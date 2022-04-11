В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Амали Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В 71 встрече регулярного первенства команда из Тампы смогла заработать 94 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она съехала на четвертое место, пропустив на 1 балл вперед «Бостон».

В период с 26 марта по 2 апреля «Тампа-Бэй» была непобедима в течение 4 матчей. В этой серии она успела пройти «Детройт» (2:1 ОТ), «Айлендерс» (4:1), «Каролину» (4:3 ОТ) и «Чикаго» (5:2).

После ряда хороших поединков команда Джона Купера затормозила. В последних четырех встречах она не выиграла ни разу. Первое поражение «Болтс» потерпели в противостоянии с «Монреалем» (4:5 Б).

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В матче 5 апреля «Тампа-Бэй» дома принимала «Торонто». На «Амали Арене» хозяев жестко обломали (2:6). В последних играх «молнии» не справились ни с «Вашингтоном» (3:4), ни с «Бостоном» (1:2 ОТ).

«Баффало»

Хоккейный клуб из Буффало поучаствовал в 73 играх чемпионата, в которых ему досталось всего 63 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «мечи» застряли на шестой позиции.

В апреле «Баффало» успел провести пять матчей, в двух из которых сумел победить серьезных соперников. Первым, кого прихлопнули «Сейбрз», оказался «Нэшвилл» (4:3).

После визита «хищников» команда Дона Гранато встретилась еще с одним клубом из семейства кошачьих — «Флоридой». В жарком замесе в «КиБанк Центре» «мечи» проиграли (3:5).

Далее дважды кряду «Баффало» зарубился с «Каролиной». Дома «Сейбрз» выиграли (4:2), а на выезде — уступили (3:5). В последнем матче парни Гранато снова оказались слабее «Флориды» (3:4).

Коэффициенты

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью можно поставить за 5.65, а на победу «Баффало» — за 5.40.

Прогноз

В четырех последних матчах «Тампа-Бэй» проиграла, в то время как у «Баффало» имелись определенные локальные успехи в нескольких предыдущих поединках (2 победы в пяти встречах).

Несмотря на то что команда Купера сейчас затормозила с набором очков, дома она будет бесспорным фаворитом в замесе с «Сейбрз» , у которых силенок на сенсацию не хватит.

Ставка

Никаких неприятных сюрпризов для хозяев на «Амали Арене» команда Гранато не готовит, а сами «молнии» проведут топовый матч с высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» забьет в каждом периоде за 2.10.