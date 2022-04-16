В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 16 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

В 74 играх регулярного первенства хоккейному клубу из Миссури удалось взять 98 очков. В таблице Центрального дивизиона за «Блюз» закреплена третья строчка. Разрыв между четвертым «Нэшвиллом» — 9 баллов.

С 3 апреля «Сент-Луис» выносит всех, кому не повезло пересечься с ним в календаре чемпионата. Беспроигрышная серия «музыкантов» на данный момент доросла до семи поединков.

Первым, кого грохнула команда Крейга Беруби, оказался «Калгари» (6:4). А после выезда в Канаду «ноты» на своем льду прихлопнули «Аризону» (6:4), «Сиэтл» (4:1), «Миннесоту» (4:3 ОТ) и «Айлендерс» (6:1).

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Покинув «Энтерпрайз-центр» с хорошим настроением, «Сент-Луис» посетил «ТД Гарден», где переиграл «Бостон» (4:2). Последний матч «Блюз» прошел в «КиБанк Центре». На этой площадке «музыканты» грохнули «Баффало» (6:2).

«Миннесота»

В 73 поединках чемпионата бригаде из Сент-Пола удалось выхватить 98 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на втором месте, опережая «Блюз» по дополнительной статистике.

После проигранной «Питтсбургу» встречи 1 апреля (3:4 ОТ) «Миннесота» попыталась выстроить новую цепочку без поражений. Для этого она в гостях размазала «Каролину» (3:1) и «Вашингтон» (5:1).

Однако на более продолжительный отрезок силенок «дикарям» не хватило. В двух следующих встречах подопечные Дина Эвансона проиграли «Нэшвиллу» (2:6) и «Сент-Луису» (3:4 ОТ).

Зато три последних поединка «Миннесота» провела практически идеально. Сперва она разбила «Лос-Анджелес» (6:3) и «Эдмонтон» (5:1), а позже — вымучила победу над «Далласом» (3:2 ОТ).

Коэффициенты

Взять в этом матче победу «Сент-Луиса» букмекеры предлагают за 2.36, поставить на ничью можно за 4.58, а на победу «Миннесоты» — за 2.54.

Прогноз

«Сент-Луис» продолжает проводить «верховые» матчи и бороться с «Миннесотой» за второе место в дивизионе. «Дикари» в конце регулярки также смотрятся бодро и часто пробивают тотал «больше».

Ставка

В пяти предыдущих очных встречах было забито 6+ голов в основное время. Ожидаем такой же результативности и в важнейшей зарубе 16 апреля. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.08.