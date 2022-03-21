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    ЦСКА сумеет выбить «три в ряд» в серии с «Динамо»?

    «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 21 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — ЦСКА
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    Александр Попов
    В третьем матче серии 1/2 финала Запада «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 21 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Москва

    Противостояние с ЦСКА началось для динамовцев с двух поражений. В дебютной встрече сине-белые уступили с минимальной разницей в счете — 2:3, показав слабую атаку (19 бросков в створ) и неплохую реализацию — 10.53%.

    События второй встречи вновь заставили «Динамо» Москва отыгрываться, однако на этот раз команда проиграла с более ощутимым перевесом соперников — 2:4.

    Перед замесом с ЦСКА бригада Алексея Кудашова билась с «Северсталью». Их противостояние получилось самым жарким среди всех четвертьфинальных пар в КХЛ. В итоге победу сине-белые вырвали лишь в седьмой игре.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате «Динамо» успело поучаствовать в 48 встречах и заработать 64 очка. В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб занял четвертую строчку.

    ЦСКА

    Домашнюю часть серии ЦСКА начал бодро. В первом поединке хозяева переиграли «Динамо» с минимальным перевесом — 3:2. В этой встрече они пробили в створ гостей 39 раз и смогли реализовать 7.69% моментов.

    Во втором матче ЦСКА затащил нужный результат с более жирной разницей — 4:2. За три периода красно-синие бахнули в рамку «Динамо» 36 бросков и прокачали реализацию — 11.11%.

    Соперником ЦСКА на предыдущей стадии Кубка Гагарина был «Локомотив». Несмотря на напряженный замес в паре игр, москвичи оформили четыре подряд победы — 4:0.

    В регулярном сезоне столичная команда смогла выйти на лед в рамках 47 поединков и заработать 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции она замкнула первую тройку.

    Коэффициенты

    На «Динамо» Москва в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.72, на ЦСКА — 2.31, а на ничью — 3.88.

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    Прогноз

    Динамовцы достойно бьются с ЦСКА, однако пока их попытки поставить на место соперников ни к чему не привели. Теперь с ощутимым преимуществом в серии команда Сергея Федорова приложит максимум усилий, чтобы выиграть трижды кряду, а затем надеяться на дальнейший успех.

    Ставка

    На кураже красно-синие смогут навязать «Динамо» борьбу на «ВТБ Арене», а сама игра получится «верховой». Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет + ТБ 3.5 за 2.10.

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    «Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.03.2022. Прогнозы на хоккей. ЦСКА сумеет выбить «три в ряд» в серии с «Динамо»?
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