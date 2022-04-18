В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Торонто» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Канадская команда из Онтарио захватила 104 балла в 75 встречах регулярки. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «листочки» закрепились на втором месте.

В четырех матчах из пяти предыдущих «Торонто» победил. Один из труднейших поединков недавнего прошлого «листочки» скатали в Техасе 8 апреля и сумели переиграть «Даллас» в овертайме (4:3 ОТ).

Коэффициенты матча Торонто — Нью-Йорк Айлендерс 1 1.75 X 4.90 2 3.60 Ставка

Следующую встречу «Мэйпл Лифс» провели дома, где взяли верх над «Монреалем» (3:2). Спустя несколько дней команда Шелдона Кифа при родных зрителям была размазана «Баффало» (2:5).

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В поединке 15 апреля «Торонто» реабилитировался перед публикой на «Скотиабанк Арене», грохнув «Вашингтон» (7:3). В последней на сегодня встрече «Мэйпл Лифс» затащили победу над «Оттавой» (5:4 ОТ).

«Айлендерс»

Ньюйоркцы из Элмонта поучаствовали в 74 поединках и собрали в них 79 очков. В рейтинге Столичного дивизиона «Айлс» занимают пятую позицию, отставая от топ-4 на 15 баллов.

В одном из последних матчей на чужом льду «Айлендерс» оформил крутую победу над «Каролиной» (2:1). Эта встреча состоялась 9 апреля. Решающую шайбу забросил Кайл Палмьери за 15 секунд до конца игры.

Но уже следующий выездной поединок завершился для команды Барри Троца разгромом, который ей обеспечил «Сент-Луис» (1:6). А вернувшись ненадолго домой, ньюйоркцы смогли прихлопнуть «Питтсбург» (5:4 Б).

Спустя пару дней «Айлендерс» снова зарубились с «Питтсбургом». На этот раз в Пенсильвании они остались без очков (3:6). В последней игре на чужом льду парни Троца разбили «Монреаль» (3:0).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на победу «Торонто» букмекеры предлагают с коэффициентом 1.80, победа «Айлендерс» оценивается в 3.50, а ничья — в 4.50.

Прогноз

В семи играх из восьми предыдущих на «Скотиабанк Арене» «Торонто» победил. Четырежды он забрасывал гостям по 4+ шайбы. Дома «Мэйпл Лифс» любят выносить средних по силе соперников , к которым относятся и «Айлендерс».

Ставка

Канадцы на своем льду раскатают ньюйоркцев и забросят им добрую пачку голов. Наши прогноз и ставка — «Торонто» забьет во всех периодах за 2.78.