НХЛ. «Коламбус» благодаря дублю Чинахова разгромил «Каролину», «Тампа» одолела «Ванкувер»

«Бостон» — «Филадельфия» 3:2

В составе победителей хет-трик сделал Давид Пастрняк. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Филадельфия» — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) Голы: Пастрняк — 14 (Хаула, Холл), 1:51 — 1:0. Пастрняк — 15 (бол., Маршан, Макэвой), 5:27 — 2:0. Аткинсон — 15 (бол., Проворов, Яндл), 28:02 — 2:1. Фараби — 11 (Аткинсон, Яндл), 35:00 — 2:2. Пастрняк — 16 (бол., Макэвой), 36:45 — 3:2Вратари: Раск (3:44 — 4:04) — Харт (56:11)Штраф: 17-17Броски: 36 (12+17+7) — 27 (6+9+12)

«Бостон» добыл четвертую победу подряд, «Филадельфия» потерпела шестое кряду поражение.

«Бостон» — «Филадельфия» 3:2

«Каролина» — «Коламбус» 0:6

Дубль на свой счет записал россиянин Егор Чинахов. Защитник Владислав Гавриков отдал голевую передачу. Вратарь «Блю Джекетс» Элвис Мерзликинс отразил 31 бросок по своим воротам, оформив шатааут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Коламбус» — 0:6 (0:1, 0:1, 0:4) Голы: Бемстрем — 1 (Рословик, Бин), 8:43 — 0:1. Чинахов — 3 (Гавриков, Робинсон), 31:56 — 0:2. Лайне — 5 (Дженнер), 44:26 — 0:3. Чинахов — 4 (Робинсон, Керали), 45:03 — 0:4. Силлинджер — 6 (Бьоркстранд, Бин), 45:33 — 0:5. Рословик — 6 (Тексье, Бемстрем), 54:26 — 0:6Вратари: Андерсен (Лафонтен, 45:03) — МерзликинсШтраф: 16-6Броски: 31 (10+9+12) — 35 (18+9+8)

«Каролина» — «Коламбус» 0:6

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 4:2

Форвард «молний» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 26.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) Голы: Стэмкос — 18 (бол., Хедман, Кучеров), 3:16 — 1:0. Хаймор — 1 (Мотт), 12:05 — 1:1. Чирелли — 11 (Киллорн, Чернак), 19:39 — 2:1. Катчук — 2 (Колтон), 51:24 — 3:1. Мотт — 4 (Ламмикко, Хаймор), 55:46 — 3:2. Пойнт — 14 (п.в., Белльмар, Кучеров), 58:44 — 4:2Вратари: Василевский (2:34 — 2:37) — Демко (57:33 — 58:44)Штраф: 10-8Броски: 21 (8+5+8) — 26 (13+4+9)

«Тампа» лидирует в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 13-й строчке в Западной конференции.

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» 4:2

«Детройт» — «Виннипег» 0:3

Дубль в составе победителей сделал Эндрю Копп, еще одну шайбу забросил Кайл Коннор. Российский нападающий Евгений Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Виннипег» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Копп — 9 (Свечников, Самберг), 5:41 — 0:1. Копп — 10 (Коннор, Шмидт), 31:07 — 0:2. Коннор — 20 (мен., п.в.), 57:29 — 0:3Вратари: Неделькович (55:31 — 57:29) — ХеллибакШтраф: 6-14Броски: 33 (9+7+17) — 32 (10+10+12)

«Детройт» — «Виннипег» 0:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» 3:2

Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд. Российский голкипер «Айлендерс» отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Шарангович — 8 (Суббан, Уайт), 9:43 — 0:1. Бэйли — 2 (бол., Паризе, Бовилье), 18:59 — 1:1. Пелек — 1 (Паризе, Беллоуз), 29:22 — 2:1. Бастиан — 6 (бол., Смит, Хишир), 50:25 — 2:2. Барзал — 7 (Бэйли, Мэйфилд), 55:07 — 3:2Вратари: Сорокин — Гиллис (47:45 — 47:47, 57:43)Штраф: 10-12Броски: 25 (14+5+6) — 32 (14+6+12)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» 3:2

«Нэшвилл» — «Баффало» 1:4

«Предаторз» потерпели первое поражение после пяти побед кряду. «Сэйбрз» выиграли первую встречу после шести проигрышей подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Баффало» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Янковски — 1 (Пысик), 5:30 — 0:1. Дюшен — 17 (бол., Джохансен, Йоси), 33:12 — 1:1. Скиннер — 12 (бол., Козенс, Окпосо), 38:18 — 1:2. Скиннер — 13 (Так), 47:59 — 1:3. Хиностроза — 8 (п.в., Хагг, Окпосо), 58:46 — 1:4Вратари: Сарос (20:30 — 20:41, 57:03 — 58:46) — Делл (29:41 — 29:44)Броски: 8-8Штрафы: 30 (9+13+8) — 21 (11+5+5)

«Нэшвилл» — «Баффало» 1:4

«Сент-Луис» — «Сиэтл» 2:1

Автором победной шайбы стал российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич. Форвард реализовал большинство с передачи своего одноклубника Ивана Барбашева.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сиэтл» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Голы: Веннберг — 4 (Донато, Соуси), 15:00 — 0:1. Томас — 4 (Саад, Крюг), 41:29 — 1:1. Бучневич — 14 (бол., Барбашев, Кайру), 45:30 — 2:1Вратари: Хуссо — Дриджер (58:18)Штраф: 6-10Броски: 27 (8+12+7) — 32 (15+8+9)

«Сиэтл» потерпел восьмое поражение подряд, «Блюз» продлили победную серию до трех матчей.

«Сент-Луис» — «Сиэтл» 2:1

«Чикаго» — «Монреаль» 3:2 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Блэкхоукс» Филипп Курашев. Защитник «Монреаля» Александр Романов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) Голы: Кубалик — 7 (Тэйвз, Стиллман), 7:42 — 1:0. Питри — 1 (Лехконен, Романов), 32:41 — 1:1. Хоффман — 6 (бол., Кофилд, Чиаро), 38:16 — 1:2. Кейн — 8 (бол., Густафссон, Дебринкэт), 42:21 — 2:2. Курашев — 3 (Хагель, Густафссон), 62:24 — 3:2Вратари: Флери (41:48 — 42:10, 62:24) — Монтембо (62:24)Штраф: 23-13Броски: 31 (13+6+11+1) — 29 (3+17+8+1)

«Чикаго» — «Монреаль» 3:2 ОТ

«Калгари» — «Оттава» 1:4

У победителей дубль сделал Ник Пол. «Калгари» потерпел четвертое поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Оттава» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Пол — 5 (Форментон), 1:43 — 0:1. Пол — 6 (К. Браун, Форментон), 16:37 — 0:2. Батерсон — 10 (Ткачак), 39:03 — 0:3. Ткачак — 16 (Танев, Годро), 40:47 — 1:3. К. Браун — 5, 44:52 — 1:4Вратари: Маркстрем (2:04 — 2:10) — МюррейШтраф: 21-7Броски: 28 (10+6+12) — 34 (13+13+8)

«Калгари» — «Оттава» 1:4

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» 6:2

«Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:3