НХЛ. «Вашингтон» забросил восемь шайб «Монреалю», «Сент-Луис» и «Колорадо» вышли в плей-офф

«Сент-Луис» — «Миннесота» 6:5 ОТ

В этой встрече Павел Бучневич записал в актив три (1+2) очка, а Кирилл Капризов набрал два (1+1) очка. У «Блюз» один из голов забил Иван Барбашев, Владимир Тарасенко также отметился заброшенной шайбой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннесота» — 6:5 ОТ (1:0, 3:1, 1:4, 1:0) Голы: Барбашев — 24 (Уокер, Шенн), 13:03 — 1:0. Хартман — 29 (Капризов), 21:41 — 1:1. Тарасенко — 32 (Парэйко, Бучневич), 23:24 — 2:1. Перрон — 26 (Шенн, Крюг), 26:52 — 3:1. Саад — 22 (О`Райлли, Сканделла), 33:38 — 4:1. Хартман — 30 (Зуккарелло, Голигоски), 43:09 — 4:2. Годро — 13 (Фиала, Болди), 44:41 — 4:3. Бучневич — 27 (Томас, Парэйко), 49:15 — 5:3. Фолиньо — 22 (бол., Хартман, Бродин), 54:00 — 5:4. Капризов — 43 (Зуккарелло), 54:58 — 5:5. Шенн — 22, 60:56 — 6:5Вратари: Хуссо — ТэлботШтраф: 12-14Броски: 30 (9+11+9+1) — 36 (14+13+9+0)

Победа над «Миннесотой» гарантировала «Сент-Луису» выход в плей-офф НХЛ.

«Сент-Луис» — «Миннесота» 6:5 ОТ

«Эдмонтон» — «Вегас» 4:0

В составе победителей по голу забили Крис Расселл, Коди Сеси, Уоррен Фегеле и Эвандер Кейн. Нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-3».

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Вегас» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) Голы: Расселл — 1 (Кассиан, Маклеод), 16:26 — 1:0. Сиси — 5 (Нерс, Кейн), 40:35 — 2:0. Фогеле — 12, 45:16 — 3:0. Кейн — 17 (мен., Нюджент-Хопкинс, Райан), 55:32 — 4:0Вратари: Смит — ТомпсонШтраф: 6-2Броски: 36 (10+16+10) — 39 (13+12+14)

«Эдмонтон» с 94 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Вегас» с 87 очками — на девятой строчке.

«Эдмонтон» — «Вегас» 4:0

«Оттава» — «Торонто» 4:5 ОТ

В составе «Мэйпл Ливз» три (1+2) очка набрал Марк Джиордано, дубль оформил Митч Марнер. У «Сенаторз» дубль на счету Тима Штютцле.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 4:5 ОТ (2:0, 1:3, 1:1, 0:1) Голы: Штютцле — 19 (Ткачак, Дель Зотто), 14:14 — 1:0. Дель Зотто — 3 (Браун, Норрис), 15:25 — 2:0. Клиффорд — 1 (Холл, Джиордано), 22:57 — 2:1. Гэмбрелл — 3 (Уотсон, Браннстрем), 30:03 — 3:1. Бантинг — 23 (Джиордано), 31:21 — 3:2. Марнер — 32 (Броди), 38:33 — 3:3. Штютцле — 20, 46:10 — 4:3. Марнер — 33 (Бантинг, Мэттьюс), 50:06 — 4:4. Джиордано — 8 (Нюландер, Таварес), 63:26 — 4:5Вратари: Форсберг — ЧелльгренШтраф: 4-2Броски: 29 (6+14+7+2) — 41 (15+11+13+2)

