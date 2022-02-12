НХЛ. «Айлендерс» проиграли «Эдмонтону», два ассиста Гурьянова

«Даллас» — «Виннипег» 4:3 ОТ

«Даллас» на своем льду обыграл «Виннипег». Победную шайбу на свой счет записал Джейсон Робертсон.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов сделал две голевые передачи. Его соотечественник Александр Радулов отметился одним ассистом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Виннипег» — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) Голы: Дюбуа — 19 (Шмидт, Диллон), 20:50 — 0:1. Петерсон — 9 (Радулов), 30:46 — 1:1. Сегин — 15 (Гурьянов, Бенн), 31:42 — 2:1. Харкинс — 5 (Перфетти, Шайфли), 36:21 — 2:2. Бенн — 13 (Гурьянов, Сутер), 52:47 — 3:2. Шайфли — 12 (Пионк, Коннор), 59:28 — 3:3. Робертсон — 20 (Хинтц, Клингберг), 63:10 — 4:3Вратари: Эттингер — Хеллибак (58:11 — 59:28)Штраф: 7 — 13Броски: 35 (7+13+13+2) — 34 (12+9+10+3)

«Даллас» — «Виннипег»

«Эдмонтон» — «Айлендерс» 3:1

«Ойлерз» прервали серию из двух поражений домашней победной над «Айлендерс».

Коди Сеси, Зак Хайман и Ессе Пульюярви отметились в составе победителей. Лучший бомбардир сезона Леон Драйзайтль сделал ассист.

Россиянин «Эдмонтона» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Айлендерс» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Сиси — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 19:03 — 1:0. Хаймэн — 14 (Макдэвид), 30:17 — 2:0. Бовилье — 8 (бол., Пулок, Бэйли), 35:04 — 2:1. Пулюярви — 11 (бол.), 49:14 — 3:1Вратари: Смит — Сорокин (58:24)Штраф: 8 — 6Броски: 36 (11+13+12) — 38 (18+10+10)

«Эдмонтон» — «Айлендерс»

«Аризона» — «Тампа-Бэй» 3:4

В составе гостей дубль сделал Стивен Стэмкос, по одной шайбе забили Брэйден Пойнт и Кори Перри. Андрей Василевский на лед не вышел.

Алекс Гальченюк, Клейтон Келлер и Ник Шмальц отметились в составе «Аризоны». Россиянин Иван Любушкин получил показатель полезности «-1».

«Тампа» вышла на второе место в Восточной конференции. «Аризона» занимает последнюю строчку Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Тампа-Бэй» — 3:4 (1:2, 0:0, 2:2) Голы: Пойнт — 18, 3:30 — 0:1. Перри — 13 (Макдона, Марун), 17:11 — 0:2. Гальченюк — 4 (Мозер, Келлер), 19:08 — 1:2. Стэмкос — 21 (Хедман, Киллорн), 44:03 — 1:3. Келлер — 18 (Бойд, Кессел), 49:54 — 2:3. Стэмкос — 22 (Жозеф, Рутта), 52:18 — 2:4. Шмальц — 8 (Фишер, Чикран), 58:22 — 3:4Вратари: Веймелка (57:28 — 58:22, 59:47) — ЭллиоттШтраф: 6 — 2Броски: 19 (6+4+9) — 32 (11+5+16)

«Аризона» — «Тампа-Бэй»

«Анахайм» — «Сиэтл» 3:4

«Сиэтл» второй раз за сезон выиграл после основного времени. Все благодаря победной шайбе форварда Джордана Эберле. Игрок забросил ее за 1 минуту и 42 секунды до конца третьего периода.

Для «Анахайма» это второе поражение подряд в нынешнем розыгрыше НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сиэтл» — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) Голы: Донато — 10 (Чарник, Гики), 2:00 — 0:1. Лундестрем — 10 (Сильферберг), 2:12 — 1:1. Данн — 6 (Гурд, Ярнкрок), 14:41 — 1:2. Лундестрем — 11 (Грант, Терри), 25:34 — 2:2. Ракелль — 11 (бол., Драйсдейл, Зеграс), 28:34 — 3:2. Донато — 11 (Гурд), 33:35 — 3:3. Эберле — 13 (Шиэн, Джиордано), 58:18 — 3:4Вратари: Гибсон (59:07) — ДриджерШтраф: 11 — 11Броски: 27 (11+11+5) — 27 (6+15+6)