«Рейнджерс»
В регулярном чемпионате на счету ньюйоркцев 79 сыгранных матчей, в которых они выхватили 108 очков. В Столичном дивизионе команда идет второй, отставая на 4 балла от «Каролины».
Последняя игра с «Харрикейнз» состоялась совсем недавно — 13 апреля. Она также прошла в «Мэдисон Сквер Гарден». На одной из самых популярных арен НХЛ хозяева потерпели поражение (2:4).
Зато после слитой прямому конкуренту встречи команда Жерара Галлана сумела оформить четыре победы, в каждой «синерубашечники» грохнули соперников с гандикапом в 3+ шайбы.
«Рейнджерс» одержали верх над «Филадельфией» (4:0), «Детройтом» (4:0), «Виннипегом» (3:0) и «Айлендерс» (6:3). А в замесе с более серьезным соперником — «Бостоном» стрик ньюйоркцев прервался (1:3).
«Каролина»
Команда из Роли скатала в чемпионате 80 встреч, затащив за это время 112 баллов. В Столичном дивизионе она лидирует с 4-очковым отрывом от «рейнджеров», которые провели на игру меньше.
Во второй половине апреля «Каролина» потерпела два серьезных поражения. Суммарно в ее сетку залетел десяток голов. А итоговый перевес в счете в этих матчах оба раза дошел до трех голов.
Одним из соперников «Харрикейнз» неожиданно оказался «Детройт» (0:3). Позже подопечные Рода Бриндамора уступили «Колорадо» (4:7). Четыре следующих встречи «ураганы» провели лучше и ни разу не проиграли.
Свежая серия «Каролины» без поражений стартовала с гостевого поединка с «Аризоной» (5:3). В остальных матчах «Кейнс» взяли верх над «Виннипегом» (4:2), «Нью-Джерси» (3:2 ОТ) и «Айлендерс» (5:2).
Коэффициенты
Поймать победу «Рейнджерс» в этой встрече можно с кэфом 2.34, ничья оценивается букмекерами в 4.42, а победа «Каролины» — в 2.60.
Прогноз
В очном замесе «рейнджеры» будут пытаться максимально плотно приблизиться к «Каролине» в вопросе лидерства в Столичном дивизионе.
Если парни Галлана затащат матч, они подойдут к «ураганам» на 2 очка и будут иметь игру в запасе. Следовательно, на мощной мотивации свежий коллектив
Ставка
«Каролина» в апреле уже обыгрывала «рейнджеров» в «Сквер Гарден», поэтому хозяева получат дополнительный стимул грохнуть соперников. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.34.