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    Россиянки не смогут обыграть команду Швейцарии крупно?

    Россия — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 1.94) на хоккей, женский турнир Олимпиады, 4 февраля 2022 года

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    Женская сборная России на тренировке
    В матче группового этапа ОИ-2022 женская сборная России сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 4 февраля. Начало встречи — в 07:10 мск. Россия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Женщины. Группа A 04 Февраля 2022 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 07:10 Швейцария Швейцария
  • Берн
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    Россия

    Перед Олимпиадой россиянки провели средненький по результату чемпионат мира, в ходе которого они добыли всего одну победу в группе, а после вылета на стадии 1/4 — дважды обыграли соперниц во встречах за 5-8 места.

    На мировом первенстве Россия играла под руководством тренера Евгения Бобарико, который везет спортсменок и в Пекин. А если вспомнить о прошлых Играх, на них команда с другим специалистом закончила соревнование четвертой.

    В преддверии Олимпиады у женской сборной имелись проблемы, связанные с COVID и самоизоляцией, из-за которых допуск к тренировкам она получила лишь 2 февраля.

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    Более того, на днях стало известно, что Илона Маркова не примет участие на Играх из-за ковида, а 03.02 к команде присоединятся вратарь Валерия Меркушева и защитник Мария Баталова.

    Швейцария

    В дебютной встрече на Олимпиаде в Пекине сборной Швейцарии не повезло попасть на команду Канады, которая считается одной из основных претенденток на золотые медали.

    Встреча с североамериканскими соперницами закончилась для Швейцарии убийством (1:12). В этой игре подопечные Колина Маллера нанесли всего 15 ударов за час, в то время как канадки стрельнули 70 бросками в створ.

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    • Единственную шайбу в составе Швейцарии забросила Лара Штальдер, реализовав большинство в третьем периоде. Правда к тому времени команда Маллера уже горела 0:9.

    На прошлой Олимпиаде Швейцария заняла пятое место, обыграв в последнем матче Японию (1:0). В преддверии Игр в Пекине подопечные Маллера оформили две победы в трех контрольных встречах.

    Коэффициенты

    На победу России в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.53, ничья оценивается в 4.60, а победа Швейцарии — в 5.25.

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    Прогноз

    Между собой эти команды пересекались дважды в прошлом году. На групповой стадии ЧМ россиянки выиграли с комфортной разницей в счете — 3:1, а в четвертьфинале уже Швейцария оказалась сильнее — 3:2 ОТ.

    На «Национальном стадионе» сойдутся равные соперницы. Однако незадолго до начала Олимпиады российская сборная столкнулась с рядом проблем, которые могут негативно повлиять на исход ее дебютного матча.

    Ставка

    Конечно, мы верим в Россию и надеемся на ее спортивный успех, но, кажется, она на сегодня не в состоянии затащить поединок с жирным гандикапом. Поэтому наши прогноз и ставка — Швейцария победит с форой +1.5 за 1.94.

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    Россия — Швейцария: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 04.02.2022. Прогнозы на хоккей. Россиянки не смогут обыграть команду Швейцарии крупно?
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