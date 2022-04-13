НХЛ. «Вашингтон» забросил девять шайб «Филадельфии», «Рейнджерс» проиграли «Каролине», «Айлендерс» одолели «Питтсбург»

«Флорида» — «Анахайм» 3:2 ОТ
«Пантерз» одержали восьмую победу подряд.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Терри — 34 (Зеграс, Грант), 7:38 — 0:1. Дюклер — 29 (Верхэге, Барков), 21:44 — 1:1. Грант — 14 (Драйсдейл, Хенрик), 37:24 — 1:2. Дюклер — 30 (бол., Райнхарт, Жиру), 50:09 — 2:2. Юбердо — 28, 63:41 — 3:2Вратари: Бобровский — ГибсонШтраф: 4-6Броски: 55 (17+20+13+5) — 24 (4+15+4+1)
«Флорида» — «Анахайм» 3:2 ОТ
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 2:4
Российский нападающий гостей Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Он забросил 29-ю шайбу в сезоне.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Каролина» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Миллер — 7 (Зибанежад, Ватрано), 21:03 — 1:0. Свечников — 29 (Джарвис, Ахо), 33:38 — 1:1. Джарвис — 14 (Ахо, Шей), 41:02 — 1:2. Стаал — 14 (Шей, Фаст), 46:42 — 1:3. Крайдер — 50 (Копп, Строум), 58:22 — 2:3. Ахо — 34 (п.в., Свечников, Терявяйнен), 59:54 — 2:4Вратари: Шестеркин (58:26) — АндерсенШтраф: 4-8Броски: 30 (14+7+9) — 25 (8+9+8)
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 2:4
«Торонто» — «Баффало» 2:5
НХЛ Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Баффало» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Голы: Окпосо — 19 (бол., Олофссон, Далин), 7:25 — 0:1. Лильегрен — 4 (Нюландер, Райлли), 22:09 — 1:1. Томпсон — 33 (бол., Так, Йокихарью), 29:11 — 1:2. Скиннер — 31 (Так), 44:09 — 1:3. Далин — 10 (Олофссон, Асплунд), 45:43 — 1:4. Керфут — 13 (Райлли, Энгвалль), 48:53 — 2:4. Асплунд — 7 (п.в.), 57:42 — 2:5Вратари: Челльгрен (4:42 — 4:48, 56:23 — 57:42) — АндерсонШтраф: 8-10Броски: 26 (7+9+10) — 28 (6+12+10)
«Торонто» — «Баффало» 2:5
«Вашингтон» — «Филадельфия» 9:2
В составе столичного клуба Александр Овечкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. Теперь в активе форварда 46 голов в сезоне. Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Голкипер Илья Самсонов отразил 18 бросков.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)
Голы: Овечкин — 46 (Шири, Кузнецов), 6:01 — 1:0. Оши — 9 (Карлсон, Бэкстрем), 11:24 — 2:0. ван Римсдайк — 19, 12:00 — 2:1. Фехервари — 8 (Дауд, Хэтэуэй), 13:16 — 3:1. Эллер — 11 (Манта, Уилсон), 26:39 — 4:1. Шири — 17 (Кузнецов, Овечкин), 35:30 — 5:1. Ирвин — 1 (Шульц, Ларссон), 43:31 — 6:1. Эллер — 12 (Манта, ван Римсдайк), 45:59 — 7:1. Хэтэуэй — 12 (Шульц, Ирвин), 52:42 — 8:1. ван Римсдайк — 20 (бол., Хэйс, Бринк), 56:26 — 8:2. Ларссон — 7 (бол., Шульц, Дауд), 57:32 — 9:2Вратари: Самсонов — Харт (Джонс, 20:00)Штраф: 16-28Броски: 37 (10+14+13) — 21 (8+7+6)
«Вашингтон» — «Филадельфия» 9:2
«Бостон» — «Сент-Луис» 2:4
Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил две шайбы и был признан первой звездой встречи. Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами и стал третьей звездой.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Перрон — 24 (О`Райлли, Саад), 0:34 — 0:1. Бержерон — 21 (Маршан, Форборт), 0:49 — 1:1. Маклаулин — 2 (Хаула, Клифтон), 16:59 — 2:1. Крюг — 9 (бол., Шенн, Перрон), 35:10 — 2:2. Тарасенко — 27 (Томас, Бучневич), 38:12 — 2:3. Тарасенко — 28 (Бучневич, Крюг), 49:27 — 2:4Вратари: Суэймен (57:54) — ХуссоШтраф: 8-4Броски: 41 (15+13+13) — 30 (18+8+4)
«Бостон» — «Сент-Луис» 2:4
«Детройт» — «Оттава» 1:4
НХЛ Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Оттава» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Уотсон — 8 (Норрис, Джозеф), 19:55 — 0:1. Бертуцци — 27 (бол., Зайдер, Раймонд), 32:27 — 1:1. Батерсон — 15 (Дель Зотто, Штютцле), 35:32 — 1:2. Штютцле — 16 (п.в., Холден), 58:55 — 1:3. Штютцле — 17 (п.в., Уотсон), 59:46 — 1:4Вратари: Грайсс (58:50) — ФорсбергШтраф: 4-8Броски: 25 (11+7+7) — 32 (14+7+11)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 5:4 Б
В основное время в составе победителей по дублю оформили Зак Паризе и Джош Бейли. Победный буллит реализовал Кайл Палмьери. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 43 из 47 бросков по своим воротам.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:4 Б (3:1, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Гюнтцель — 34 (Ракелль, Кросби), 5:52 — 0:1. Паризе — 12 (бол., Барзал, Добсон), 9:10 — 1:1. Паризе — 13 (мен., Пажо, Пелек), 12:03 — 2:1. Бэйли — 9, 19:22 — 3:1. Хейнен — 15 (Капанен, Бойл), 23:46 — 3:2. Гюнтцель — 35 (Ракелль, Руведел), 38:32 — 3:3. Бэйли — 10, 42:49 — 4:3. Картер — 18 (бол., Гюнтцель, Кросби), 45:38 — 4:4Победный буллит: ПалмьериВратари: Сорокин — ДесмитШтраф: 10-6Броски: 37 (14+7+14+2) — 47 (15+19+10+3)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 5:4 Б
«Миннесота» — «Эдмонтон» 5:1
Форвард победителей Кирилл Капризов сделал две голевые передачи. Защитник Дмитрий Куликов один раз выступил в роли ассистента.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Эдмонтон» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы: Годро — 11, 5:37 — 1:0. Фиала — 25 (Болди, Куликов), 23:01 — 2:0. Фиала — 26, 29:40 — 3:0. Хартман — 27 (Капризов), 33:12 — 4:0. Хартман — 28 (Бенн, Капризов), 43:22 — 5:0. Драйзайтль — 51 (бол., Хаймэн, Бэрри), 45:39 — 5:1Вратари: Тэлбот — КоскиненШтраф: 18-18Броски: 23 (9+10+4) — 28 (8+11+9)
«Миннесота» — «Эдмонтон» 5:1
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 1:0 ОТ
Единственную шайбу в овертайме забросил Маттиас Экхольм.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Экхольм — 6 (Джохансен, Форсберг), 63:18 — 1:0Вратари: Сарос — КяхкененШтраф: 16-18Броски: 41 (11+15+14+1) — 25 (5+8+9+3)
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 1:0 ОТ
«Чикаго» — «Лос-Анджелес» 2:5
