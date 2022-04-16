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    Сколько шайб «Сент-Луис» и «Миннесота» накидают в очной зарубе?

    «Сент-Луис» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Миннесота»
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    Брэндон Саад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 16 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Апреля 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 22:00 Миннесота Миннесота
  • НХЛ
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    «Сент-Луис»

    В 74 играх регулярного первенства хоккейному клубу из Миссури удалось взять 98 очков. В таблице Центрального дивизиона за «Блюз» закреплена третья строчка. Разрыв между четвертым «Нэшвиллом» — 9 баллов.

    С 3 апреля «Сент-Луис» выносит всех, кому не повезло пересечься с ним в календаре чемпионата. Беспроигрышная серия «музыкантов» на данный момент доросла до семи поединков.

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Миннесота

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
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    Первым, кого грохнула команда Крейга Беруби, оказался «Калгари» (6:4). А после выезда в Канаду «ноты» на своем льду прихлопнули «Аризону» (6:4), «Сиэтл» (4:1), «Миннесоту» (4:3 ОТ) и «Айлендерс» (6:1).

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    Покинув «Энтерпрайз-центр» с хорошим настроением, «Сент-Луис» посетил «ТД Гарден», где переиграл «Бостон» (4:2). Последний матч «Блюз» прошел в «КиБанк Центре». На этой площадке «музыканты» грохнули «Баффало» (6:2).

    «Миннесота»

    В 73 поединках чемпионата бригаде из Сент-Пола удалось выхватить 98 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на втором месте, опережая «Блюз» по дополнительной статистике.

    После проигранной «Питтсбургу» встречи 1 апреля (3:4 ОТ) «Миннесота» попыталась выстроить новую цепочку без поражений. Для этого она в гостях размазала «Каролину» (3:1) и «Вашингтон» (5:1).

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    • Однако на более продолжительный отрезок силенок «дикарям» не хватило. В двух следующих встречах подопечные Дина Эвансона проиграли «Нэшвиллу» (2:6) и «Сент-Луису» (3:4 ОТ).

    Зато три последних поединка «Миннесота» провела практически идеально. Сперва она разбила «Лос-Анджелес» (6:3) и «Эдмонтон» (5:1), а позже — вымучила победу над «Далласом» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    Взять в этом матче победу «Сент-Луиса» букмекеры предлагают за 2.36, поставить на ничью можно за 4.58, а на победу «Миннесоты» — за 2.54.

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    Прогноз

    «Сент-Луис» продолжает проводить «верховые» матчи и бороться с «Миннесотой» за второе место в дивизионе. «Дикари» в конце регулярки также смотрятся бодро и часто пробивают тотал «больше».

    Ставка

    В пяти предыдущих очных встречах было забито 6+ голов в основное время. Ожидаем такой же результативности и в важнейшей зарубе 16 апреля. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.08.

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    «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Сент-Луис» и «Миннесота» накидают в очной зарубе?
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