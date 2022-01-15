ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей Хави«Барселона» возрождается, но «Реал» пока еще сильнее Даниэль ФаркеФарке способен начать новую эру в «Краснодаре»
  • 10:06
    • Джоковичу повторно аннулировали визу
  • 11:08
    • Юристы Джоковича сомневаются в необходимости оспаривать решение об отмене визы
  • 06:05
    • Стали известны составы на Матч звезд НХЛ-2022
    Все новости спорта

    «Нэшвилл» готов к подвигу в «ТД Гарден»?

    «Бостон» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч НХЛ 15 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Нэшвилл Предаторз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Нэшвилл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Люк Кунин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «ТД Гарден» 15 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Бостон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    В 34 матчах сезона бостонский клуб взял 44 очка и поднялся на четвертое место в Атлантическом дивизионе. Пятый «Детройт» «медведи» обходят на 7 пунктов.

    В начале нового года «Бостон» бахнул три победы. Небольшая серия «Брюинз» стартовала с домашней игры против «Баффало» (4:3 ОТ), после которой они в гостях хлопнули «Детройт» (5:1), а на своем льду — «Нью-Джерси» (5:3).

    Не дала разгуляться дальше «Бостону» «Миннесота», забравшая очки в поединке 7 января (2:3). Однако после того поражения подопечные Брюса Кэссиди оформили четыре победы.

    Все прогнозы на НХЛ

    Бесподобная серия «Бостона» началась с гостевых поединков против «Тампы-Бэй» (5:2) и «Вашингтона» (7:3). По возвращении домой «Бис» грохнули «Монреаль» (5:1) и переиграли «Филадельфию» (3:2).

    «Нэшвилл»

    Банда из Теннесси провела 38 матчей, в которых захватила 50 баллов. В зачете Центрального дивизиона она лидирует, обгоняя второй «Сент-Луис» всего на одно очко.

    С 1 по 12 января «Нэшвилл» выносил всех подряд. Его беспроигрышная серия прожила пять поединков, а стартовала с унижения «Чикаго» на «Бриджстоун Арене» (6:1).

  • НХЛ. «Коламбус» благодаря дублю Чинахова разгромил «Каролину», «Тампа» одолела «Ванкувер»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 января
  • Сегодня

    • После матча с «Блэкхокс» команда Джона Хайнса искала счастья на чужбине. В статусе гостей «Смэшвилл» втоптал «Вегас» (3:2), «Лос-Анджелес» (4:2) и «Аризону» (4:2).

    Вернувшись на родную площадку, «Предаторз» одержали верх над «Колорадо» (5:4 ОТ). А после энергозатратной битвы с «Эвеланш» «Нэшвилл» в одну калитку влетел «Баффало» (1:4).

    Коэффициенты

    Поставить на «Бостон» в этом матче букмекеры предлагают за 2.13, а на «Нэшвилл» — за 2.97. Ничейный исход оценивается в 4.58.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Перед игрой с «Нэшвиллом» «Бостон» прилично прибавил, поэтому обыграть «Брюинз» на их территории сейчас — настоящий спортивный подвиг.

    Этот подвиг готова совершить команда Хайнса, пережившая в последнем матче унизительное поражение от аутсайдера Лиги. Поднять себе настроение и надежнее окопаться на первом месте поможет победа в Бостоне.

    Ставка

    В этом сезоне «Предс» вытаскивали большие игры с серьезными конкурентами, поэтому и в «ТД Гарден» можно брать очки. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит в матче за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Бадоса — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карацев — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сенегал — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Марокко — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Малави — Зимбабве
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бешикташ — Газишехир Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Габон — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зволле — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.00
  • Прогноз на матч Гент — Кортрейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» готов к подвигу в «ТД Гарден»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры