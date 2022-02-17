«Каролина»
Команда из Северной Каролины скатала в регулярном первенстве 46 матчей, в которых захватила 67 баллов. В таблице Столичного дивизиона «ураганы» идут вторыми с отставанием от лидера в одно очко.
Конец января оказался для «Каролины» успешным, поскольку она оформила четыре подряд победы. Одержали верх «Кейнс» над «Вегасом» (4:3 ОТ), «Оттавой» (3:2 Б), «Нью-Джерси» (2:1) и «Сан-Хосе» (2:1).
После игры с «Шаркс» команда Рода Бриндамора ослабила хватку и потерпела три поражения в четырех встречах. Первый балл она отдала «Торонто» 8 февраля (3:4 ОТ).
Далее «Каролина» уступила «Оттаве» (3:4), а затем выплеснула всю злость на «Бостон» (6:0). В последней встрече «Харрикейнз» не справились в Сент-Поле с «Миннесотой» (2:3).
«Флорида»
Парни из Санрайза заработали 69 очков в 47 встречах чемпионата. Такие показатели делают их первыми в Атлантическом дивизионе с отрывом в 1 балл от второй «Тампы-Бэй».
После поражения 24 января «Сиэтлу» на «Клаймат Пледж Арене» (3:5) «Флорида» успела выбить четыре победы подряд. Начали свою небольшую серию «пантеры» с противостояния с «Виннипегом» (5:3).
Забыв о встрече с «Джетс», подопечные Эндрю Брюнетта грохнули «Вегас» на родной площадке (4:1). В следующем домашнем поединке «Пантерз» переиграли «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).
Покинув Санрайз, «Флорида» съездила в Огайо, где разнесла «Коламбус» (8:4). Затем был визит в «Мэдисон Сквер Гарден». На Нью-Йоркской арене «пантеры» уступили (2:5).
Коэффициенты
В этом матче победу «Каролины» букмекеры видят за 2.33, на ничью они дают коэффициент 4.72, а на «Флориду» — 2.60.
Прогноз
Перед приостановкой сезона «Пантерз» выбили четыре победы в пяти встречах, забрасывая минимум 4 шайбы в основное время. Немного смазала стату команде Брюнетта выездная игра с «Рейнджерс».
Несмотря на поражение в «Сквер Гарден»,
Ставка
«Каролина» считается фаворитом встречи, мы же предлагаем пойти против системы, поэтому наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.60.