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    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Рейнджерс» одолели «Каролину»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 марта

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    «Вашингтон» — «Даллас»
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    «Вашингтон» — «Даллас»

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

    Дубль и победный гол на счету Кевина Хеса. Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 35 из 37 бросков. Он был признан третьей звездой матча.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Айлендерс» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Сизикас — 8, 12:50 — 0:1. Хэйс — 6 (Конекны, Фараби), 24:22 — 1:1. Хэйс — 7 (бол., Фараби, Конекны), 34:55 — 2:1Вратари: Харт — Сорокин (57:46)Штраф: 2-8Броски: 37 (13+13+11) — 27 (6+13+8)

    «Филадельфия» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» — на десятой строчке.

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

    «Вашингтон» — «Даллас» 2:3

    В составе «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. У «Старз» шайбы забросили Александр Радулов и Роопе Хинтц, который оформил дубль.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Даллас» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Радулов — 4 (Линделл, Студенич), 2:17 — 0:1. Хинтц — 24 (бол., Робертсон, Павелски), 17:55 — 0:2. Овечкин — 40 (бол., Карлсон, Кузнецов), 24:53 — 1:2. Хинтц — 25 (бол., Павелски, Сегин), 30:38 — 1:3. Орлов — 10 (Уилсон), 48:56 — 2:3Вратари: Ванечек (58:01) — ЭттингерШтраф: 8-12Броски: 38 (9+15+14) — 23 (11+10+2)

    «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Даллас» — на девятой строчке «Запада».

    «Вашингтон» — «Даллас» 2:3

    «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:2

    Голы забили Крис Крайдер и Фрэнк Ватрано. Вратарь Александр Георгиев отразил все 44 броска по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий Артемий Панарин очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Рейнджерс» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Крайдер — 41 (Труба, Лафренье), 35:39 — 0:1. Ватрано — 11 (п.в., Зибанежад), 59:18 — 0:2Вратари: Андерсен (58:19 — 59:18) — ГеоргиевШтраф: 4-6Броски: 44 (14+15+15) — 18 (3+7+8)

    «Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции, «Каролина» — на второй строчке.

    «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:2

    «Сан-Хосе» — «Аризона» 4:2

    Форвард «акул» Александр Барабанов отметился ассистом.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Аризона» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
    Голы: Бонино — 8 (Кольяно, Грегор), 0:20 — 1:0. Кессел — 7 (Крауз), 38:00 — 1:1. Крауз — 20 (бол., Кессел, Гостисбеер), 55:09 — 1:2. Майер — 26 (Барабанов, Мегна), 55:31 — 2:2. Грегор — 4 (Кутюр), 56:15 — 3:2. Балцерс — 8 (п.в.), 59:10 — 4:2Вратари: Раймер — Веймелка (58:10 — 59:10)Штраф: 4-6Броски: 29 (6+8+15) — 25 (7+8+10)

    «Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции, «Аризона» — на 15-й строчке.

    «Сан-Хосе» — «Аризона» 4:2

    «Чикаго» — «Виннипег» 4:6

    В составе победителей четыре (1+3) очка набрал Кайл Коннор, дубль сделал Дженсен Харкинс. Россиянин Евгений Свечников сделал голевую передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Виннипег» — 4:6 (0:1, 2:4, 2:1)
    Голы: Элерс — 18 (Коннор, Шмидт), 9:14 — 0:1. Тэйвз — 9 (Рэддиш, Кубалик), 21:13 — 1:1. Строум — 17 (Кейн, Дебринкэт), 21:36 — 2:1. Харкинс — 6 (Демело, Копп), 22:15 — 2:2. Харкинс — 7 (Копп, Свечников), 31:13 — 2:3. Коннор — 39 (бол., Шайфли, Уилер), 37:36 — 2:4. Моррисси — 9 (Шайфли, Коннор), 39:36 — 2:5. Рэддиш — 6 (бол., Кейн, Строум), 43:25 — 3:5. Курашев — 5 (Лафферти, С. Джонс), 53:00 — 4:5. Уилер — 10 (п.в., Коннор, Копп), 58:51 — 4:6Вратари: Флери (57:54 — 58:51, 59:07) — ХеллибакШтраф: 6-4Броски: 36 (7+17+12) — 32 (10+13+9)

    «Виннипег» занимает 10-е место в Западной конфренции, «Чикаго» — на 14-й строчке.

    «Чикаго» — «Виннипег» 4:6

    «Ванкувер» — «Баффало» 2:3 ОТ

    Победу «быкам» принес Расмус Далин, забивший гол на 48-й секунде овертайма. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд и пятое в последних шести матчах.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Баффало» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Миттельштадт — 3 (Олофссон, Миллер), 1:50 — 0:1. Миллер — 25 (Гарлэнд, Шенн), 22:31 — 1:1. Скиннер — 24 (Далин, Миттельштадт), 23:55 — 1:2. Хорват — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 33:32 — 2:2. Далин — 9 (Так, Томпсон), 60:48 — 2:3Вратари: Демко — АндерсонШтраф: 6-8Броски: 32 (13+7+12+0) — 29 (13+10+5+1)

    «Ванкувер» — «Баффало» 2:3 ОТ
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