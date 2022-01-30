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    «Тампа-Бэй» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч НХЛ 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Вегас»
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    Матьё Джозеф
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Амали Арене» 30 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Января 2022 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Вегас Вегас
  • НХЛ
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    «Тампа-Бэй»

    В 44 играх «молниям» удалось забрать себе 63 балла, чего достаточно для второго места в зачете Атлантического дивизиона. От «Флориды» «Болтс» пока отстают на 2 пункта.

    В период с 12 по 19 января «Тампа-Бэй» провела хорошую серию из четырех побед, во время которых она ни разу не покидала площадку хотя бы без трех заброшенных шайб.

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Вегас

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 3.25
  • Ставка
    •

    В упомянутом отрезке подопечные Джона Купера переиграли «Баффало» (6:1), «Ванкувер» (4:2), «Даллас» (3:1) и «Лос-Анджелес» (6:4), после чего весь заряд энергии «Тампы» сжег «Анахайм» (1:5).

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    Опомнившись от крупного поражения, «Болтс» принялись формировать новую серию побед. Сперва в Калифорнии они уничтожили «Сан-Хосе» (7:1), а затем на «Амали Арене» — взяли верх над «Нью-Джерси» (3:2).

    «Вегас»

    Ребята из Лас-Вегаса в своих 44 поединках смогли примагнитить 53 очка, что делает клуб из Невады первым в Тихоокеанском дивизионе. От конкурентов по таблице он оторвался на 1 балл.

    На данном этапе чемпионата «Вегас» находится не в лучшем состоянии. В пяти поединках из семи предыдущих «Голден Найтс» проиграли. При этом три подряд поражения команда пережила на родной арене.

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    • При поддержке домашней публики подопечные Питера Дебура уступили «Чикаго» (1:2), «Торонто» (3:4 Б) и «Питтсбургу» (3:5). После трех провалов «рыцари» смогли выбить победы над «Монреалем» (4:3 ОТ) и «Вашингтоном» (1:0).

    Однако пара успешных матчей не стала решением накопленных проблем. В следующих поединках «Вегас» снова растранжирил очки, проиграв «Каролине» (3:4 ОТ) и «Флориде» (1:4).

    Коэффициенты

    В этом матче на «Тампу-Бэй» букмекеры дают коэффициент 1.96, ничья оценивается в 4.78, а победа «Вегаса» — в 3.24.

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    Прогноз

    Перед матчем с «Вегасом» «Тампа» оформила пару побед, в то время как «Голден Найтс» опять теряют очки. В очном поединке команда Купера по делу считается фаворитом, способным прихлопнуть непростых соперников из Невады.

    Ставка

    От встречи на «Амали Арене» ждем триумфа хозяев, которые должны справиться с «Вегасом» не хуже, чем их конкуренты из Флориды. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.20.

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    «Тампа-Бэй» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на хоккей. Серия без осечек «Тампы-Бэй» дойдет до трех матчей?
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