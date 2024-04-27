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    «Сороки» не пощадят аутсайдера

    «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 1.93) и прогноз на чемпионат Англии 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Александр Исак
    27 апреля в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2024 года
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: сейчас подопечные Эдди Хау занимают седьмое место в таблице чемпионата Англии с 50 очками, заметно подтянувшись в последних турах вверх.

    Последние матчи: в предыдущей игре «Ньюкасл» уступил в гостях со счетом 0:2. «Сороки» неожиданно слабо выглядели и уступили абсолютно по делу, пропустив после перерыва оба мяча.

    Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Ранее команда на своем поле неожиданно разгромила «Тоттенхэм» со счетом 4:0, а до этого взяла три очка на выезде против «Фулхэма» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: по-прежнему у команды переполнен лазарет, там находятся Уиллок, Таргетт, Триппьер, Альмирон, Ласкеллес, Майли, Ботман, Жоэлитон, Поуп.

    Состояние команды: на протяжении всего сезона «Ньюкасл» преследует череда травм, иногда на лавке у Эдди Хау сидели сплошные дублеры, что создавало много проблем при игре на два фронта. Тем не менее, ему удается держаться на плаву и претендовать на еврокубки, а ситуация с травмированными стала чуть получше.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: команда уже в этом туре официально может официально опустится в Чемпионшип. Сейчас в таблице АПЛ у «Шеффилд Юнайтед» 16 очков и последнее место.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре подопечные Криса Уайлдера были близки к тому, чтобы отобрать очки у «Манчестер Юнайтед», но немного не дотерпели в концовке, пропустив два мяча. За «ШЮ» отличились Джейден Богл и Бен Бреретон Диас.

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    Ранее было разгромное поражение на своем поле от «Бернли» (1:4) и от «Брентфорда» (0:2).

    Не сыграют: у команды немало травмированных: Маккейти, Робинсон, Дэвис, Брюстер, Макберни, Бальдок.

    Состояние команды: весь сезон «Шеффилд Юнайтед» выглядит гораздо слабее своих конкурентов и по делу вылетает из АПЛ. У команды отсутствует поставленная игра, как, например, у «Лутона» с похожим по силе составом, продолжающимся цепляться за АПЛ из последних сил.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ньюкасл» уничтожил «ШЮ» на выезде со счетом 8:0

    • «Ньюкасл» выиграл 3 из 5 последних матчей в АПЛ

    • «Шеффилд Юнайтед» в пяти последних турах взял всего одно очко

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ньюкасла» дают 1,24, а на «Шеффилд Юнайтед» — 11,5. Ничью букмекеры предлагают забрать за 7,60.

    Тотал меньше 3,5 и тотал больше 3,5 идут по равной линии за 1,93.

    Прогноз: гостям для сохранения прописки в АПЛ нужна только победа, поэтому они не будут отсиживаться в обороне, а будут идти в атаку. «Ньюкасл» также проповедует атакующий стиль игры и имеет довольно слабую оборону. Голы тут должны быть в изобилии.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 1,93.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что «Ньюкасл» забьет 4 и более голов.

    Ставка: индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 3,5 за 2,90.

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    Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. «Сороки» не пощадят аутсайдера
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