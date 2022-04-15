НХЛ. «Вашингтон» пропустил семь шайб от «Торонто», «Тампа» обыграла «Анахайм», «Питтсбург» разгромил «Айлендерс»

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» 4:3 ОТ
Защитник Михаил Сергачев отметился одной результативной передачей. Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)
Голы: Колтон — 17 (Стэмкос), 2:37 — 1:0. Киллорн — 22 (Чирелли, Чернак), 16:42 — 2:0. Хенрик — 16 (Шаттенкирк, Фаулер), 23:42 — 2:1. Хенрик — 17 (Гетцлаф), 30:19 — 2:2. Терри — 35 (Шустр, Гетцлаф), 30:41 — 2:3. Кучеров — 16 (Перри, Стэмкос), 59:47 — 3:3. Чирелли — 16 (Киллорн, Сергачев), 61:58 — 4:3Вратари: Василевский (Эллиотт, 30:41, 58:09 — 59:47, 61:58) — Столарз (61:58)Штраф: 2-6Броски: 31 (11+8+10+2) — 26 (6+11+7+2)
«Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции, «Анахайм» — 12-й на Западе.
«Тампа-Бэй» — «Анахайм» 4:3 ОТ
«Баффало» — «Сент-Луис» 2:6
Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил три шайбы и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. На счету российского форварда Павла Бучневича один гол и одна голевая передача.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сент-Луис» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Голы: Асплунд — 8 (Йокихарью), 12:20 — 1:0. Перрон — 25 (бол., Крюг, Тарасенко), 19:36 — 1:1. Саад — 21 (бол., Томас, Тарасенко), 20:17 — 1:2. Так — 11 (Пауэр, Томпсон), 24:20 — 2:2. Тарасенко — 29 (Бучневич, Томас), 27:18 — 2:3. Тарасенко — 30 (Крюг, Томас), 32:45 — 2:4. Бучневич — 26 (Парэйко, Томас), 46:18 — 2:5. Тарасенко — 31 (п.в., Бучневич, Томас), 57:32 — 2:6Вратари: Андерсон (57:01 — 57:32) — БиннингтонШтраф: 6-4Броски: 37 (7+13+17) — 28 (9+9+10)
«Баффало» — «Сент-Луис» 2:6
«Каролина» — «Детройт» 0:3
НХЛ Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Детройт» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Зайдер — 6 (Ларкин, Бертуцци), 39:47 — 0:1. Эрне — 6 (Стивенс), 43:01 — 0:2. Задина — 10 (Гронек), 53:33 — 0:3Вратари: Раанта — НедельковичШтраф: 4-8Броски: 46 (11+18+17) — 22 (4+10+8)
«Каролина» — «Детройт» 0:3
«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:3
В составе победителей 4 (2+2) очка набрал Джейк Гюнцель, еще 3 (1+2) балла заработал Сидни Кросби. Россиянин Евгений Малкин не играл из-за дисквалификации.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Айлендерс» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Голы: Летанг — 8 (Гюнтцель, Кросби), 4:59 — 1:0. Хейнен — 16 (Бойл, Блюгерс), 8:52 — 2:0. Паризе — 14 (Барзал), 25:51 — 2:1. Гюнтцель — 36 (Кросби), 32:10 — 3:1. Кросби — 29 (Гюнтцель, Мэтисон), 50:44 — 4:1. Ли — 26 (Нельсон), 57:23 — 4:2. Макгинн — 12 (п.в., Картер, Блюгерс), 57:59 — 5:2. Хара — 1 (Нельсон), 58:52 — 5:3. Гюнтцель — 37 (п.в.), 59:50 — 6:3Вратари: Джерри — Сорокин (57:30 — 57:59, 59:06 — 59:50)Штраф: 10-6Броски: 28 (13+5+10) — 39 (10+19+10)
Благодаря этой победе «Питтсбург» гарантировал себе место в плей-офф.
