НХЛ. «Калгари» разгромил «Вегас», «Эдмонтон» проиграл «Чикаго»

«Филадельфия» — «Детройт» 3:6

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владислав Наместников, ставшая для него 13-й в текущем сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Детройт» — 3:6 (2:2, 1:2, 0:2) Голы: Ларкин — 24 (бол., Раймонд, Зайдер), 2:43 — 0:1. Рэтклифф — 1 (Макьюэн, Силер), 3:03 — 1:1. Раймонд — 12 (Гронек, Ларкин), 6:02 — 1:2. Санхейм — 3 (Жиру, Линдблом), 6:26 — 2:2. Сутер — 11 (Фаббри, Бертуцци), 26:12 — 2:3. Фаббри — 13 (Сутер, Зайдер), 31:00 — 2:4. Лотон — 8 (Конекны, Силер), 31:21 — 3:4. Д. Смит — 4 (Велено, Линдстрем), 48:46 — 3:5. Наместников — 13 (п.в., Ганье), 59:05 — 3:6Вратари: Харт (56:24 — 59:05) — НедельковичШтраф: 6-10Броски: 24 (11+8+5) — 34 (15+11+8)

«Филадельфия» — «Детройт» 3:6

«Эдмонтон» — «Чикаго» 1:4

«Блэкхокс» прервали неудачную серию из, состоящую из трех матчей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Чикаго» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Голы: Дебринкэт — 27 (бол., Кейн, Строум), 1:44 — 0:1. Хагель — 14 (Дебринкэт, Дак), 2:47 — 0:2. Драйзайтль — 33 (бол., Кейн, Макдэвид), 26:03 — 1:2. Строум — 8 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 41:08 — 1:3. Дак — 7 (Хагель, Маккейб), 49:36 — 1:4Вратари: Смит — ФлериШтраф: 8-8Броски: 41 (13+20+8) — 30 (12+6+12)

«Эдмонтон» — «Чикаго» 1:4

«Даллас» — «Нэшвилл» 4:3

В составе проигравшей команды автором одного из голов стал российский нападающий Яков Тренин. У победителей российские нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нэшвилл» — 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) Голы: Робертсон — 18 (бол., Клингберг, Хинтц), 8:58 — 1:0. Толванен — 7 (Экхольм, Каррье), 14:41 — 1:1. Робертсон — 19 (бол., Клингберг, Линделл), 36:18 — 2:1. Дюшен — 22 (Йоси, Форсберг), 36:37 — 2:2. Хинтц — 21 (Сутер), 37:59 — 3:2. Тренин — 11 (Жанно, Йоси), 39:51 — 3:3. Гленденинг — 7 (Раффль), 43:24 — 4:3Вратари: Эттингер — Сарос (57:45 — 57:51, 57:54 — 58:32, 58:59 — 59:26, 59:43)Штраф: 10-14Броски: 27 (5+12+10) — 23 (5+9+9)

«Нэшвилл» идет на втором месте в Западаной конференции, а «Даллас» — на девятом.

«Даллас» — «Нэшвилл» 4:3

«Калгари» — «Вегас» 6:0

В составе «Флэймз» дублем отличился Эндрю Манджапане. Никита Задоров отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Вегас» — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) Голы: Годро — 19 (Ткачак, Гудбрэнсон), 5:03 — 1:0. Баклунд — 7 (Хэнифин, Шилингтон), 12:24 — 2:0. Линдхольм — 16 (Ткачак, Танев), 15:06 — 3:0. Манджапане — 21 (Баклунд, Коулмэн), 26:57 — 4:0. Ткачак — 21 (Баклунд, Задоров), 43:09 — 5:0. Манджапане — 22 (бол., Баклунд, Хэнифин), 55:44 — 6:0Вратари: Маркстрем — ЛенерШтраф: 4-4Броски: 33 (14+11+8) — 28 (5+10+13)

«Калгари» одержал четвертую победу подряд и прервал серию «Вегаса» из трех побед.

«Калгари» — «Вегас» 6:0

«Сиэтл» — «Аризона» 2:5

В составе «Койотс» защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Аризона» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) Голы: Кессел — 6 (Мозер), 4:07 — 0:1. Шмальц — 6 (Гальченюк, Любушкин), 34:51 — 0:2. Блэкуэлл — 5 (Гурд), 40:16 — 1:2. Строльман — 3 (Дзингел, Эрикссон), 41:52 — 1:3. Ярнкрок — 8 (Гурд, Веннберг), 55:52 — 2:3. Гальченюк — 3 (п.в., Кессел), 58:23 — 2:4. Шмальц — 7 (п.в., Келлер), 59:00 — 2:5Вратари: Грубауэр (57:56 — 58:23, 58:29 — 59:00) — ВеймелкаШтраф: 4-4Броски: 36 (15+9+12) — 27 (8+10+9)

«Аризона» занимает последнее место в Западной конференции, «Сиэтл» — на предпоследней строчке.

«Ванкувер» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:6

В составе «Кэнакс» российский форвард Василий Подколзин отметился результативной передачей. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 34 броска.

«Айлендерс» занимают 11-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» — на 12-й строчке Востока.