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    Сократят ли «Рейнджерс» дистанцию между «Каролиной»?

    «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Каролина»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2022 года

    «Рейнджерс»

    В регулярном чемпионате на счету ньюйоркцев 79 сыгранных матчей, в которых они выхватили 108 очков. В Столичном дивизионе команда идет второй, отставая на 4 балла от «Каролины».

    Последняя игра с «Харрикейнз» состоялась совсем недавно — 13 апреля. Она также прошла в «Мэдисон Сквер Гарден». На одной из самых популярных арен НХЛ хозяева потерпели поражение (2:4).

    Зато после слитой прямому конкуренту встречи команда Жерара Галлана сумела оформить четыре победы, в каждой «синерубашечники» грохнули соперников с гандикапом в 3+ шайбы.

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    «Рейнджерс» одержали верх над «Филадельфией» (4:0), «Детройтом» (4:0), «Виннипегом» (3:0) и «Айлендерс» (6:3). А в замесе с более серьезным соперником — «Бостоном» стрик ньюйоркцев прервался (1:3).

    «Каролина»

    Команда из Роли скатала в чемпионате 80 встреч, затащив за это время 112 баллов. В Столичном дивизионе она лидирует с 4-очковым отрывом от «рейнджеров», которые провели на игру меньше.

    Во второй половине апреля «Каролина» потерпела два серьезных поражения. Суммарно в ее сетку залетел десяток голов. А итоговый перевес в счете в этих матчах оба раза дошел до трех голов.

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    • Одним из соперников «Харрикейнз» неожиданно оказался «Детройт» (0:3). Позже подопечные Рода Бриндамора уступили «Колорадо» (4:7). Четыре следующих встречи «ураганы» провели лучше и ни разу не проиграли.

    Свежая серия «Каролины» без поражений стартовала с гостевого поединка с «Аризоной» (5:3). В остальных матчах «Кейнс» взяли верх над «Виннипегом» (4:2), «Нью-Джерси» (3:2 ОТ) и «Айлендерс» (5:2).

    Коэффициенты

    Поймать победу «Рейнджерс» в этой встрече можно с кэфом 2.34, ничья оценивается букмекерами в 4.42, а победа «Каролины» — в 2.60.

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    Прогноз

    В очном замесе «рейнджеры» будут пытаться максимально плотно приблизиться к «Каролине» в вопросе лидерства в Столичном дивизионе.

    Если парни Галлана затащат матч, они подойдут к «ураганам» на 2 очка и будут иметь игру в запасе. Следовательно, на мощной мотивации свежий коллектив сумеет зацепиться за победу на своей территории.

    Ставка

    «Каролина» в апреле уже обыгрывала «рейнджеров» в «Сквер Гарден», поэтому хозяева получат дополнительный стимул грохнуть соперников. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.34.

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    «Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на хоккей. Сократят ли «Рейнджерс» дистанцию между «Каролиной»?
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