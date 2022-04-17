«Баффало»
Клуб из Буффало имеет в своем резерве 65 очков, которые ему удалось выхватить в 76 встречах чемпионата. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он занимает шестую позицию.
Последняя домашняя победа «Баффало» в «КиБанк Центре» случилась 6 апреля. В тот день «мечи» устроили сенсацию, хлопнув на своей площадке «Каролину» (4:2).
Коэффициенты матча Баффало — Филадельфия
На четыре следующих матча «Сейбрз» отправились в гости, проиграв трижды кряду. Сперва они получили ответку от «ураганов» (3:5), а позже — влетели «Флориде» (3:4) и «Тампе-Бэй» (0:5).
Еще одну сенсацию «Баффало» сделал на «Скотиабанк Арене», разгромив «Торонто» (5:2). После уничтожения «Мэйпл Лифс» команда Дона Гранато вернулась домой, но на своем льду была размазана «Сент-Луисом» (2:6).
«Филадельфия»
Филадельфийская команда подняла всего 57 очков в 74 играх регулярного первенства. С такими слабыми цифрами она застряла на последнем месте в Столичном дивизионе.
Четыре матча из пяти предыдущих «Филадельфия» провалила. В этих встречах она не набрала ни единого балла и не пропускала меньше четырех голов. В первом таком поединке «Флайерз» дома слились «Коламбусу»(2:4).
Следом команда Майка Йео зарубилась с «Блю Джекетс» в Огайо. В гостях «летчики» получили реванш (4:1). А в матче 10 апреля оранжевые в «Веллс Фарго Центре» не смогли справиться с «Анахаймом» (3:5).
В настоящий ужас превратился выезд «Филадельфии» в столицу, где она была унижена «Вашингтоном» (2:9). Без заброшенных шайб «Флайерз» закончили домашнюю встречу с «Рейнджерс» (0:4).
Коэффициенты
Победа «Баффало» в этой игре оценивается в 2.23, на ничью можно поставить с кэфом 4.58, а на победу «Филадельфии» букмекеры предлагают зарядить за 2.71.
Прогноз
В трех встречах перед выездом в «КиБанк Центр» «Филадельфия»
Ставка
В поединке равных клубов-аутсайдеров логичнее поверить в хозяев. Наши прогноз и ставка — «Баффало» победит за 2.23.