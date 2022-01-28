НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Коламбусу», «Тампа» выиграла у «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес» 2:3

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Голы: Байфилд — 1 (Атанасиу, Браун), 17:05 — 0:1. Атанасиу — 4 (Браун, Даути), 39:54 — 0:2. Барзал — 9 (Нельсон, Бэйли), 57:56 — 1:2. Кемпе — 18 (п.в., Копитар, Мур), 59:24 — 1:3. Сизикас — 3 (Мартин, Клаттербак), 59:40 — 2:3Вратари: Варламов (57:28 — 57:56, 58:15 — 59:24, 59:40) — ПетерсенШтраф: 2-2Броски: 25 (3+13+9) — 30 (9+11+10)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес» 2:3

«Питтсбург» — «Сиэтл» 1:2 ОТ

У проигравших отличился россиянин Евгений Малкин, забросивший четвертую шайбу в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Сиэтл» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Малкин — 4 (бол., Летанг, Раст), 48:41 — 1:0. Маккэн — 17 (Данн, Юханссон), 56:04 — 1:1. Ларссон — 4 (Веннберг, Ярнкрок), 61:17 — 1:2Вратари: Джерри (47:19 — 47:23, 61:17) — Грубауэр (61:17)Штраф: 4-4Броски: 24 (11+9+4+0) — 29 (7+2+18+2)

«Питтсбург» — «Сиэтл» 1:2 ОТ

«Флорида» — «Вегас» 4:1

У победителей дубль сделал Сэм Беннетт. Голкипер Сергей Бобровский провел матч в запасе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вегас» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Уайтклауд — 6 (Янмарк, Теодор), 7:51 — 0:1. Барков — 19 (мен., Лунделл), 19:31 — 1:1. Беннетт — 19, 21:18 — 2:1. Марчмент — 5 (п.в.), 59:06 — 3:1. Беннетт — 20 (п.в., Юбердо, Барков), 59:31 — 4:1Вратари: Найт (22:05 — 22:12) — Ленер (58:47 — 59:06, 59:11 — 59:31)Штраф: 6-4Броски: Найт (22:05 — 22:12) — Ленер (58:47 — 59:06, 59:11 — 59:31)

«Флорида» — «Вегас» 4:1

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 3:2

Форвард «молний» Никита Кучеров не играл, так как ранее попал в ковид-протокол НХЛ. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 бросок из 33. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Голы: Сиверсон — 6 (бол., Братт), 4:33 — 0:1. Киллорн — 14 (бол., Хедман, Стэмкос), 21:46 — 1:1. Жозеф — 8 (мен.), 34:16 — 2:1. Хьюз — 11 (Братт, Сиверсон), 50:55 — 2:2. Чирелли — 12 (Пойнт, Палат), 51:55 — 3:2Вратари: Василевский — Гиллис (31:49 — 32:21, 57:55)Штраф: 6-2Броски: 35 (18+11+6) — 33 (12+14+7)

«Тампа» выиграла шестой матч из последних семи.

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 3:2

«Оттава» — «Каролина» 2:3 Б

Победный буллит реализовал Андрей Свечников. «Харрикейнз» одержали вторую победу подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Каролина» — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Степан — 6 (Шей, Котканиеми), 22:31 — 0:1. Пол — 7, 24:31 — 1:1. Форментон — 9 (Мете, Годетт), 45:50 — 2:1. Нидеррайтер — 13 (Слэвин, Трочек), 56:38 — 2:2Победный буллит: СвечниковВратари: Мюррей (65:00) — Андерсен (65:00)Штраф: 4-4Броски: 39 (7+20+9+3) — 29 (15+6+7+1)

