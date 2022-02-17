В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «PNCАрене» 17 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Команда из Северной Каролины скатала в регулярном первенстве 46 матчей, в которых захватила 67 баллов. В таблице Столичного дивизиона «ураганы» идут вторыми с отставанием от лидера в одно очко.

Конец января оказался для «Каролины» успешным, поскольку она оформила четыре подряд победы. Одержали верх «Кейнс» над «Вегасом» (4:3 ОТ), «Оттавой» (3:2 Б), «Нью-Джерси» (2:1) и «Сан-Хосе» (2:1).

После игры с «Шаркс» команда Рода Бриндамора ослабила хватку и потерпела три поражения в четырех встречах. Первый балл она отдала «Торонто» 8 февраля (3:4 ОТ).

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Далее «Каролина» уступила «Оттаве» (3:4), а затем выплеснула всю злость на «Бостон» (6:0). В последней встрече «Харрикейнз» не справились в Сент-Поле с «Миннесотой» (2:3).

«Флорида»

Парни из Санрайза заработали 69 очков в 47 встречах чемпионата. Такие показатели делают их первыми в Атлантическом дивизионе с отрывом в 1 балл от второй «Тампы-Бэй».

После поражения 24 января «Сиэтлу» на «Клаймат Пледж Арене» (3:5) «Флорида» успела выбить четыре победы подряд. Начали свою небольшую серию «пантеры» с противостояния с «Виннипегом» (5:3).

Забыв о встрече с «Джетс», подопечные Эндрю Брюнетта грохнули «Вегас» на родной площадке (4:1). В следующем домашнем поединке «Пантерз» переиграли «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

Покинув Санрайз, «Флорида» съездила в Огайо, где разнесла «Коламбус» (8:4). Затем был визит в «Мэдисон Сквер Гарден». На Нью-Йоркской арене «пантеры» уступили (2:5).

Коэффициенты

В этом матче победу «Каролины» букмекеры видят за 2.33, на ничью они дают коэффициент 4.72, а на «Флориду» — 2.60.

Прогноз

Перед приостановкой сезона «Пантерз» выбили четыре победы в пяти встречах, забрасывая минимум 4 шайбы в основное время. Немного смазала стату команде Брюнетта выездная игра с «Рейнджерс».

Несмотря на поражение в «Сквер Гарден», бригада из Санрайза находится в топовой форме , которая позволит ей грохнуть «Кейнс», проигравших трижды в пяти последних поединках.

Ставка

«Каролина» считается фаворитом встречи, мы же предлагаем пойти против системы, поэтому наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.60.