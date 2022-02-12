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    Прервет ли «Эдмонтон» серию неудачных матчей?

    «Эдмонтон» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч НХЛ 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Айлендерс»
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    Эвандер Кейн
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 12 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    В 44 поединках канадская команда смогла завоевать 49 очков, что делает ее пятой в таблице Тихоокеанского дивизиона. От четверки лидеров «нефтяники» отстают на 5 пунктов.

    В конце января «Эдмонтону» удалось провести 4-матчевую беспроигрышную серию, в ходе которой он победил «Калгари» (5:3), «Ванкувер» (3:2 ОТ), «Нэшвилл» (3:2 Б) и «Монреаль» (7:2).

    После выноса «Канадиенс» команда Дэйва Типпетта трижды в четырех встречах потеряла очки. В первой неудачной игре «Ойлерз» не смогли дожать в овертайме «Оттаву» (2:3 ОТ).

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    Затем была победа над «Вашингтоном» в столице Штатов (5:3). А по возвращении на родину «Эдмонтон» потерпел два крупных поражения. Уступили «нефтяники» «Вегасу» (0:4) и «Чикаго» (1:4).

    «Айлендерс»

    Бригада из Юниондейла провела в чемпионате 40 матчей и заполучила 40 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона она закрепилась на шестом месте с 19-очковым отставанием от плей-офф.

    С 22 января по 3 февраля «Айлендерс» скатали 7-матчевую домашнюю серию, но только в трех встречах на «UBS Арене» «островитянам» удалось победить. В первом успешном поединке они уничтожили «Аризону» (4:0).

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    • Затем команда Барри Троца не справилась с «Торонто» (1:3), а после победы над «Филадельфией» (3:4) — осталась без очков в играх с «Лос-Анджелесом» (2:3) и «Миннесотой» (3:4).

    Еще одну домашнюю победу «Айлс» организовали в зарубе с «Оттавой» (4:1), после которой они уступили «Кракену» (0:3). В первом за долгий период гостевом матче «Айлендерс» прихлопнули «Ванкувер» (6:3).

    Коэффициенты

    На «Эдмонтон» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.18, на «Айлендерс» можно поставить за 2.88, а на ничью — за 4.56.

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    Прогноз

    Вернувшись на лед после небольшой паузы, «Ойлерз» провалили две встречи, пропустив по 4 шайбы в каждой. Но если «Эдмонтон» хочет продолжить бороться за плей-офф, ему пора просыпаться и начинать вновь брать очки. Во встрече с турнирно немотивированными «Айлендерс» канадцы попытаются это сделать.

    Ставка

    Дома подопечные Типпета выложатся на максимум, чтобы захватить 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит с форой -1 за 2.39.

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    «Эдмонтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на хоккей. Прервет ли «Эдмонтон» серию неудачных матчей?
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