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    НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Оттаву», «Сент-Луис» забросил шесть шайб «Айлендерс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 апреля

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    Артемий Панарин

    «Нэшвилл» — «Флорида» 1:4

    «Пантерз» одержали седьмую победу подряд. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Флорида» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Верхэге — 22 (Монтур, Форслинг), 3:43 — 0:1. Джохансен — 22 (Форсберг, Каррье), 5:52 — 1:1. Лунделл — 16 (Райнхарт, Чиаро), 35:16 — 1:2. Юбердо — 27 (п.в., Барков, Райнхарт), 58:53 — 1:3. Форслинг — 6 (п.в.), 59:10 — 1:4Вратари: Сарос (57:52 — 58:53, 58:57 — 59:10) — НайтШтраф: 21-9Броски: 25 (6+14+5) — 25 (6+11+8)

    «Нэшвилл» — «Флорида» 1:4

    «Детройт» — «Коламбус» 4:5 ОТ

    Нападающий «Блю Джэкетс» Джек Рославик оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Коламбус» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Рословик — 13 (Веренски), 13:14 — 0:1. Врана — 9, 33:41 — 1:1. Ганье — 12 (Стаал, Стивенс), 37:21 — 2:1. Силлинджер — 12 (Веренски, Ворачек), 38:01 — 2:2. Рословик — 14 (Лайне), 44:04 — 2:3. Дэнфорт — 9 (Рословик, Нюквист), 52:34 — 2:4. Ларкин — 31 (Раймонд, Истерли), 55:35 — 3:4. Врана — 10 (Сутер), 56:33 — 4:4. Рословик — 15 (Нюквист, Веренски), 63:19 — 4:5Вратари: Неделькович (63:19) — Мерзликинс (63:19)Штраф: 14-6Броски: 38 (10+15+10+3) — 33 (14+8+7+4)

    «Детройт» — «Коламбус» 4:5 ОТ

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» 5:1

    Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Оттава» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Уотсон — 7 (Кастелич, Келли), 2:22 — 0:1. Панарин — 21, 12:32 — 1:1. Копп — 17 (Панарин, Миллер), 26:56 — 2:1. Крайдер — 48 (Линдгрен, Зибанежад), 29:05 — 3:1. Строум — 17 (Панарин, Линдгрен), 37:27 — 4:1. Крайдер — 49 (Ватрано, Браун), 57:31 — 5:1Вратари: Шестеркин — ФорсбергШтраф: 2-2Броски: 33 (12+13+8) — 22 (3+6+13)

    Эта победа позволила «Рейнджерс» обеспечить себе место в плей-офф.

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» 5:1

    «Сиэтл» — «Калгари» 1:4

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Калгари» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Коулмэн — 14 (Хэнифин, Андерссон), 3:55 — 0:1. Кулман — 3 (Гики, Маккэн), 5:00 — 1:1. Льюис — 6 (Хэнифин, Дюбе), 19:43 — 1:2. Стоун — 2 (бол., Хэнифин, Манджапане), 28:39 — 1:3. Тоффоли — 20 (мен., п.в., Дюбе), 58:33 — 1:4Вратари: Грубауэр (56:51 — 58:33) — МаркстремШтраф: 8-10Броски: 28 (8+9+11) — 29 (10+9+10)

    «Сиэтл» — «Калгари» 1:4

    «Торонто» — «Монреаль» 3:2

    «Торонто» обеспечил себе место в плей-офф, одержав победу над «Монреалем» — 3:2. В победной шайбе принял участие нападающий Илья Михеев.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Монреаль» — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
    Голы: Мэттьюс — 57 (Джиордано, Марнер), 13:32 — 1:0. Мэттьюс — 58 (Бантинг, Холл), 13:59 — 2:0. Эдмундсон — 2 (Сузуки, Питри), 25:58 — 2:1. Таварес — 26 (Михеев, Керфут), 28:07 — 3:1. Кофилд — 18 (Галлахер, Дворак), 38:03 — 3:2Вратари: Челльгрен — Аллен (Монтембо, 13:32)Штраф: 10-22Броски: 40 (18+10+12) — 26 (8+11+7)

