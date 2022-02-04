Россия
Перед Олимпиадой россиянки провели средненький по результату чемпионат мира, в ходе которого они добыли всего одну победу в группе, а после вылета на стадии 1/4 — дважды обыграли соперниц во встречах за 5-8 места.
На мировом первенстве Россия играла под руководством тренера Евгения Бобарико, который везет спортсменок и в Пекин. А если вспомнить о прошлых Играх, на них команда с другим специалистом закончила соревнование четвертой.
В преддверии Олимпиады у женской сборной имелись проблемы, связанные с COVID и самоизоляцией, из-за которых допуск к тренировкам она получила лишь 2 февраля.
Более того, на днях стало известно, что Илона Маркова не примет участие на Играх из-за ковида, а 03.02 к команде присоединятся вратарь Валерия Меркушева и защитник Мария Баталова.
Швейцария
В дебютной встрече на Олимпиаде в Пекине сборной Швейцарии не повезло попасть на команду Канады, которая считается одной из основных претенденток на золотые медали.
Встреча с североамериканскими соперницами закончилась для Швейцарии убийством (1:12). В этой игре подопечные Колина Маллера нанесли всего 15 ударов за час, в то время как канадки стрельнули 70 бросками в створ.
Единственную шайбу в составе Швейцарии забросила Лара Штальдер, реализовав большинство в третьем периоде. Правда к тому времени команда Маллера уже горела 0:9.
На прошлой Олимпиаде Швейцария заняла пятое место, обыграв в последнем матче Японию (1:0). В преддверии Игр в Пекине подопечные Маллера оформили две победы в трех контрольных встречах.
Коэффициенты
На победу России в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.53, ничья оценивается в 4.60, а победа Швейцарии — в 5.25.
Прогноз
Между собой эти команды пересекались дважды в прошлом году. На групповой стадии ЧМ россиянки выиграли с комфортной разницей в счете — 3:1, а в четвертьфинале уже Швейцария оказалась сильнее — 3:2 ОТ.
На «Национальном стадионе» сойдутся равные соперницы. Однако незадолго до начала Олимпиады
Ставка
Конечно, мы верим в Россию и надеемся на ее спортивный успех, но, кажется, она на сегодня не в состоянии затащить поединок с жирным гандикапом. Поэтому наши прогноз и ставка — Швейцария победит с форой +1.5 за 1.94.