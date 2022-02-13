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    «Колорадо» оборвет беспроигрышную серию «Далласа»?

    «Даллас» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч НХЛ 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо»
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    «Колорадо» против «Тампы»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 13 февраля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Даллас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Февраля 2022 года

    «Даллас»

    В 45 матчах техасцы сумели отвоевать у соперников 52 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона они по-прежнему идут пятыми, но отстают от топ-4 всего на 5 пунктов.

    Незадолго до небольшой паузы в НХЛ «Даллас» дважды в трех встречах остался без очков. Сперва на своей площадке он уступил «Вашингтону» (0:5), прервав таким образом 4-матчевую беспроигрышную серию.

    Коэффициенты матча Даллас — Колорадо

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    После унижения в поединке с «Кэпиталз» подопечные Питера Дебура грохнули «Бостон» (6:1). А еще в одной встрече перед отдыхом «Старз» оказались слабее «Калгари» (3:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Вернувшись на родную площадку 10 февраля, «Даллас» одержал верх в непростой игре с «Нэшвиллом» (4:3). В последнем на сегодня матче «шерифы» переиграли «Виннипег» (4:3 ОТ).

    «Колорадо»

    Парни из Денвера в 45 поединках сумели захватить 70 баллов, благодаря чему они лидируют и в Западной конференции, и в Центральном дивизионе, опережая на 10 пунктов ближайших преследователей.

    В период с 15 по 31 января «Колорадо» оформил 10 побед подряд. В шести матчах упомянутой серии «Эваланш» удалось обеспечить себе комфортное преимущество в 2+ шайбы.

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  • Сегодня

    • Последний поединок мощного отрезка подопечные Джареда Беднара провели на «Болл Арене». При родной публике они не постеснялись вынести слабый «Баффало» (4:1).

    Накрылась цепочка удачных матчей «Колорадо» неожиданно. На своем льду «Эвс» уступили «Аризоне» по буллитам (2:3 Б). После паузы в НХЛ команда Беднара дома переиграла «Тампу-Бэй» (3:2).

    Коэффициенты

    На «Даллас» в этой игре букмекеры дают возможность зарядить за 2.71, а победа «Колорадо» оценивается в 2.26. Ничью эксперты рассматривают за 4.62.

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    Прогноз

    В предстоящем поединке «Даллас» погонится за третьей победой подряд, которая позволит ему еще немного приблизиться к топ-4 своего дивизиона.

    Но «Эвеланш» не интересуют задачи «Старз». Находясь в отличной форме, команда Беднара прихлопнет «шерифов» и закрепится на лидерских позициях.

    Ставка

    «Альпинисты» умеют вытаскивать встречи с непростыми ребятами, и предстоящий матч это лишний раз докажет. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит с форой -1 за 2.43.

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    «Даллас» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» оборвет беспроигрышную серию «Далласа»?
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