«Оттава» — «Торонто» 4:5 ОТ

«Баффало» — «Филадельфия» 4:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 4:3 (0:2, 4:1, 0:0) Голы: Фараби — 17 (Бринк, Яндл), 1:41 — 0:1. Типпетт — 9, 3:55 — 0:2. Окпосо — 20 (бол., Кребс, Йокихарью), 23:17 — 1:2. Далин — 11 (Скиннер, Олофссон), 28:27 — 2:2. Конекны — 14 (Кэйтс, Санхейм), 34:06 — 2:3. Хиностроза — 12 (Гиргенсонс, Фицджеральд), 35:36 — 3:3. Томпсон — 34 (бол., Миттельштадт, Далин), 37:58 — 4:3Вратари: Андерсон — Джонс (58:58)Штраф: 10-10Броски: 29 (9+18+2) — 21 (7+4+10)

«Баффало» — «Филадельфия» 4:3

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» 7:4

В составе «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Защитник Михаил Сергачев отметился голом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 7:4 (2:2, 2:2, 3:0) Голы: Штястны — 21 (Элерс, Коннор), 0:56 — 0:1. Киллорн — 23 (бол., Стэмкос, Хедман), 6:05 — 1:1. Коннор — 43 (Дюбуа), 13:46 — 1:2. Белльмар — 9 (Рутта, Хедман), 18:21 — 2:2. Моррисси — 12 (Лаури, Эпплтон), 27:36 — 2:3. Уилер — 13 (бол., Пионк, Тонинато), 29:34 — 2:4. Пол — 14 (Кучеров), 33:56 — 3:4. Кучеров — 17 (Хедман, Пол), 38:03 — 4:4. Стэмкос — 33 (Палат), 43:00 — 5:4. Кучеров — 18 (Хедман), 46:50 — 6:4. Сергачев — 7 (Чернак, Кучеров), 51:55 — 7:4Вратари: Эллиотт — Хеллибак (Комри, 51:55)Штраф: 16-18Броски: 36 (11+11+14) — 18 (5+9+4)

«Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции, «Виннипег» — 11-й на Западе.

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» 7:4

«Монреаль» — «Вашингтон» 4:8

В составе гостей по шайбе забросили Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, который также сделал три голевые передачи. Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи. В составе канадского клуба Александр Романов сделал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Вашингтон» — 4:8 (0:1, 2:3, 2:4) Голы: Дауд — 10 (Орлов, Манта), 12:23 — 0:1. Эванс — 11 (Дворак, Савар), 21:56 — 1:1. Манта — 8 (Эллер, Орлов), 28:03 — 1:2. Манта — 9 (Эллер), 28:37 — 1:3. Пелинг — 7 (Питри, Хоффман), 28:51 — 2:3. Овечкин — 47 (Кузнецов), 35:36 — 2:4. Пелинг — 8 (Т. Питлик, Романов), 42:22 — 3:4. Хэтэуэй — 13 (Дауд, Ларссон), 43:08 — 3:5. Орлов — 12 (Манта), 44:30 — 3:6. Шульц — 3 (бол., Орлов, Юханссон), 49:50 — 3:7. Сузуки — 20 (Питри), 54:53 — 4:7. Оши — 10 (бол., Кузнецов, Карлсон), 56:35 — 4:8Вратари: Монтембо — ВанечекШтраф: 16-8Броски: 32 (15+9+8) — 41 (7+18+16)

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» — 16-е.

«Монреаль» — «Вашингтон» 4:8

«Даллас» — «Сан-Хосе» 2:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сан-Хосе» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Сегин — 23 (Бенн, Сутер), 5:55 — 1:0. Раффль — 7 (мен., Гленденинг, Линделл), 33:32 — 2:0. Майер — 33 (Меркли, Ферраро), 39:23 — 2:1Вратари: Эттингер — Кяхкенен (58:31)Штраф: 4-2Броски: 26 (8+10+8) — 24 (9+9+6)

