НХЛ. «Миннесота» забросила семь шайб «Детройту», «Торонто» разгромил «Сиэтл»

«Миннесота» — «Детройт» 7:4

В составе победителей хет-триком отметился Мэтт Болди. В активе Кирилла Капризова дубль и голевая передача. Теперь на его счету 22 гола и 35 голевых передач в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Детройт» — 7:4 (2:2, 2:0, 3:2) Голы: Ларкин — 25 (Зайдер), 1:27 — 0:1. Линдстрем — 1 (Бертуцци, Стаал), 4:01 — 0:2. Болди — 5 (Фиала, Годро), 5:29 — 1:2. Болди — 6 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 8:04 — 2:2. Капризов — 21 (Зуккарелло), 24:54 — 3:2. Болди — 7 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 38:13 — 4:2. Эрикссон Эк — 14 (бол., Болди, Капризов), 48:00 — 5:2. Раймонд — 13 (бол., Ларкин, Зайдер), 49:43 — 5:3. Ганье — 5 (Фаббри), 58:14 — 5:4. Капризов — 22 (п.в., Эрикссон Эк), 59:11 — 6:4. Хартман — 18 (Годро), 59:45 — 7:4Вратари: Кяхкенен — Неделькович (54:14 — 58:14, 58:33 — 59:11)Штраф: 19-15Броски: 25 (8+7+10) — 33 (11+5+17)

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка. «Детройт» с 50 очками располагается на девятой строчке в Восточной.

«Миннесота» — «Детройт» 7:4

«Виннипег» — «Чикаго» 1:3

Форвард «Джетс» Евгений Свечников провел на льду 3 минуты 33 секунды и результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Чикаго» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Голы: Кейн — 12 (Дак, Маккейб), 30:21 — 0:1. Шайфли — 14 (Шмидт, Хейнола), 46:17 — 1:1. Дебринкэт — 28, 49:42 — 1:2. Хагель — 15 (п.в., Кейн, Флери), 59:04 — 1:3Вратари: Хеллибак (57:53 — 59:04) — ФлериШтраф: 2-2Броски: 32 (11+9+12) — 24 (8+8+8)

«Виннипег» — «Чикаго» 1:3

«Сиэтл» — «Торонто» 2:6

Нападающий Остон Мэттьюс отметился двумя голевыми передачами. Российский форвард «Торонто» Илья Михеев очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Торонто» — 2:6 (1:3, 0:1, 1:2) Голы: Керфут — 7 (Таварес, Лильегрен), 3:56 — 0:1. Ярнкрок — 9 (Эпплтон), 9:05 — 1:1. Бантинг — 15 (Мэттьюс, Марнер), 11:06 — 1:2. Каше — 9 (бол., Бантинг, Спецца), 14:03 — 1:3. Марнер — 17 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 29:15 — 1:4. Кампф — 6 (мен., Марнер), 43:37 — 1:5. Маккэн — 20 (бол., Джиордано, Ярнкрок), 46:52 — 2:5. Маззин — 2 (Лильегрен, Нюландер), 58:19 — 2:6Вратари: Грубауэр (Дриджер, 20:00) — КэмпбеллШтраф: 4-8Броски: 25 (6+8+11) — 25 (11+8+6)

«Торонто» идет на пятом месте в Восточной конференции. «Сиэтл» занимает 15-ю строчку в Западной конференции.

«Сиэтл» — «Торонто» 2:6

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 0:3

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уоррен Фегеле, Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов не сумел отличиться результативными действиями.