В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «PNC-Арене» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Сыграв в 62 матчах, хоккеисты из Роли сумели заработать 88 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда находится на первом месте, обгоняя конкурентов на 3+ балла.

В период с 5 по 12 марта «Каролина» смогла выбить четыре подряд победы. Соперниками «ураганов» в серии оказались «Питтсбург» (3:2 ОТ), «Сиэтл» (3:2), «Колорадо» (2:0) и «Филадельфия» (3:1).

Но после череды хороших матчей «Кейнс» сбавили темп и четырежды потеряли очки. Первое поражение ждало команду Рода Бриндамора в выездном поединке с «Питтсбургом» (2:4).

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Затем «Харрикейнз» отправились в Канаду, где слились «Торонто» (2:3). Два последних матча «Каролина» провела на «PNC-Арене». Дома ребята Бриндамора влетели «Вашингтону» (3:4 Б) и «Рейнджерс» (0:2).

«Тампа-Бэй»

Коллектив из Тампы провел в чемпионате 61 встречу, в которой захватил 84 очка. В рейтинге Атлантического дивизиона команда занимает второе место, уступая 6 баллов «Флориде».

В шести предыдущих матчах «Тампа-Бэй» четырежды осталась с нулем. Три поражения нахлынули на «Болтс» одной серией — в период с 9 по 13 марта. В каждой игре данного отрезка команда пропустила минимум 4 шайбы.

В этих матчах «молнии» встретились с «Виннипегом» (4:7), «Калгари» (1:4) и «Эдмонтоном» (1:4). Прервать череду турнирных потерь команде Джона Купера удалось в замесе с «Ванкувером» (2:1).

Следом «Тампа-Бэй» зацепила два очка в противостоянии с «Сиэтлом» на «Клаймат Пледж Арене» (4:1). Последняя же игра «молний» закончилась их поражением в битве с «Рейнджерс» (1:2).

Коэффициенты

Поставить в предстоящем матче на «Каролину» букмекеры предлагают за 2.36, ничья оценивается в 3.36, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.61.

Прогноз

Только в трех матчах «Каролины» из десяти последних было забито больше 5 голов. Другие игры «Кейнс» проходили без результативного размаха. Пять предыдущих встреч «Тампы» также не пробивали тотал больше 5 заброшенных шайб.

В текущей регулярке эти команды зарубились друг с другом осенью. Тогда «Каролина» была сильнее в овертайме (1:2 ОТ). Учитывая общую усталость и не лучшую форму, в предстоящей игре голов также будет мало .

Ставка

В домашнем поединке «Харрикейнз» попробуют сдержать «Тампу» и сыграют максимально надежно в обороне. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.32.