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    После паузы «Флорида» погонится за победой?

    «Каролина» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч НХЛ 17 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Флорида»
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    Джонатан Юбердо
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «PNCАрене» 17 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Февраля 2022 года

    «Каролина»

    Команда из Северной Каролины скатала в регулярном первенстве 46 матчей, в которых захватила 67 баллов. В таблице Столичного дивизиона «ураганы» идут вторыми с отставанием от лидера в одно очко.

    Конец января оказался для «Каролины» успешным, поскольку она оформила четыре подряд победы. Одержали верх «Кейнс» над «Вегасом» (4:3 ОТ), «Оттавой» (3:2 Б), «Нью-Джерси» (2:1) и «Сан-Хосе» (2:1).

    После игры с «Шаркс» команда Рода Бриндамора ослабила хватку и потерпела три поражения в четырех встречах. Первый балл она отдала «Торонто» 8 февраля (3:4 ОТ).

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    Далее «Каролина» уступила «Оттаве» (3:4), а затем выплеснула всю злость на «Бостон» (6:0). В последней встрече «Харрикейнз» не справились в Сент-Поле с «Миннесотой» (2:3).

    «Флорида»

    Парни из Санрайза заработали 69 очков в 47 встречах чемпионата. Такие показатели делают их первыми в Атлантическом дивизионе с отрывом в 1 балл от второй «Тампы-Бэй».

    После поражения 24 января «Сиэтлу» на «Клаймат Пледж Арене» (3:5) «Флорида» успела выбить четыре победы подряд. Начали свою небольшую серию «пантеры» с противостояния с «Виннипегом» (5:3).

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    • Забыв о встрече с «Джетс», подопечные Эндрю Брюнетта грохнули «Вегас» на родной площадке (4:1). В следующем домашнем поединке «Пантерз» переиграли «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

    Покинув Санрайз, «Флорида» съездила в Огайо, где разнесла «Коламбус» (8:4). Затем был визит в «Мэдисон Сквер Гарден». На Нью-Йоркской арене «пантеры» уступили (2:5).

    Коэффициенты

    В этом матче победу «Каролины» букмекеры видят за 2.33, на ничью они дают коэффициент 4.72, а на «Флориду» — 2.60.

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    Прогноз

    Перед приостановкой сезона «Пантерз» выбили четыре победы в пяти встречах, забрасывая минимум 4 шайбы в основное время. Немного смазала стату команде Брюнетта выездная игра с «Рейнджерс».

    Несмотря на поражение в «Сквер Гарден», бригада из Санрайза находится в топовой форме, которая позволит ей грохнуть «Кейнс», проигравших трижды в пяти последних поединках.

    Ставка

    «Каролина» считается фаворитом встречи, мы же предлагаем пойти против системы, поэтому наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.60.

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    «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на хоккей. После паузы «Флорида» погонится за победой?
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