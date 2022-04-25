НХЛ. «Торонто» обыграл «Вашингтон» благодаря голам Любушкина и Михеева, «Тампа» забросила восемь шайб «Флориде»

«Монреаль» — «Бостон» — 3:5

Серия поражений «Монреаля» достигла девяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Бостон» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1) Голы: Бержерон — 22 (Дебраск, Маршан), 15:03 — 0:1. Хаула — 16, 18:03 — 0:2. Андерсон — 19 (бол., Галлахер, Питри), 21:51 — 1:2. Хаула — 17 (Носек, Клифтон), 24:04 — 1:3. Макэвой — 10 (Бержерон), 38:09 — 1:4. Хоффман — 14 (бол., Питри, Дворак), 43:13 — 2:4. Сузуки — 21 (Перро, Пеццетта), 47:19 — 3:4. Бержерон — 23 (п.в., Маршан), 59:53 — 3:5Вратари: Монтембо (57:40 — 58:00, 59:07 — 59:53) — СуэйменШтраф: 8 — 14Броски: 26 (9+7+10) — 42 (17+14+11)

«Монреаль» — «Бостон»

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:8

Первой звездой матча стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший пять очков. Россиянин забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Всего в 44 матчах сезона в его активе 62 (23+39) очка.

«Тампа» прервала 13-матчевую победную серию «Флориды».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:8 (2:3, 1:2, 1:3) Голы: Кучеров — 22 (Марун, Макдона), 2:37 — 0:1. Райнхарт — 30 (Лунделл, Аччиари), 4:31 — 1:1. Стэмкос — 36 (бол., Хедман, Кучеров), 6:44 — 1:2. Фут — 2 (Хагель, Стэмкос), 14:58 — 1:3. Монтур — 11, 17:28 — 2:3. Марчмент — 18 (Жиру, Уигар), 20:59 — 3:3. Пол — 15 (мен., Хагель), 25:28 — 3:4. Пол — 16 (Киллорн, Хедман), 32:59 — 3:5. Пойнт — 28 (бол., Кучеров, Хедман), 43:34 — 3:6. Райнхарт — 31 (бол., Юбердо, Жиру), 47:04 — 4:6. Кучеров — 23 (Стэмкос, Хедман), 51:36 — 4:7. Стэмкос — 37 (бол., Пойнт, Кучеров), 56:34 — 4:8Вратари: Найт (Бобровский, 32:59) — ВасилевскийШтраф: 66 — 24Броски: 39 (11+14+14) — 33 (12+8+13)

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:4 Б

В основное время в составе «Торонто» отличились защитник Илья Любушкин и нападающий Илья Михеев, в активе которого также результативная передача.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог завершить матч из-за повреждения.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Торонто» — 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Оши — 11 (Манта), 5:34 — 1:0. Любушкин — 2 (Марнер, Мэттьюс), 12:32 — 1:1. Эллер — 13 (Фехервари, Карлсон), 43:32 — 2:1. Юханссон — 9 (Шири, Шульц), 44:40 — 3:1. Михеев — 20 (Дальстрем, Энгвалль), 52:36 — 3:2. Спецца — 12 (Михеев, Мэттьюс), 59:02 — 3:3Победный буллит: КерфутВратари: Ванечек — Челльгрен (58:03 — 59:02)Штраф: 4 — 6Броски: 37 (13+8+12+4) — 30 (7+9+12+2)

«Вашингтон» — «Торонто»

«Виннипег» — «Колорадо» — 4:1

«Колорадо» проиграл четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Колорадо» — 4:1 (0:0, 0:0, 4:1) Голы: Комфер — 18 (Э. Джонсон, Дж. Джонсон), 45:03 — 0:1. Лаури — 12 (Моррисси), 49:04 — 1:1. Уилер — 14 (Самберг, Пионк), 50:23 — 2:1. Коннор — 45 (Харкинс), 52:25 — 3:1. Элерс — 27 (Штястны), 56:18 — 4:1Вратари: Хеллибак — КемперШтраф: 4 — 4Броски: 44 (14+9+21) — 31 (8+7+16)

«Виннипег» — «Колорадо»

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 4:5 ОТ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором двух результативных передач. В 78 матчах сезона россиянин набрал 103 (45+58) очка.

Победную шайбу на последней минуте овертайма забросил российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Миннесота» — 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1) Голы: Бьюгстад — 7 (бол.), 11:05 — 0:1. Форсберг — 40 (Фаббро, Гранлунд), 19:57 — 1:1. Эрикссон Эк — 24 (Девар, Крамаросса), 26:36 — 1:2. Дюшен — 41 (бол., Гранлунд, Форсберг), 30:40 — 2:2. Джохансен — 23 (бол., Форсберг, Гранлунд), 33:38 — 3:2. Эрикссон Эк — 25 (бол., Фиала, Капризов), 38:27 — 3:3. Фиала — 33 (Болди), 39:37 — 3:4. Фаббро — 3 (Дюшен, Йоси), 54:20 — 4:4. Куликов — 7 (Эрикссон Эк, Капризов), 64:58 — 4:5Вратари: Риттих — ФлериШтраф: 14 — 10Броски: 25 (9+9+5+2) — 47 (15+22+8+2)

«Нэшвилл» — «Миннесота»

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 3:6

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич впервые в карьере забросил 30 шайб в сезоне НХЛ. В матче против «Анахайма» россиянин забил гол и сделал результативную передачу.

Еще один российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев набрал 3 (1+2) очка, а Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой и голевым пасом.

«Сент-Луис» выиграл 12 из 13 последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сент-Луис» — 3:6 (2:0, 0:4, 1:2) Голы: Комтуа — 4 (Леттьери, Стил), 10:31 — 1:0. Мэйю — 11 (Зеграс, Шустр), 12:40 — 2:0. Кайру — 26 (Барбашев, Фолк), 27:29 — 2:1. Тарасенко — 34 (Миккола, Томас), 28:37 — 2:2. Барбашев — 26 (Кайру, Бозак), 32:37 — 2:3. Фолк — 16 (Парэйко, Тарасенко), 34:38 — 2:4. Бучневич — 30 (О`Райлли, Миккола), 44:44 — 2:5. Сканделла — 3 (Барбашев, Бучневич), 45:37 — 2:6. Хенрик — 19 (Гетцлаф, Терри), 57:19 — 3:6Вратари: Гибсон — ХуссоШтраф: 2 — 2Броски: 17 (3+6+8) — 37 (12+15+10)

«Анахайм» — «Сент-Луис»

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 4:5 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сан-Хосе» — 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Хертл — 30 (Барабанов, Мегна), 11:43 — 0:1. Стивенсон — 20 (бол., Пачиоретти, Пьетранджело), 14:23 — 1:1. Пачиоретти — 17 (Теодор), 27:46 — 2:1. Каррье — 8 (Колесар, Руа), 29:59 — 3:1. Бонино — 14 (Мегна, Нието), 38:55 — 3:2. Руа — 15 (Карлссон, Теодор), 46:35 — 4:2. Бонино — 15, 57:54 — 4:3. Майер — 35 (Кутюр, Бернс), 59:59 — 4:4Победный буллит: БорделоВратари: Томпсон — Раймер (57:47 — 57:54, 58:20 — 59:19, 59:39 — 59:59)Штраф: 2 — 8Броски: 46 (16+14+10+6) — 29 (11+9+8+1)