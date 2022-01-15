В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Болл Арене» 15 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В 33 матчах чемпионата клубу из Денвера удалось захватить 47 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на втором месте, обгоняя по дополнительным показателям «Сент-Луис».

В январе «Колорадо» провел шесть матчей и одержал пять побед. Все пять поединков, в которых «альпинисты» вынесли соперников, прошли одной серией. Стартовала удачная цепочка с домашней игры против «Анахайма» (4:2).

На следующую встречу «Колорадо» сгонял в Иллинойс, где вырвал очки у «Чикаго» (4:3 ОТ). Остальные матчи победной серии команда Джареда Беднара провела на «Болл Арене».

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На своей территории «Эвс» переиграли «Виннипег» (7:1), «Торонто» (5:4 ОТ) и «Сиэтл» (4:3). А вот за пределами родного штата «Колорадо» оступился в противостоянии с «Нэшвиллом» (4:5 ОТ).

«Аризона»

Хоккеисты из Глендейла заработали всего 19 очков в 34 встречах. В зачете Центрального дивизиона они безнадежно застряли на восьмой позиции. От предпоследней команды «койоты» успели отстать на 12 пунктов.

Последняя выездная игра «Аризоны» состоялась еще в прошлом году. Тогда «Йотис» отправились в Калифорнию, где устроили кровавое месиво с «Сан-Хосе». В «САП Центре» гости были нокаутированы лишь в серии буллитов (7:8 Б).

В новом году команда Андре Туриньи провела четыре матча. Все они прошли в Финиксе. На родной для себя территории «койоты» победили дважды, но стартовала домашняя серия с поражения в битве с «Виннипегом» (1:3).

Одну из двух побед «Аризона» смогла затащить в зарубе с «Чикаго» (6:4). Позже случилась потеря очков в матче с «Нэшвиллом» (2:4), а в последней игре «Йотис» неожиданно оставили без баллов «Торонто» (2:1).

Коэффициенты

Победу «Колорадо» в этой игре букмекеры видят за 1.46, на ничью они предлагают зарядить за 5.90, а на победу «Аризоны» — за 5.80.

Прогноз

Безусловно, у «Аризоны» в игре с набравшим ход «Колорадо» шансов на успех практически не будет. Со всеми ее игровыми и кадровыми проблемами она не станет излишне лезть вперед и нарываться на опасные ответы «Эвеланш».

Скорее всего, «Койотис» просто попытаются сыграть надежнее у своих ворот и огрызнуться в подходящие моменты.

Ставка

«Колорадо» готов вырвать победу, однако «Аризона» не будет разгромлена. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.08.