    «Торонто» — «Монреаль» 3:2

    «Филадельфия» — «Анахайм» 3:5

    В составе «Флайерз» отличился Иван Проворов. Для защитника эта шайба стала восьмой в текущем сезоне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Анахайм» — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)
    Голы: Санхейм — 7 (Фрост, Конекны), 1:39 — 1:0. Аттард — 1 (Ходжсон, Лотон), 2:28 — 2:0. Милано — 13 (Драйсдейл, Фаулер), 23:06 — 2:1. Эштон-Риз — 4 (Хенрик, Шустр), 24:38 — 2:2. Зеграс — 19 (бол., Вааканайнен, Драйсдейл), 34:13 — 2:3. Проворов — 8 (Томпсон, Йорк), 43:53 — 3:3. Терри — 32 (Зеграс, Грант), 51:38 — 3:4. Грант — 13 (Шустр, Симон), 54:33 — 3:5Вратари: Джонс — СтоларзШтраф: 4-4Броски: 33 (16+4+13) — 34 (6+17+11)

    «Филадельфия» — «Анахайм» 3:5

    «Сент-Луис» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:1

    Форвард победителей Владимир Тарасенко набрал три очка — гол и две голевые передачи. Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Павел Бучневич сделал одну результативную передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Айлендерс» — 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)
    Голы: Ледди — 3 (Томас, Тарасенко), 14:21 — 1:0. Тарасенко — 26 (Парэйко, Томас), 17:10 — 2:0. Фолк — 12 (Саад, Перрон), 24:05 — 3:0. Фолк — 13 (Кайру, Барбашев), 25:41 — 4:0. Барбашев — 23 (Кайру, Фолк), 36:57 — 5:0. Хаттон — 1 (Нельсон), 38:41 — 5:1. Томас — 18 (Тарасенко, Бучневич), 39:20 — 6:1Вратари: Биннингтон — ВарламовШтраф: 4-8Броски: 31 (12+14+5) — 31 (9+10+12)

    «Сент-Луис» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:1

    «Вегас» — «Аризона» 6:1

    Самым результативным игроком встречи стал защитник Брэйден Макнэбб — гол и две голевые передачи. Форвард победителей Евгений Дадонов забросил шайбу и отдал результативную передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Аризона» — 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Уайтклауд — 7 (Маршессо, Карлссон), 6:23 — 1:0. Пачиоретти — 16 (Стивенсон, Макнэбб), 6:40 — 2:0. Хейтон — 8 (Карконе, Кессел), 10:17 — 2:1. Дадонов — 18 (Теодор, Макнэбб), 20:38 — 3:1. Макнэбб — 3 (Стивенсон, Янмарк), 45:24 — 4:1. Лешишин — 2 (Рендбьерг), 52:05 — 5:1. Айкел — 11 (Дадонов), 57:38 — 6:1Вратари: Ленер — ВеймелкаШтраф: 2-6Броски: 39 (10+16+13) — 30 (13+9+8)

    «Вегас» — «Аризона» 6:1

    «Ванкувер» — «Сан-Хосе» 4:2

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Дикинсон — 4, 2:03 — 1:0. Хертл — 28 (бол., Майер, Карлссон), 7:33 — 1:1. Гарлэнд — 15 (Чейссон), 24:49 — 2:1. Бонино — 11 (Бернс, Грегор), 38:37 — 2:2. Чейссон — 10 (Хорват, Майерс), 42:07 — 3:2. Шенн — 4 (п.в.), 59:59 — 4:2Вратари: Демко — Кяхкенен (57:49 — 59:59)Штраф: 15-19Броски: 39 (15+14+10) — 36 (15+13+8)

    «Ванкувер» — «Сан-Хосе» 4:2

    «Эдмонтон» — «Колорадо» 1:2 Б

    В составе «Эвеланш» в основное время отличился Натан Маккиннон, который забросил с передачи Валерия Ничушкина. У «Ойлерз» забил Уоррен Фогеле. Маккиннон также стал автором победного броска в серии буллитов.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Колорадо» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Фогеле — 11 (Нерс), 45:24 — 1:0. Маккиннон — 26 (Ничушкин, Тэйвз), 54:53 — 1:1Победный буллит: МаккиннонВратари: Коскинен (65:00) — Кемпер (65:00)Штраф: 4-4Броски: 50 (10+16+13+11) — 34 (11+5+18+0)

    «Эдмонтон» — «Колорадо» 1:2 Б
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