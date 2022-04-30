В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 30 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 81 матче регулярного чемпионата клубу из Сент-Пола удалось затащить 111 очков, благодаря чему он закрепился на второй позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона.

Несмотря на завершенный вопрос с выходом в плей-офф Кубка Стэнли, «Миннесота» продолжила выносить соперников как дома, так и на выезде. В период с 18 по 25 апреля она оформила пять побед подряд.

Сперва команда Дина Эвансона вырвала 2 очка в сложнейшем замесе с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ), после чего переиграла «Монреаль» (2:0), «Ванкувер» (6:3), «Сиэтл» (6:3) и «Нэшвилл» (5:4 ОТ).

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Зато прервалась серия побед «Миннесоты» неожиданно — в домашней встрече с «Аризоной» (2:5). Но двумя днями позже «дикари» снова порадовали фанатов в «Эксел Энерджи Центре» победой. Их соперником оказался «Калгари» (3:2 ОТ).

«Колорадо»

Мощнейшие денверские парни в 81 матче регулярки подняли 119 очков, что позволяет им закончить сезон в качестве лидеров Центрального дивизиона и Западной конференции.

Отсутствие всевозможных турнирных задач заметно ослабило игру «Колорадо» и позволило его соперникам разжиться очками. С 19 по 25 апреля «лавины» проиграли четырежды кряду.

В этой серии команда Джареда Беднара уступила «Вашингтону» (2:3), «Сиэтлу» (2:3), «Эдмонтону» (3:6) и «Виннипегу» (1:4). Но прервать нетипичную цепочку матчей «Эвеланш» сумели в игре 27 апреля.

В тот день денверские хоккеисты сгоняли в «Энтерпрайз-центр», где прихлопнули «Сент-Луис» (5:3). Но в последнем матче «Эвс» снова проиграли. Случилось это в огненной зарубе с «Нэшвиллом» (4:5 Б).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на победу «Миннесоты» букмекеры предлагают с кэфом 2.75, ничью они оценивают в 4.40, а победу «Колорадо» — в 2.17.

Прогноз

В конце чемпионата «Минни» не сбавила темп и сумела оформить шесть побед в семи последних играх. Про «Колорадо» сказать то же самое не получится, поскольку, решив абсолютно все вопросы в регулярке, «Эвеланш» взяли отдых, из-за чего уступили в пяти встречах из шести. Следовательно, в очной зарубе бодрая команда Эвансона готова грохнуть безразличных парней Беднара .

Ставка

В последней домашней игре регулярки «дикари» возьмут ситуацию под свой контроль и покажут очередной топ-результат. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТМ 6.5 за 3.10.