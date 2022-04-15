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    «Нэшвилл» и «Эдмонтон» не буду жалеть вратарей

    «Нэшвилл» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч НХЛ 15 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нэшвилл Предаторз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Эдмонтон»
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    Юусе Сарос
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2022 года

    «Нэшвилл»

    Команда из Теннесси приняла участие в 73 встречах чемпионата, заработав за все это время 89 очков. В таблице Центрального дивизиона «Предаторз» занимают четвертое место и обходят «Даллас» на 1 балл.

    В первой игре апреля «Нэшвилл» в «КиБанк Центре» устроил голевой замес с «Баффало». В противостоянии с одним из аутсайдеров текущего сезона «Предс» неожиданно оказались слабее (3:4).

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Эдмонтон

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
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    После неудовлетворительного результата в Буффало команда Джона Хайнса вернулась в Теннесси, где разнесла «Миннесоту» (6:2). А позже в Канаде «хищники» взяли верх над «Оттавой» (3:2).

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    Еще одно поражение в апреле «Нэшвилл» схлопотал в «кошачьем» дерби с «Флоридой» (1:4). Позже «Предс» проиграли «Питтсбургу» (2:3 ОТ) и вырвали победу у «Сан-Хосе» (1:0 ОТ).

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Альберты провела 74 встречи, накопив 90 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она идет второй и обгоняет «Лос-Анджелес» на 2 балла.

    В недавнем прошлом «Эдмонтон» мог похвастаться беспроигрышной серией, дошедшей до шести поединков. Гнуть такую линию «нефтяники» начали у себя дома в противостоянии с «Аризоной» (6:1).

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    • Еще в двух встречах в «Роджерс Плейс» подопечные Джея Вудкрофта прихлопнули «Лос-Анджелес» (4:3 Б) и «Сент-Луис» (6:5 ОТ). Комфортно «Ойлерз» чувствовали себя и на выезде.

    В Калифорнии «Эдмонтон» победил «Анахайм» (6:1), «Сан-Хосе» (2:1 ОТ) и «Лос-Анджелес» (3:2). В двух последних матчах серия «Ойлерз» растворилась. Уступили канадцы «Колорадо» (1:2 Б) и «Миннесоте» (1:5).

    Коэффициенты

    Взять в этом матче победу «Нэшвилла» букмекеры предлагают с кэфом 2.34, поставить на ничью можно за 4.58, а на победу «Эдмонтона» — за 2.54.

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    Прогноз

    Потери очков в предыдущих встречах вынуждают обе команды зарубиться друг с другом за важнейшие баллы, поскольку сейчас они ведут активную борьбу за плей-офф. Забивать эти ребята умеют, поэтому от предстоящего замеса логично ждать «верха».

    Ставка

    На «Бриджстоун Арене» будет равная игра с высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.13.

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    «Нэшвилл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» и «Эдмонтон» не буду жалеть вратарей
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