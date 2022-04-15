В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Команда из Теннесси приняла участие в 73 встречах чемпионата, заработав за все это время 89 очков. В таблице Центрального дивизиона «Предаторз» занимают четвертое место и обходят «Даллас» на 1 балл.

В первой игре апреля «Нэшвилл» в «КиБанк Центре» устроил голевой замес с «Баффало». В противостоянии с одним из аутсайдеров текущего сезона «Предс» неожиданно оказались слабее (3:4).

Коэффициенты матча Нэшвилл — Эдмонтон 1 2.35 X 4.05 2 2.60 Ставка

После неудовлетворительного результата в Буффало команда Джона Хайнса вернулась в Теннесси, где разнесла «Миннесоту» (6:2). А позже в Канаде «хищники» взяли верх над «Оттавой» (3:2).

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Еще одно поражение в апреле «Нэшвилл» схлопотал в «кошачьем» дерби с «Флоридой» (1:4). Позже «Предс» проиграли «Питтсбургу» (2:3 ОТ) и вырвали победу у «Сан-Хосе» (1:0 ОТ).

«Эдмонтон»

Канадская команда из Альберты провела 74 встречи, накопив 90 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она идет второй и обгоняет «Лос-Анджелес» на 2 балла.

В недавнем прошлом «Эдмонтон» мог похвастаться беспроигрышной серией, дошедшей до шести поединков. Гнуть такую линию «нефтяники» начали у себя дома в противостоянии с «Аризоной» (6:1).

Еще в двух встречах в «Роджерс Плейс» подопечные Джея Вудкрофта прихлопнули «Лос-Анджелес» (4:3 Б) и «Сент-Луис» (6:5 ОТ). Комфортно «Ойлерз» чувствовали себя и на выезде.

В Калифорнии «Эдмонтон» победил «Анахайм» (6:1), «Сан-Хосе» (2:1 ОТ) и «Лос-Анджелес» (3:2). В двух последних матчах серия «Ойлерз» растворилась. Уступили канадцы «Колорадо» (1:2 Б) и «Миннесоте» (1:5).

Коэффициенты

Взять в этом матче победу «Нэшвилла» букмекеры предлагают с кэфом 2.34, поставить на ничью можно за 4.58, а на победу «Эдмонтона» — за 2.54.

Прогноз

Потери очков в предыдущих встречах вынуждают обе команды зарубиться друг с другом за важнейшие баллы, поскольку сейчас они ведут активную борьбу за плей-офф . Забивать эти ребята умеют, поэтому от предстоящего замеса логично ждать «верха».

Ставка

На «Бриджстоун Арене» будет равная игра с высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.13.