В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 13 февраля. Начало встречи — в 22:00 мск. «Даллас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В 45 матчах техасцы сумели отвоевать у соперников 52 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона они по-прежнему идут пятыми, но отстают от топ-4 всего на 5 пунктов.

Незадолго до небольшой паузы в НХЛ «Даллас» дважды в трех встречах остался без очков. Сперва на своей площадке он уступил «Вашингтону» (0:5), прервав таким образом 4-матчевую беспроигрышную серию.

Коэффициенты матча Даллас — Колорадо 1 2.70 X 4.40 2 2.20 Ставка

После унижения в поединке с «Кэпиталз» подопечные Питера Дебура грохнули «Бостон» (6:1). А еще в одной встрече перед отдыхом «Старз» оказались слабее «Калгари» (3:4).

Все прогнозы на НХЛ

Вернувшись на родную площадку 10 февраля, «Даллас» одержал верх в непростой игре с «Нэшвиллом» (4:3). В последнем на сегодня матче «шерифы» переиграли «Виннипег» (4:3 ОТ).

«Колорадо»

Парни из Денвера в 45 поединках сумели захватить 70 баллов, благодаря чему они лидируют и в Западной конференции, и в Центральном дивизионе, опережая на 10 пунктов ближайших преследователей.

В период с 15 по 31 января «Колорадо» оформил 10 побед подряд. В шести матчах упомянутой серии «Эваланш» удалось обеспечить себе комфортное преимущество в 2+ шайбы.

Последний поединок мощного отрезка подопечные Джареда Беднара провели на «Болл Арене». При родной публике они не постеснялись вынести слабый «Баффало» (4:1).

Накрылась цепочка удачных матчей «Колорадо» неожиданно. На своем льду «Эвс» уступили «Аризоне» по буллитам (2:3 Б). После паузы в НХЛ команда Беднара дома переиграла «Тампу-Бэй» (3:2).

Коэффициенты

На «Даллас» в этой игре букмекеры дают возможность зарядить за 2.71, а победа «Колорадо» оценивается в 2.26. Ничью эксперты рассматривают за 4.62.

Прогноз

В предстоящем поединке «Даллас» погонится за третьей победой подряд, которая позволит ему еще немного приблизиться к топ-4 своего дивизиона.

Но «Эвеланш» не интересуют задачи «Старз». Находясь в отличной форме, команда Беднара прихлопнет «шерифов» и закрепится на лидерских позициях.

Ставка

«Альпинисты» умеют вытаскивать встречи с непростыми ребятами, и предстоящий матч это лишний раз докажет. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит с форой -1 за 2.43.