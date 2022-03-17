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    Как хозяева начнут столичное дерби?

    ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо» Москва
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    ЦСКА
    В первом матче серии 1/2 финала Запада ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 17 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 17 Марта 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    ЦСКА

    Первым соперником ЦСКА в Кубке Гагарина оказался «Локомотив». Серия с «железнодорожниками» закончилась сухой победой московской бригады, правда, были в этом замесе и нервные встречи.

    К примеру, в первом матче в Москве ЦСКА вырвал победу только в овертайме стараниями Максима Соркина (4:3 ОТ). Зато во второй игре красно-синие разгромили ярославцев (4:1).

    Коэффициенты матча ЦСКА — Динамо

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    Переехав на «Арену-2000», команда Сергея Федорова билась с «Локо» до овертайма (3:2 ОТ). И снова в добавочном периоде зарешал Соркин. В последнем матче ЦСКА грохнул соперников (4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном первенстве московской команде удалось набрать 63 балла в 47 матчах. В турнирной таблице Западной конференции подопечные Федорова заняли третье место.

    «Динамо» Москва

    Серия с «Северсталью» оказалась самой напряженной в 1/4 финала Запада. В ней динамовцы сотворили камбэк с 0:2, а затем потихоньку пришли к победе в седьмой встрече.

    В дебюте противостояния «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» потерпело крупное поражение (3:6), после чего уступило череповчанам в результативной борьбе (3:4).

    После двух слитых матчей на старте команда Алексея Кудашова выбила три в ряд (3:1, 3:2 ОТ, 5:2). Шестая игра закончилась очередным поражением (2:3). Решающий поединок сине-белые затащили (2:1).

    Регулярный чемпионат «Динамо» Москва завершило с 48 матчами на счету и 64 очками. В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб финишировал четвертым.

    Коэффициенты

    В стартовой игре серии победу ЦСКА букмекеры оценивают в 2.14, зарядить на «Динамо» они предлагают за 3.15, а на ничью — за 3.94.

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    Прогноз

    ЦСКА скатал свою серию уверенно, в то время как динамовцы вынуждены были рубиться с «Северсталью» до последнего. В очном замесе большую роль может сыграть физическое состояние, которое у красно-синих из-за дополнительного отдыха лучше.

    Ставка

    На своем льду команда Федорова прихлопнет гостей, но до разгрома дело не дойдет. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 7.5 за 2.23.

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    ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на хоккей. Как хозяева начнут столичное дерби?
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