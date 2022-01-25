В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 25 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 37 встречах «Минни» завоевала 51 балл, благодаря чему она закрепила за собой четвертое место в рейтинге Центрального дивизиона. Пятый «Даллас» «дикари» держат на расстоянии в 9 пунктов.

После неожиданной серии поражений «Миннесоте» удалось прийти в себя и выбить пять побед в шести поединках. Возвращаться на прежний уровень «дикари» начали в гостевой игре с «Бостоном» (3:2).

Коэффициенты матча Миннесота — Монреаль 1 1.53 X 5.20 2 4.90 Ставка

Еще 4 балла подопечные Дина Эвансона зацепили дома, где переиграли «Вашингтон» (3:2 Б) и вынесли «Анахайм» (7:3). А в следующем матче, прошедшем в Денвере, «дикарям» немного не хватило для победы над «Колорадо» (3:4 Б).

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Следующим пунктом назначения был Иллинойс. В «Юнайтед Центре» «Миннесота» уничтожила «Чикаго» (5:1). Затем команды переехали в «Эксел Энерджи Центр», где «Минни» снова оказалась сильнее (4:3 ОТ).

«Монреаль»

Прошлогодние финалисты Кубка Стэнли смогли насобирать всего 23 очка в 40 встречах. В списке Атлантического дивизиона канадская команда занимает последнее место.

В период с 29 декабря по 17 января «Монреаль» потерпел шесть подряд поражений. В пяти поединках мертвая оборона «трехцветных» позволила соперниками забить по 4+ гола.

Прервалась затянувшаяся полоса неудач 19 января. В тот вечер парни Доминика Дюшарма встретились с «Далласом». На территории «шерифов» канадские гости оказались сильнее (5:3).

После редкой в текущем сезоне победы «Монреаль» снова дважды оступился. В Неваде «Хабс» слились «Вегасу» (3:4 ОТ), а в Денвере — не смогли справиться с «Колорадо» (2:3 ОТ).

Коэффициенты

В предстоящем матче букмекеры дают на победу «Миннесоты» коэффициент 1.57. Победу «Монреаля» можно затащить за 4.94, а ничью — за 5.40.

Прогноз

Помимо общего игрового кризиса, у «Монреаля» сейчас хватает травмированных хоккеистов, которые не поедут в Сент-Пол. Для «дикарей», вновь набравших неплохую форму, это хороший сигнал. На домашней площадке «Минни» устроит разнос одному из слабейших на сегодня клубов НХЛ.

Ставка

Ожидаем, что парни Эвансона быстро завладеют инициативой, чтобы в дальнейшем не париться о результате. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» выиграет первый период с коэффициентом 2.12.