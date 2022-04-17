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    В игре аутсайдеров преимущество получат хозяева?

    «Баффало» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч НХЛ 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Филадельфия»
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    «Баффало» в матче с «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Апреля 2022 года

    «Баффало»

    Клуб из Буффало имеет в своем резерве 65 очков, которые ему удалось выхватить в 76 встречах чемпионата. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он занимает шестую позицию.

    Последняя домашняя победа «Баффало» в «КиБанк Центре» случилась 6 апреля. В тот день «мечи» устроили сенсацию, хлопнув на своей площадке «Каролину» (4:2).

    Коэффициенты матча Баффало — Филадельфия

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    На четыре следующих матча «Сейбрз» отправились в гости, проиграв трижды кряду. Сперва они получили ответку от «ураганов» (3:5), а позже — влетели «Флориде» (3:4) и «Тампе-Бэй» (0:5).

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    Еще одну сенсацию «Баффало» сделал на «Скотиабанк Арене», разгромив «Торонто» (5:2). После уничтожения «Мэйпл Лифс» команда Дона Гранато вернулась домой, но на своем льду была размазана «Сент-Луисом» (2:6).

    «Филадельфия»

    Филадельфийская команда подняла всего 57 очков в 74 играх регулярного первенства. С такими слабыми цифрами она застряла на последнем месте в Столичном дивизионе.

    Четыре матча из пяти предыдущих «Филадельфия» провалила. В этих встречах она не набрала ни единого балла и не пропускала меньше четырех голов. В первом таком поединке «Флайерз» дома слились «Коламбусу»(2:4).

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    • Следом команда Майка Йео зарубилась с «Блю Джекетс» в Огайо. В гостях «летчики» получили реванш (4:1). А в матче 10 апреля оранжевые в «Веллс Фарго Центре» не смогли справиться с «Анахаймом» (3:5).

    В настоящий ужас превратился выезд «Филадельфии» в столицу, где она была унижена «Вашингтоном» (2:9). Без заброшенных шайб «Флайерз» закончили домашнюю встречу с «Рейнджерс» (0:4).

    Коэффициенты

    Победа «Баффало» в этой игре оценивается в 2.23, на ничью можно поставить с кэфом 4.58, а на победу «Филадельфии» букмекеры предлагают зарядить за 2.71.

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    Прогноз

    В трех встречах перед выездом в «КиБанк Центр» «Филадельфия» трижды проиграла и пропустила 18 голов. С ужасной защитой «Флайерз» у «Баффало», несмотря на свою унылую оборону, будут хорошие шансы взять 2 очка на родной площадке.

    Ставка

    В поединке равных клубов-аутсайдеров логичнее поверить в хозяев. Наши прогноз и ставка — «Баффало» победит за 2.23.

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    «Баффало» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на хоккей. В игре аутсайдеров преимущество получат хозяева?
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