«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:3
«Торонто» — «Вашингтон» 7:3
В составе канадского клуба дубль оформил Илья Михеев. Защитник Илья Любушкин отметился голом и результативной передачей. Голкипер гостей Илья Самсонов отразил 15 бросков. Александр Овечкин результативными действиями не отметился, как и Евгений Кузнецов.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)
Голы: Бантинг — 21 (Марнер, Мэттьюс), 4:37 — 1:0. Нюландер — 30 (Энгвалль, Маззин), 13:45 — 2:0. Карлсон — 15, 30:06 — 2:1. Любушкин — 1 (Райлли, Таварес), 30:19 — 3:1. Нюландер — 31 (Райлли), 30:37 — 4:1. Михеев — 16 (Мэттьюс, Таварес), 34:44 — 5:1. Бантинг — 22 (Энгвалль), 36:25 — 6:1. Уилсон — 24 (Эллер, Карлсон), 39:07 — 6:2. Михеев — 17 (Любушкин, Таварес), 41:27 — 7:2. Дауд — 9 (ван Римсдайк, Ларссон), 51:58 — 7:3Вратари: Кэмпбелл — Самсонов (Ванечек, 30:37)Штраф: 15-17Броски: 32 (11+15+6) — 25 (4+10+11)
«Торонто» — «Вашингтон» 7:3
«Бостон» — «Оттава» 2:3
НХЛ Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Оттава» — 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
Голы: Маклаулин — 3 (Фолиньо, Лазар), 6:36 — 1:0. Фреден — 1 (Грызлик, Холл), 19:01 — 2:0. Ткачак — 27 (Штютцле), 20:47 — 2:1. Норрис — 33 (бол., Батерсон, Штютцле), 29:30 — 2:2. Штютцле — 18 (бол., Ткачак), 30:27 — 2:3Вратари: Ульмарк — ФорсбергШтраф: 12-10Броски: 42 (16+8+18) — 32 (8+15+9)
«Даллас» — «Миннесота» 2:3 ОТ
Победную шайбу в овертайме забросил Фредерик Годро. «Уайлд» одержали третью победу подряд.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Фиала — 27 (Годро, Болди), 2:14 — 0:1. Робертсон — 35 (бол., Хинтц, Павелски), 26:02 — 1:1. Фиала — 28 (мен., Годро), 31:36 — 1:2. Робертсон — 36 (Хинтц, Хейсканен), 40:55 — 2:2. Годро — 12 (Флери, Фиала), 61:40 — 2:3Вратари: Уэджвуд — ФлериШтраф: 0-6Броски: 36 (13+15+8+0) — 27 (10+13+3+1)
«Даллас» — «Миннесота» 2:3 ОТ
«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 0:4
Хет-трик в составе победителей оформил Леон Драйзайтль, еще один гол забил Дарнелл Нурс.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Драйзайтль — 52 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 8:56 — 0:1. Драйзайтль — 53 (Хаймэн), 32:36 — 0:2. Нерс — 9 (мен., Кейн, Сиси), 35:29 — 0:3. Драйзайтль — 54 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 51:09 — 0:4Вратари: Сарос — СмитШтраф: 8-6Броски: 30 (8+10+12) — 32 (13+13+6)
«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 0:4
«Чикаго» — «Сан-Хосе» 5:4 Б
Автором победного буллита стал Алекс Дебринкэт.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 5:4 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Кейн — 24 (Строум, Дебринкэт), 1:18 — 1:0. Майер — 32 (Хертл, Бернс), 4:45 — 1:1. Рэддиш — 9 (бол., С. Джонс, Кейн), 33:35 — 2:1. Риди — 3 (Нието, Хмелевски), 35:53 — 2:2. де Хаан — 4 (Кейн, Дебринкэт), 38:42 — 3:2. Строум — 21 (С. Джонс, Дебринкэт), 44:07 — 4:2. Балцерс — 9 (Кутюр, Карлссон), 45:40 — 4:3. Мегна — 2 (Майер, Хертл), 56:35 — 4:4Победный буллит: ДебринкэтВратари: Ланкинен — РаймерШтраф: 11-15Броски: 32 (11+11+6+4) — 37 (12+8+16+1)
«Чикаго» — «Сан-Хосе» 5:4 Б
«Колорадо» — «Нью-Джерси» 3:1
«Эвеланш» одержали восьмую победу подряд.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Голы: О`Коннор — 7 (Хелм, Мэнсон), 23:07 — 1:0. Бураковски — 22 (Лехконен, Ничушкин), 27:45 — 2:0. Лехконен — 15 (бол., Рантанен, Макар), 34:35 — 3:0. Братт — 24 (Заха), 51:39 — 3:1Вратари: Францоуз — ХэммондШтраф: 4-4Броски: 28 (12+14+2) — 27 (13+4+10)
«Колорадо» — «Нью-Джерси» 3:1
«Калгари» — «Вегас» 1:6
Российский нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов отметился голом и голевой передачей.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Вегас» — 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)
Голы: Дюбе — 11 (бол., Тоффоли, Баклунд), 10:17 — 1:0. Айкел — 12 (Маршессо, Янмарк), 13:09 — 1:1. Дадонов — 19 (Руа, Карлссон), 24:45 — 1:2. Амадио — 10 (Карлссон), 28:24 — 1:3. Маршессо — 29 (Янмарк, Хаттон), 29:04 — 1:4. Руа — 14 (Теодор, Маршессо), 37:36 — 1:5. Карлссон — 11 (мен., Дадонов), 58:19 — 1:6Вратари: Маркстрем (Владарж, 29:04) — ТомпсонШтраф: 10-8Броски: 36 (11+13+12) — 25 (11+9+5)
«Ванкувер» — «Аризона» 7:1
Российский нападающий Василий Подколзин оформил дубль и сделал одну голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Аризона» — 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
Голы: Чейссон — 11 (Миллер, Хьюз), 10:18 — 1:0. Дрис — 1 (бол., Хант, Экман-Ларссон), 19:00 — 2:0. Петтерссон — 27 (бол., Хьюз, Миллер), 24:29 — 3:0. Лэдд — 7 (бол., Кессел, Мозер), 30:38 — 3:1. Подколзин — 12 (бол., Миллер, Хьюз), 35:25 — 4:1. Гарлэнд — 16 (Подколзин), 35:39 — 5:1. Подколзин — 13 (Миллер), 39:33 — 6:1. Чейссон — 12 (Миллер, Майерс), 48:26 — 7:1Вратари: Демко — Веймелка (Сятери, 40:00)Штраф: 4-8Броски: 27 (10+12+5) — 22 (8+7+7)
«Ванкувер» — «Аризона» 7:1