НХЛ Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Мур — 15 (Дано, Арвидссон), 7:43 — 0:1. Дано — 22 (Рой, Арвидссон), 10:50 — 0:2. Рэддиш — 8 (Курашев, Тэйвз), 36:27 — 1:2. Лизотт — 9 (Иафалло, Браун), 37:00 — 1:3. Спенс — 2 (Копитар, Калиев), 45:08 — 1:4. Кейн — 23 (Рэддиш, Курашев), 56:42 — 2:4. Лизотт — 10 (п.в., Браун, Эдлер), 58:24 — 2:5Вратари: Делиа (47:03 — 47:16, 57:30 — 58:24) — КуикШтраф: 6-10Броски: 20 (6+5+9) — 36 (14+13+9)
«Чикаго» — «Лос-Анджелес» 2:5
«Калгари» — «Сиэтл» 5:3
Хет-трик в составе «Флэймз» оформил Мэттью Ткачак.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Сиэтл» — 5:3 (1:1, 0:2, 4:0)
Голы: Донато — 15 (Бенайерс, Данн), 14:13 — 0:1. Ткачак — 35 (Хэнифин, Андерссон), 16:51 — 1:1. Раск — 7 (Гурд, Линд), 23:06 — 1:2. Ларссон — 7 (Веннберг, Донской), 37:10 — 1:3. Ткачак — 36 (бол., Годро, Андерссон), 43:10 — 2:3. Манджапане — 31 (Линдхольм, Маккей), 45:33 — 3:3. Хэнифин — 8 (бол., Стоун, Баклунд), 54:10 — 4:3. Ткачак — 37 (п.в., Годро), 59:17 — 5:3Вратари: Маркстрем (Владарж, 36:00) — Дриджер (58:41 — 59:17)Штраф: 4-20Броски: 31 (12+9+10) — 22 (8+7+7)
«Даллас» — «Тампа-Бэй» 1:0
Единственный гол забил Роопе Хинц. Вратарь Скотт Уэджвуд отразил все 25 бросков, оформив «сухарь».
НХЛ Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Хинтц — 32 (Павелски, Робертсон), 55:10 — 1:0Вратари: Уэджвуд — Василевский (58:12)Штраф: 11-11Броски: 29 (7+12+10) — 23 (7+6+10)
«Даллас» — «Тампа-Бэй» 1:0
«Аризона» — «Нью-Джерси» 2:6
В составе «Дэвилз» три (2+1) очка набрал Егор Шарангович, ассистентский покер оформил Нико Хишер.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Нью-Джерси» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Голы: Бойд — 14 (Шмальц, Ритчи), 1:13 — 1:0. Зеттерлунд — 1 (Хишир, Шарангович), 10:51 — 1:1. Бол — 1 (Бастиан, Грир), 25:24 — 1:2. Шмальц — 23 (бол., Гостисбеер, Маччелли), 38:36 — 2:2. Татар — 15 (Братт), 39:14 — 2:3. Боквист — 7 (Куокканен, Суббан), 39:36 — 2:4. Шарангович — 21 (Зеттерлунд, Хишир), 55:36 — 2:5. Шарангович — 22 (Бол, Хишир), 57:05 — 2:6Вратари: Веймелка — ДоусШтраф: 12-10Броски: 21 (8+6+7) — 38 (8+17+13)
«Аризона» — «Нью-Джерси» 2:6
«Ванкувер» — «Вегас» 5:4 ОТ
В составе «Кэнакс» Василий Подколзин забросил вторую шайбу команды, у «Голден Найтс» Евгений Дадонов оформил результативную передачу.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Вегас» — 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0)
Голы: Хорват — 31 (бол., Чейссон, Миллер), 1:04 — 1:0. Мартинес — 1 (Янмарк, Колесар), 16:59 — 1:1. Подколзин — 11 (бол., Петтерссон, Хьюз), 21:27 — 2:1. Петтерссон — 26 (Гарлэнд), 23:16 — 3:1. Амадио — 9 (Маршессо, Карлссон), 24:26 — 3:2. Ричардсон — 4 (Петтерссон), 33:03 — 4:2. Теодор — 12 (Дадонов, Мартинес), 45:27 — 4:3. Теодор — 13 (Пьетранджело, Айкел), 59:18 — 4:4. Хьюз — 6 (Гарлэнд, Хорват), 60:51 — 5:4Вратари: Демко — ЛенерШтраф: 6-6Броски: 27 (6+14+5+2) — 45 (13+15+17+0)
«Ванкувер» — «Вегас» 5:4 ОТ