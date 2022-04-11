В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «PNC-арене» 11 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Каролина» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В 72 играх регулярного чемпионата клуб из Роли взял 100 очков и закрепился на первом месте в Столичном дивизионе, обеспечив себе выход в плей-офф Кубка Стэнли.

В апреле «Каролина» провела пять матчей, но при этом потерпела три поражения. В первой встрече этого месяца «Харрикейнз» у себя дома не оставили ни единого шанса «Монреалю» (4:0).

После игры с «Канадиенс» команда Рода Бриндамора дома не углядела за «Миннесотой» (1:3). Тремя днями позже «Кейнс» посетили «КиБанк Центр», где неожиданно уступили «Баффало» (2:4).

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Зато в ответке с «Сейбрз» «Каролина» оформила победу (5:3). Последним на сегодняшний день соперником «ураганов» оказались «Айлендерс», которым «Харрикейнз» проиграли с минимальным перевесом (1:2).

«Анахайм»

Калифорнийцы заработали 70 баллов в 73 встречах чемпионата. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «утки» опустились на шестое место.

Первого апреля «Анахайм» в овертайме проиграл «Далласу» дома (2:3 ОТ) и продлил серию поражений до 11 матчей. Прервать унылую цепочку «Дакс» удалось благодаря выносу «Аризоны» на «Хила Ривер Арене» (5:0).

После выезда в Финикс «утки» в «Хонда Центре» дважды встретились с лидерами Тихоокеанского дивизиона, но оба раза неудачно. Сперва парни Далласа Икинса крупно влетели «Эдмонтону» (1:6).

Не так беззубо «Анахайм» позже сыграл с «Калгари» (2:4). На матч 10 апреля «Дакс» сгоняли в Пенсильванию, где зарубились с «Филадельфией» и оформили редкую в последнее время победу (5:3).

Коэффициенты

Поставить в этой игре на победу «Каролины» букмекеры предлагают за 1.53, намного жирнее кэф на победу «Анахайма» — 5.50. Ничья оценивается в 5.55.

Прогноз

Несмотря на четыре поражения в шести последних матчах, «Каролина» является мощнейшим соперником , с которым нынешний «Анахайм» будет не в состоянии бороться на ее территории.

Ставка

Фанаты на «PNC-арене» не разочаруются игрой своих кумиров, поскольку те проведут бодрый матч. Наши прогноз и ставка — «Каролина» забьет во всех периодах за 2.52.