«Оттава» — «Каролина» 2:3 Б

«Монреаль» — «Анахайм» 4:5

«Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Анахайм» — 4:5 (0:3, 2:2, 2:0) Голы: Кэррик — 9 (Стил, Робинсон), 8:14 — 0:1. Фаулер — 6 (бол., Терри, Шаттенкирк), 15:12 — 0:2. Терри — 24 (бол., Фаулер, Шаттенкирк), 17:06 — 0:3. Эванс — 5 (Питлик, Андерсон), 21:15 — 1:3. Зеграс — 11 (Сильферберг, Бенуа), 21:25 — 1:4. Лехконен — 6 (бол., Хоффман, Тоффоли), 29:54 — 2:4. Зеграс — 12 (Терри, Драйсдейл), 34:04 — 2:5. Эванс — 6 (Питлик), 41:24 — 3:5. Дофен — 2 (буллит), 54:02 — 4:5Вратари: Примо (Монтембо, 20:00, 57:55) — СтоларзШтраф: 8-4Броски: 40 (16+12+12) — 24 (9+5+10)

«Монреаль» — «Анахайм» 4:5

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:3

В составе проигравших один из голов забил Артемий Панарин. Также он отдал две голевые передачи, набрав в сумме 3 (1+2) очка. Голкипер Александр Георгиев отразил 14 бросков из 18.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Рейнджерс» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) Голы: Панарин — 12 (Фокс, Линдгрен), 1:29 — 0:1. Гудроу — 9 (Шнайдер, Панарин), 4:44 — 0:2. Нюквист — 11 (Лайне, Дженнер), 5:49 — 1:2. Дженнер — 17 (бол., Веренски, Бьоркстранд), 7:28 — 2:2. Керали — 7 (Доми, Веренски), 26:18 — 3:2. Дженнер — 18 (Лайне), 32:27 — 4:2. Зибанежад — 16 (бол., Панарин, Шнайдер), 47:12 — 4:3. Керали — 8 (п.в., Веренски, Дженнер), 57:46 — 5:3Вратари: Корписало — Георгиев (45:36 — 45:55, 57:30 — 57:46, 58:19)Штраф: 6-4Броски: 19 (5+11+3) — 36 (8+8+20)

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:3

«Виннипег» — «Ванкувер» 1:5

У победителей хет-трик сделал Джей Ти Миллер. «Джетс» потерпели шестое поражение кряду. «Кэнакс» прервали трехматчевую серию поражений.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Ванкувер» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Голы: Миллер — 13 (бол., Бесер, Петтерссон), 13:23 — 0:1. Копп — 12 (Уилер, Дюбуа), 15:32 — 1:1. Миллер — 14 (Бесер, Шенн), 25:25 — 1:2. Миллер — 15 (Экман-Ларссон, Шенн), 32:55 — 1:3. Бесер — 11 (бол., Миллер, Хьюз), 41:08 — 1:4. Петтерссон — 11 (Майерс, Хант), 54:00 — 1:5Вратари: Хеллибак (27:42 — 27:45) — МартинШтраф: 9-11Броски: 34 (10+15+9) — 33 (14+14+5)

«Виннипег» — «Ванкувер» 1:5

«Сент-Луис» — «Калгари» 5:1

За победителей дубль сделал Брэндон Саад. Владимир Тарасенко отдал голевую передачу и закончил матч с коэффициентом полезности «+1». Российские нападающие «Блюз» Иван Барбашев и Павел Бучневич очков не набрали. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности «-3».

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Калгари» — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) Голы: Саад — 14 (Шенн, Крюг), 6:15 — 1:0. Баклунд — 6 (Манджапане), 10:34 — 1:1. Шенн — 10 (Миккола), 13:59 — 2:1. Саад — 15, 29:57 — 3:1. Кайру — 17 (Томас, Сканделла), 44:10 — 4:1. О`Райлли — 10 (бол., Саад, Тарасенко), 58:59 — 5:1Вратари: Хуссо (54:17 — 54:44) — МаркстремШтраф: 8-10Броски: 28 (11+10+7) — 29 (6+15+8)

«Сент-Луис» — «Калгари» 5:1

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» 3:2 Б

Автором победного буллита стал нападающий Коннор Макдэвид.

«Нэшвилл» идет на втором месте в Западной конференции. «Эдмонтон» располагается на 11-й строчке.