2.04.