В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «ТД Гарден» 15 января. Начало встречи — в 21:00 мск. «Бостон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В 34 матчах сезона бостонский клуб взял 44 очка и поднялся на четвертое место в Атлантическом дивизионе. Пятый «Детройт» «медведи» обходят на 7 пунктов.

В начале нового года «Бостон» бахнул три победы. Небольшая серия «Брюинз» стартовала с домашней игры против «Баффало» (4:3 ОТ), после которой они в гостях хлопнули «Детройт» (5:1), а на своем льду — «Нью-Джерси» (5:3).

Не дала разгуляться дальше «Бостону» «Миннесота», забравшая очки в поединке 7 января (2:3). Однако после того поражения подопечные Брюса Кэссиди оформили четыре победы.

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Бесподобная серия «Бостона» началась с гостевых поединков против «Тампы-Бэй» (5:2) и «Вашингтона» (7:3). По возвращении домой «Бис» грохнули «Монреаль» (5:1) и переиграли «Филадельфию» (3:2).

«Нэшвилл»

Банда из Теннесси провела 38 матчей, в которых захватила 50 баллов. В зачете Центрального дивизиона она лидирует, обгоняя второй «Сент-Луис» всего на одно очко.

С 1 по 12 января «Нэшвилл» выносил всех подряд. Его беспроигрышная серия прожила пять поединков, а стартовала с унижения «Чикаго» на «Бриджстоун Арене» (6:1).

После матча с «Блэкхокс» команда Джона Хайнса искала счастья на чужбине. В статусе гостей «Смэшвилл» втоптал «Вегас» (3:2), «Лос-Анджелес» (4:2) и «Аризону» (4:2).

Вернувшись на родную площадку, «Предаторз» одержали верх над «Колорадо» (5:4 ОТ). А после энергозатратной битвы с «Эвеланш» «Нэшвилл» в одну калитку влетел «Баффало» (1:4).

Коэффициенты

Поставить на «Бостон» в этом матче букмекеры предлагают за 2.13, а на «Нэшвилл» — за 2.97. Ничейный исход оценивается в 4.58.

Прогноз

Перед игрой с «Нэшвиллом» «Бостон» прилично прибавил, поэтому обыграть «Брюинз» на их территории сейчас — настоящий спортивный подвиг.

Этот подвиг готова совершить команда Хайнса , пережившая в последнем матче унизительное поражение от аутсайдера Лиги. Поднять себе настроение и надежнее окопаться на первом месте поможет победа в Бостоне.

Ставка

В этом сезоне «Предс» вытаскивали большие игры с серьезными конкурентами, поэтому и в «ТД Гарден» можно брать очки. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит в матче за 2.18.