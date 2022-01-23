НХЛ. Дубль Овечкина, два очка Панарина и шайба Капризова

«Вашингтон» — «Оттава» 3:2 ОТ

В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин, победную шайбу забросил Никлас Бекстрем. В активе Евгения Кузнецова результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Оттава» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) Голы: Шабо — 2 (Уотсон, Пол), 1:22 — 0:1. Сэнфорд — 7 (Форментон), 26:07 — 0:2. Овечкин — 28 (ван Римсдайк, Кузнецов), 41:39 — 1:2. Овечкин — 29 (Бэкстрем), 49:43 — 2:2. Бэкстрем — 2, 61:13 — 3:2Вратари: Ванечек — МюррейШтраф: 4-4Броски: 33 (5+16+10+2) — 22 (3+10+9+0)

«Вашингтон» с 55 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Оттава» с 25 очками — на 15-й строчке.

«Вашингтон» — «Оттава» 3:2 ОТ

«Колорадо» — «Монреаль» 3:2 ОТ

В составе «Эвеланш» 2 (1+1) очка набрал Валерий Ничушкин, который сделал ассист на Габриэля Ландескуга в победной голе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Ньюхук — 9 (бол., Жирар, Тэйвз), 8:20 — 1:0. Ничушкин — 11 (бол., Жирар, Тэйвз), 28:57 — 2:0. Лехконен — 5 (Сузуки, Тоффоли), 38:17 — 2:1. Сузуки — 8 (бол., Дворак, Хоффман), 48:06 — 2:2. Ландескуг — 15 (Ничушкин, Тэйвз), 61:16 — 3:2Вратари: Кемпер — ПримоШтраф: 6-10Броски: 46 (23+11+9+3) — 30 (12+10+8+0)

«Колорадо» с 59 очками лидирует в Западной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке Востока.

«Колорадо» — «Монреаль» 3:2 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона» 7:3

В составе победителей хет-триком отметился Крис Крайдер, а Джейкоб Труба оформил дубль. Еще по голу забили Жюльен Готье и Артемий Панарин. Также на счету россиянина результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Аризона» — 7:3 (1:2, 4:1, 2:0) Голы: О`Брайен — 2 (Эрикссон, Гостисбеер), 2:29 — 0:1. Труба — 7 (Зибанежад, Крайдер), 3:15 — 1:1. Лэдд — 6 (Фишер, Нэш), 6:56 — 1:2. Келлер — 15 (Шмальц, Бойд), 27:01 — 1:3. Крайдер — 27 (мен., Труба, Зибанежад), 31:30 — 2:3. Готье — 3 (Хант, Руни), 35:26 — 3:3. Панарин — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 36:33 — 4:3. Крайдер — 28, 38:42 — 5:3. Труба — 8 (Миллер, Строум), 41:33 — 6:3. Крайдер — 29 (бол., Фокс, Панарин), 50:06 — 7:3Вратари: Шестеркин — Веймелка (Уэджвуд, 41:33)Штраф: 10-8Броски: 27 (4+12+11) — 29 (16+7+6)

«Рейнджерс» с 58 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Аризона» с 24 очками — на последней строчке Запада.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона» 7:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 1:3

Российский нападающий канадцев Илья Михеев очков не набрал. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 20 бросков из 23.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Торонто» — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) Голы: Марнер — 9 (мен., Райлли), 13:25 — 0:1. Паризе — 2 (Мэйфилд), 19:00 — 1:1. Энгвалль — 5, 19:59 — 1:2. Райлли — 5 (Нюландер, Керфут), 29:42 — 1:3Вратари: Варламов (57:54) — МразекШтраф: 4-6Броски: 28 (7+6+15) — 23 (9+10+4)

«Айлендерс» с 34 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 43 очками — на седьмой строчке.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто» 1:3

«Нью-Джерси» — «Каролина» 7:4

У «Дэвилз» дубль оформил Натан Бастиан. В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Андрей Свечников.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Каролина» — 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) Голы: Свечников — 14 (Трочек, Б. Смит), 2:20 — 0:1. Коул — 2 (Нечас, Свечников), 5:44 — 0:2. Бастиан — 7 (Грэйвс, Куокканен), 17:26 — 1:2. Бастиан — 8 (Грэйвс, Маклеод), 19:06 — 2:2. Лейво — 1 (Котканиеми, Деанджело), 23:25 — 2:3. Маклеод — 3 (Юнссон, Суббан), 28:47 — 3:3. Юнссон — 10 (Мерсер, Заха), 31:16 — 4:3. Шей — 6 (Степан, Лейво), 35:34 — 4:4. Братт — 11 (Шарангович, Грэйвс), 38:19 — 5:4. Хьюз — 10 (бол., Сиверсон, Хишир), 52:51 — 6:4. Заха — 10 (Мерсер, Юнссон), 53:55 — 7:4Вратари: Гиллис — ЛафонтенШтраф: 2-6Броски: 38 (13+11+14) — 32 (10+8+14)

«Каролина» с 56 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 35 очками — на 11-й строчке.

«Нью-Джерси» — «Каролина» 7:4

«Нэшвилл» — «Детройт» 4:1

В составе «Предаторз» 3 (2+1) очка набрал Мэтт Дюшен.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Голы: Казинс — 6 (бол., Томасино, Экхольм), 32:46 — 1:0. Дюшен — 18 (Форсберг, Теннисон), 34:21 — 2:0. Эрне — 4 (Бертуцци, Стаал), 38:51 — 2:1. Форсберг — 20 (Теннисон, Дюшен), 50:44 — 3:1. Дюшен — 19 (п.в.), 58:12 — 4:1Вратари: Сарос — Неделькович (56:08 — 58:12)Штраф: 22-18Броски: 25 (7+10+8) — 29 (9+7+13)

«Нэшвилл» с 55 очками занимает второе место в Западной конференции, «Детройт» с 42 очками — на девятой строчке Востока.

«Нэшвилл» — «Детройт» 4:1

«Миннесота» — «Чикаго» 4:3 ОТ

Автором победной шайбы стал Маркус Фолиньо. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов реализовал большинство в середине третьего периода и забросил 17-ю для себя шайбу в нынешнем сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0) Голы: Боргстрем — 3 (Густафссон), 9:51 — 0:1. Дебринкэт — 24 (бол., С. Джонс, Строум), 17:07 — 0:2. Эрикссон Эк — 12 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 19:30 — 1:2. Капризов — 17 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 50:45 — 2:2. Боргстрем — 4 (Энтвистл, Карпентер), 52:03 — 2:3. Фиала — 10 (Гринуэй, Голигоски), 57:56 — 3:3. Фолиньо — 16 (Гринуэй, Голигоски), 64:22 — 4:3Вратари: Кяхкенен — ЛанкиненШтраф: 4-12Броски: 44 (8+20+14+2) — 36 (17+9+8+2)

«Эдмонтон» — «Калгари» 5:3

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» 1:7