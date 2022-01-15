В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «PNC-Арене» 15 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Каролина» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

После 34 матчей на счету «Харрикейнз» лежат 50 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда опустилась на второе место, отдав лидерство «Рейнджерс».

Еще неделю назад «Каролина» выносила всех, кто был обречен наткнуться на нее в календаре. Победная серия «Кейнс» продлилась пять матчей, а началась с поединка против «Детройта» (5:3).

Забыв о «Ред Уингз», парни Рода Бриндамора переиграли «Монреаль» (4:0), а затем в Огайо грохнули «Коламбус» (7:4). В следующем матче, прошедшем на «PNC-Арене», «ураганы» разобрались с «Калгари» (6:3).

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Победную серию «Каролины» украла «Флорида» в игре 9 января (3:4 Б). А в последнем поединке коллектив Рода Бриндамора пережил издевательства от «Коламбуса» (0:6).

«Ванкувер»

Канадская команда провела 36 матчей, после которых в ее копилка пополнилась 35 очками. В зачете Тихоокеанского дивизиона «Кэнакс» занимают седьмое место и смотрят на плей-офф с дистанции в 6 баллов.

С 7 по 30 декабря «Ванкувер» выдал беспроигрышную серию, прожившую семь матчей. Завершилась она камбэком в поединке с «Анахаймом» в Калифорнии (2:1 ОТ).

После встречи с «утятами» парни Брюса Будро сбавили обороты и потерпели три поражения в четырех матчах. В одном из неудачных поединков «киты» не выдержали буллитной войны с «Лос-Анджелесом» (1:2 Б).

В другой игре «Ванкувер» не оставил шансов «Сиэтлу» (5:2), а в паре последних матчей канадская команда не смогла справиться ни с «Флоридой» (2:5), ни с «Тампой-Бэй» (2:4).

Коэффициенты

Поставить на победу «Каролины» можно за 1.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу «Ванкувера» — 4.02.

Прогноз

В двух домашних матчах кряду «Каролину» обломали. Если в первой игре она рубилась с серьезными соперниками и уступила только в овертайме, то во второй встрече было одностороннее унижение от середняка.

Больше терпеть подобного «Кейнс» не станут. В зарубе с еще одним средненьким клубом нынешнего сезона хозяева не пожалеют чужаков .

Ставка

Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 1.90.