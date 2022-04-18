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    Жалеть «Айлендерс» у себя дома «Торонто» не планирует

    «Торонто» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.78) на хоккейный матч НХЛ 18 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Айлендерс»
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    Джон Таварес
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Торонто» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Апреля 2022 года

    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио захватила 104 балла в 75 встречах регулярки. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «листочки» закрепились на втором месте.

    В четырех матчах из пяти предыдущих «Торонто» победил. Один из труднейших поединков недавнего прошлого «листочки» скатали в Техасе 8 апреля и сумели переиграть «Даллас» в овертайме (4:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Торонто — Нью-Йорк Айлендерс

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 3.60
  • Ставка
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    Следующую встречу «Мэйпл Лифс» провели дома, где взяли верх над «Монреалем» (3:2). Спустя несколько дней команда Шелдона Кифа при родных зрителям была размазана «Баффало» (2:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    В поединке 15 апреля «Торонто» реабилитировался перед публикой на «Скотиабанк Арене», грохнув «Вашингтон» (7:3). В последней на сегодня встрече «Мэйпл Лифс» затащили победу над «Оттавой» (5:4 ОТ).

    «Айлендерс»

    Ньюйоркцы из Элмонта поучаствовали в 74 поединках и собрали в них 79 очков. В рейтинге Столичного дивизиона «Айлс» занимают пятую позицию, отставая от топ-4 на 15 баллов.

    В одном из последних матчей на чужом льду «Айлендерс» оформил крутую победу над «Каролиной» (2:1). Эта встреча состоялась 9 апреля. Решающую шайбу забросил Кайл Палмьери за 15 секунд до конца игры.

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    • Но уже следующий выездной поединок завершился для команды Барри Троца разгромом, который ей обеспечил «Сент-Луис» (1:6). А вернувшись ненадолго домой, ньюйоркцы смогли прихлопнуть «Питтсбург» (5:4 Б).

    Спустя пару дней «Айлендерс» снова зарубились с «Питтсбургом». На этот раз в Пенсильвании они остались без очков (3:6). В последней игре на чужом льду парни Троца разбили «Монреаль» (3:0).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на победу «Торонто» букмекеры предлагают с коэффициентом 1.80, победа «Айлендерс» оценивается в 3.50, а ничья — в 4.50.

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    Прогноз

    В семи играх из восьми предыдущих на «Скотиабанк Арене» «Торонто» победил. Четырежды он забрасывал гостям по 4+ шайбы. Дома «Мэйпл Лифс» любят выносить средних по силе соперников, к которым относятся и «Айлендерс».

    Ставка

    Канадцы на своем льду раскатают ньюйоркцев и забросят им добрую пачку голов. Наши прогноз и ставка — «Торонто» забьет во всех периодах за 2.78.

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    «Торонто» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на хоккей. Жалеть «Айлендерс» у себя дома «Торонто» не планирует
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