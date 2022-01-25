«Миннесота»
В 37 встречах «Минни» завоевала 51 балл, благодаря чему она закрепила за собой четвертое место в рейтинге Центрального дивизиона. Пятый «Даллас» «дикари» держат на расстоянии в 9 пунктов.
После неожиданной серии поражений «Миннесоте» удалось прийти в себя и выбить пять побед в шести поединках. Возвращаться на прежний уровень «дикари» начали в гостевой игре с «Бостоном» (3:2).
Коэффициенты матча Миннесота — Монреаль
Еще 4 балла подопечные Дина Эвансона зацепили дома, где переиграли «Вашингтон» (3:2 Б) и вынесли «Анахайм» (7:3). А в следующем матче, прошедшем в Денвере, «дикарям» немного не хватило для победы над «Колорадо» (3:4 Б).
Следующим пунктом назначения был Иллинойс. В «Юнайтед Центре» «Миннесота» уничтожила «Чикаго» (5:1). Затем команды переехали в «Эксел Энерджи Центр», где «Минни» снова оказалась сильнее (4:3 ОТ).
«Монреаль»
Прошлогодние финалисты Кубка Стэнли смогли насобирать всего 23 очка в 40 встречах. В списке Атлантического дивизиона канадская команда занимает последнее место.
В период с 29 декабря по 17 января «Монреаль» потерпел шесть подряд поражений. В пяти поединках мертвая оборона «трехцветных» позволила соперниками забить по 4+ гола.
Прервалась затянувшаяся полоса неудач 19 января. В тот вечер парни Доминика Дюшарма встретились с «Далласом». На территории «шерифов» канадские гости оказались сильнее (5:3).
После редкой в текущем сезоне победы «Монреаль» снова дважды оступился. В Неваде «Хабс» слились «Вегасу» (3:4 ОТ), а в Денвере — не смогли справиться с «Колорадо» (2:3 ОТ).
Коэффициенты
В предстоящем матче букмекеры дают на победу «Миннесоты» коэффициент 1.57. Победу «Монреаля» можно затащить за 4.94, а ничью — за 5.40.
Прогноз
Помимо общего игрового кризиса, у «Монреаля» сейчас хватает травмированных хоккеистов, которые не поедут в Сент-Пол. Для «дикарей», вновь набравших неплохую форму, это хороший сигнал. На домашней площадке
Ставка
Ожидаем, что парни Эвансона быстро завладеют инициативой, чтобы в дальнейшем не париться о результате. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» выиграет первый период с коэффициентом 2.12.