«Даллас» — «Сан-Хосе» 2:1

«Колорадо» — «Каролина» 7:4

Самым результативным игроком в составе победителей стал Микко Рантанен — гол и две голевые передачи. Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами. Форвард гостей Андрей Свечников забросил одну шайбу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Каролина» — 7:4 (2:0, 3:3, 2:1) Голы: Комфер — 16 (бол., Ньюхук, Бураковски), 6:58 — 1:0. Маккиннон — 30 (Ничушкин, Рантанен), 10:48 — 2:0. Комфер — 17 (бол., Бураковски, Тэйвз), 21:56 — 3:0. Майерс — 1 (О`Коннор, Мэнсон), 22:21 — 4:0. Стаал — 15 (Шей, Пеши), 23:02 — 4:1. Стаал — 16 (Нидеррайтер, Слэвин), 28:44 — 4:2. Ньюхук — 13 (Обе-Кубель), 31:17 — 5:2. Ахо — 35 (Мартинук, Джарвис), 33:33 — 5:3. Рантанен — 35 (Ничушкин), 44:08 — 6:3. Свечников — 30 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 46:28 — 6:4. Маккиннон — 31 (Рантанен, Тэйвз), 51:43 — 7:4Вратари: Кемпер — Андерсен (Раанта, 55:29)Штраф: 6-20Броски: 37 (7+15+15) — 33 (7+15+11)

«Колорадо» победил в девятом матче подряд. «Эвеланш» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.

«Колорадо» — «Каролина» 7:4

«Сиэтл» — «Нью-Джерси» 4:3 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Братт — 25 (Юнссон, Маклеод), 3:12 — 0:1. Борген — 2 (Раск, Кулман), 10:49 — 1:1. Боквист — 8 (Заха, Куокканен), 16:14 — 1:2. Соуси — 10 (Маккэн, Гурд), 35:20 — 2:2. Бенайерс — 1 (бол., Маккэн, Данн), 36:57 — 3:2. Сиверсон — 11 (Маклеод, Бастиан), 44:55 — 3:3Победный буллит: ДонатоВратари: Грубауэр — ДоусШтраф: 6-6Броски: 26 (6+11+7+2) — 26 (8+9+8+1)

«Сиэтл» — «Нью-Джерси» 4:3 Б

«Калгари» — «Аризона» 9:1

Самыми результативными игроками встречи стали Джонни Гудро и Мэттью Ткачук — по две шайбы и две голевые передачи, и Элиас Линдхольм, который сделал три результативные передачи и забил дин гол. В составе канадского клуба защитник Никита Задоров сделал две голевые передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Аризона» — 9:1 (0:1, 6:0, 3:0) Голы: Ритчи — 11 (Бигл, Макбэйн), 0:30 — 0:1. Дюбе — 12, 20:38 — 1:1. Манджапане — 32 (Задоров), 21:16 — 2:1. Ткачак — 38 (Годро, Ружичка), 22:18 — 3:1. Дюбе — 13, 23:11 — 4:1. Коулмэн — 15 (Баклунд, Манджапане), 35:36 — 5:1. Линдхольм — 39 (Задоров, Ткачак), 38:58 — 6:1. Годро — 35 (Хэнифин, Линдхольм), 42:43 — 7:1. Ткачак — 39 (Линдхольм, Годро), 45:13 — 8:1. Годро — 36 (Линдхольм, Ткачак), 48:58 — 9:1Вратари: Маркстрем — Сятери (Веймелка, 23:11, Сятери, 40:00)Штраф: 4-4Броски: 41 (15+14+12) — 26 (11+5+10)

«Калгари» — «Аризона» 9:1

«Лос-Анджелес» — «Коламбус» 2:1

«Лос-Анджелес» идет на восьмом месте в таблице Западной конференции, у команды 90 очков в 77 матчах. Благодаря победе над «Коламбусом» «Кингз» оторвались от идущего на девятой строчке «Вегаса» на три очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Браун — 9 (Лизотт), 1:41 — 1:0. Дано — 24 (Арвидссон, Мур), 7:02 — 2:0. Керали — 13 (Майер, Нюквист), 20:53 — 2:1Вратари: Куик — Мерзликинс (58:38)Штраф: 10-12Броски: 38 (12+18+8) — 22 (3+11+8)

«Коламбус» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 76 очками в 75 матчах.